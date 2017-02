2017-02-13 20:45

Lazio - Milan



Inför: Lazio - Milan

Lazio får besök av Milan på måndagskvällen. En på förhand jämn match mellan två lag som kämpar om tre viktiga poäng, då båda lagen behöver vinna för att haka på i toppen.



Lazio:

Lazio tog en säker seger senast mot bottenlaget Pescara. Målskyttet lossnade rejält och Parolo blev fyramålsskytt(!). Innan dess har laget förlorat både mot



Luis Alberto har känningar vilket gör att han kommer vara utanför truppen, även Lombardi är osäker då han har problem med knät.



Troliga startelvan:

Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Keita.





Milan:

Milan kommer från en seger senast då de bortaslog

Dessförinnan har Milan haft ett dåligt facit, förutom segern mot Bologna hade Montellas Milan bara tagit en poäng på de fem senaste matcherna.



Skadelistan är lång hos bortalaget då hela sju spelare saknas. Antonelli, Bonaventura, De Sciglio, Kucka, Montolivo, Paletta,



Troliga startelvan:

Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Lapadula, Deulofeu.





Statistik:

- Senaste gången lagen drabbades samman vann Milan med 2–0.

- De fem senaste matcherna lagen emellan har slutat med två vinster till vardera lag samt en oavgjord match.

- Bästa målskyttar respektive lag: Immobile (12) och Carlos Bacca (8).



Domare: Antonio Damato

Matchstart: 20.45

Kanal: Viasat fotboll, Viaplay Lazio tog en säker seger senast mot bottenlaget Pescara. Målskyttet lossnade rejält och Parolo blev fyramålsskytt(!). Innan dess har laget förlorat både mot Chievo hemma på Olimpico och Juventus borta i Turin. Lazio har denna säsong haft svårt att vinna eller ta poäng mot lagen som ligger topp sju i tabellen. Återstår nu att se ifall Inzaghi och Co ska lyckas ta tre poäng mot den gamla storklubben från Milan o.Luis Alberto har känningar vilket gör att han kommer vara utanför truppen, även Lombardi är osäker då han har problem med knät.Troliga startelvan:Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Keita.Milan kommer från en seger senast då de bortaslog Bologna med 0–1, de efter att Pasalic nätat i 89:e matchminuten.Dessförinnan har Milan haft ett dåligt facit, förutom segern mot Bologna hade Montellas Milan bara tagit en poäng på de fem senaste matcherna.Skadelistan är lång hos bortalaget då hela sju spelare saknas. Antonelli, Bonaventura, De Sciglio, Kucka, Montolivo, Paletta, Roma gnoli är alla otillgängliga.Troliga startelvan:Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Lapadula, Deulofeu.- Senaste gången lagen drabbades samman vann Milan med 2–0.- De fem senaste matcherna lagen emellan har slutat med två vinster till vardera lag samt en oavgjord match.- Bästa målskyttar respektive lag: Immobile (12) och Carlos Bacca (8).Domare: Antonio DamatoMatchstart: 20.45Kanal: Viasat fotboll, Viaplay

0 KOMMENTARER 163 VISNINGAR 0 KOMMENTARER163 VISNINGAR JONAS LUNDQVIST

2017-02-12 23:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-02-12 23:31:00

Lazio

2017-02-12 12:30:00

Lazio

2017-02-10 16:12:00

Lazio

2017-02-06 19:17:00

Lazio

2017-02-05 16:50:00

Lazio

2017-02-01 23:09:00

Lazio

2017-01-31 23:35:19

Lazio

2017-01-31 23:00:00

Lazio

2017-01-29 11:03:00

Lazio

2017-01-28 17:15:00

ANNONS:

Lazio får besök av Milan på måndagskvällen. En på förhand jämn match mellan två lag som kämpar om tre viktiga poäng, då båda lagen behöver vinna för att haka på i toppen.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Vi hör oss för om var gamla Lazio-spelare blev av.En blogg med och om Lazio.Efter att ha förlorat hemma mot Chievo förra helgen togs idag tre viktiga poäng för Biancocelesti, i en minst sagt händelserik match.En blogg med och om Lazio.Lazio vann i Milano mot Inter i kvartsfinalen efter en händelserik och underhållande match. Om Roma vinner mot Cesena (matchen spelas imorgon på Olimpico) väntas 3 derby på drygt 2 månader.Här sammanfattas klara övergångar under Lazios vintermercato 2017.Lazio - Chievo öppnade Serie A:s 22:a omgång. Det blev en bitter hemmaförlust och andra matchen i rad utan att göra mål.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.