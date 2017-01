Juventus - Lazio 2-0

Mycket fin inramning på Juventus Stadium den här soliga förmiddagen men tydligen räcker inte det för att Inzaghis mannar skall vara taggade till max.

Matchen hinner knappt börja innan den är slut. Dybala gör 1-0 direkt på riktigt fin halvvolley. Lichsteiner lyfter in en högst medioker boll med vänsterfoten mot Mandzukic som medvetet sökt upp Patric och hur enkelt som helst nickar ned bollen till Dybala. Tydligen måste Lazio försvaret tycka att han är usel då ytan han fick röra sig fritt på var större än den man vill ge till en Serie C anfallare.Kort därefter får Cuadrado stå och motta ett inlägg mot ett egentligen samlat Lazio försvar. Wallace (ej undertecknads favorit, diplomatiskt uttryckt) tittar bakåt samtidigt som inlägget slås och därmed missar att plocka upp sin yta och då ställer De Vrij som släpper förbi Higuain likt han släppte förbi Icardi i mötet mot Inter. 2-0. Ridå.Lazio tvekar i sin press under hela första halvlek. Man är obeslutsamma. Pressar högt ibland med någon enstaka gubbe och ibland faller man med halva laget. Juventus skojar mest och har matchen precis där de vill ha den. Viktigt att notera är att Juventus inte tvingats vara speciellt bra för att leda med 2-0.Lazio har en bra period under cirka 10 minuter där man skapar ett par hörnor och testar ett par gånger från distans, men där egentligen Juventus aldrig behövde oroa sig.Bonucci är nära att göra mål innan paus efter att, återigen, ett inlägg från högersidan letar sig fram till honom.Andra halvlek är egentligen en promenadsträcka. Inzaghi har i alla fall den här gången varit tydlig med att pressa högt, med hela laget, tillsammans. Det räcker tyvärr inte för att skapa speciellt mycket. Inzaghi avverkar sina tre byten rätt tidigt och han skall ha cred för att han vågar förändra och vågar satsa. Men det är för sent. Allegri luftar också ett par gubbar och det smärtar att se hur enkelt Juve promenerar hem med tre poäng.Juventus bestämmer sig för när de vill gå fram och när det väl händer så är det farligt varje gång. Man är nära 3-0 några gånger till och framför allt genom Dybala som fick ett fint instick av Higuain. Lukaku som precis hoppat in upphäver offsiden och Dybala lyckas missa på något sätt.Än en gång visar Simone Inzaghi att hans approach mot storlagen är helt vrickad. Jag har varit positiv till Inzaghi under hela hans sejour men nu börjar tålamodet ta slut.Frågorna är många för tillfället: Vart sitter felet när det vankas stor match? Är hans taktiska direktiv för många? Tror han själv inte på seger och sprider sin osäkerhet bland spelarna? Är hans taktiska justeringar helt enkelt fel och lätt lästa av motståndarna?Han vill gärna vara en taktiker och hyllas för det av kommentatorerna i början på matchen. Dock så är det faktum att oavsett om han är taktiker eller ej så har resultaten varit under all kritik. Och inte bara resultaten, själva prestationen i dessa topp matcher har alltid varit dålig. EN poäng har vi tagit sammanlagt mot Juventus, Roma , Inter, Milan och Napoli . EN poäng. Och den var allt annat än välförtjänt den poängen borta i Neapel.***Sergej Milinkovic-Savic** ET. Impossibile.* ET. Non mollare mai.