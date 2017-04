2017-04-09 20:45

Lazio - Napoli



Inför Lazio - Napoli

Lazio - Napoli avslutar Serie A:s 31:a omgång. Napoli har 64 poäng och ligger nu trea, Lazio ligger strax efter med 60 poäng. Första mötet slutade 1-1 förra året på San Paolo.





Napoli har ingen skadad spelare, och Sarri kan då ställa upp med bästa möjliga lag. Reina är målvakten, med Hysaj, Albiol, Koulibaly och Ghoulam som bildar backlinjen. Mittfältet kommer att bestå av tre spelare, Allan, Jorginho och Hamsik. På topp kommer Callejon, Mertens och Insigne försöka skapa oro för Lazios försvar.



Statistik

Lazio har förlorat de senaste tre matcherna mot Napoli på Olimpico i Serie A. Det var länge sedan man gjorde sämre, nämligen 1934 när Lazio förlorade 5 matcher i rad på hemmaplan mot Napoli.

Lazio har tagit hem 16 poäng de senaste 6 matcher, och gjort bättre än alla andra lag i Serie A.

Napoli har vunnit sina senaste 5 bortamatcher, trots att de alltid släppt in minst ett mål. Ett rekord för Napoli som aldrig gjort bättre i Serie A.

Både Lazio och Napoli har bara en gång haft mer poäng efter 30 spelade matcher. Napoli hade 67 poäng förra året, Lazio hade 62 säsongen 2000/2001.

Immobile har med sina 18 mål tagit hem 18 poäng för Lazio, mer än alla andra spelare i Serie A.

2017-04-09 11:11:00

Lazio - Napoli avslutar Serie A:s 31:a omgång. Napoli har 64 poäng och ligger nu trea, Lazio ligger strax efter med 60 poäng. Första mötet slutade 1-1 förra året på San Paolo.