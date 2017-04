Inför Roma-Lazio

Dags för säsongens och Tottis sista derby, då derby della capitale spelas på söndagsförmiddagen.



I år är det annorlunda.

Barriärerna på olimpico är borttagna och fansen har letat sig tillbaka efter en fjorton månader lång bojkott. Rom har på något sett vaknat till liv igen efter en tids sjukdom. Återigen har lågan hos romarna tagit fart och derbyt har blivit den ultimata vattendelaren igen.



Roma

Hos romanistas är självklart den stora snackisen innan söndagens match ifall Totti kommer kunna genomföra sitt sista derby samtidigt som man är revanschsugna efter

I en intervju inför matchen så har Totti själv sagt att Roma kommer "hämnas" för Lazios cupsemi-vinst.

I övrigt har Roma visst på en fin form då man i ligan har sju vinster på de senaste åtta matcherna. Dock så har man fått inrikta sig på att försöka säkra andraplatsen och i med detta även den sista direktplatsen till CL.

Anledningen till Romas framgångsrika säsong är utan tvekan dess fungerande offensiv med Dzeko på toppen.



Skadade hos Roma är Florenzi och



La Lazio

Lazio kommer till derbyt med ojämn form då man de senaste fyra matcherna har två vinster och två oavgjorda.

Men med en fin säsong överlag så har man fortfarande en minimal chans på tredjeplatsen även om det realistiska målet blir att försvara direktplatsen till

I Laziolägret så är frågan vad mister Inzaghi ska göra för drag inför matchen för att lura Spalletti. Troligtvis så får vi se en repris från cup-dubbelspelet där fokus blir på en tät defensiv med farliga kontringar på Immobile. Eller överraskar Inzaghi för att lura sin rival?

Inför matchen mot Roma saknas Marchetti, Murgia och Radu.



Le probabili formazioni



ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; El Shaarawy, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan, Salah; Dzeko.



LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Radu, Wallace, De Vrij; Basta, Parolo, Biglia, Lulic; Milinkovic-Savic, Anderson; Immobile.

TOBIAS SANDSTRÖM

2017-04-29 12:19:08

Dags för säsongens och Tottis sista derby, då derby della capitale spelas på söndagsförmiddagen.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.En gästkrönika om ett speciellt derby.Ett högexplosivt Lazio knäckte Palermo.Lazio stor favoriter inför dagens batalj med Genoa. Med all rätt.Taktisk överkörning. Senior mot junior. Rutin mot ungdomlig nonchalans. Sarri mot Inzaghi.Lazio - Napoli avslutar Serie A:s 31:a omgång. Napoli har 64 poäng och ligger nu trea, Lazio ligger strax efter med 60 poäng. Första mötet slutade 1-1 förra året på San Paolo.Trots en onödig 3-2förlust i returmatchen mot Roma så lyckas Lazio ändå avancera till finalspel efter en sammanlagd vinst med 4-3 mot Roma.Säsongens viktigaste match är kommen samtidigt som barriärerna på läktaren är borta(!). Publiken är därmed tillbaka, vilket betyder att inramningen förväntas bli sådär magisk som det bara kan bli i Derby della Capitale.Match igen efter landslagsuppehållet. Inzaghis mannar har dock samma svaga form som i senaste matchen mot Cagliari. Lyckligtvis fortsätter även Sassuolos katastrofala form, vilket innebär att förlora.