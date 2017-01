La Temperatura Nella Nord: 2016/2017

Lazio-redaktionen tar tempen på aktuella ämnen rörande Lazio.

Denna gång är det Niklas Tellini, Tobias Sandström och undertecknad från redaktionen som har tagit sig tid att ge er vår syn på saken.Att man lyckas ta sig till Europa nästa år, helst Champions League . Att komma trea och vinna kvalmatchen skulle innebära enormt mycket! På mercatofronten att man tar in en anfallare och en bra mittfältare samt att de Vrij och Keita blir kvar till nästa år. Att få spela CL nästa höst skulle vara en dröm.Att man kan lyckas knipa en topp 3-placering i år. Men för att lyckas med detta så måste vi även vinna matcherna mot topplagen vilket har gått trögt under höst-säsongen. Jag hoppas även att vi lyckas behålla stommen i truppen då det är många tongivande spelare som sitter på utgående kontrakt.Givetvis hoppas man ju på att vi kan behålla spelare som de Vrij, Biglia och Keita med nya fräscha kontrakt. Dels för att de är viktiga spelare för Lazio och för att vi ska kunna få rejält betalt för dem om de vill lämna. Men främst vill jag nog se den tråkiga derbytrenden vända. Det var länge sedan man kunde glädja sig efter ett derby ...Har inte så stora förväntningar men hoppas på en anfallare som kan ta Immobiles plats om det skulle behövas. Vore något extra om även en mittfältare köps in.För första gången på riktigt länge känner jag mig hyfsat nöjd med truppen. Som jag skrev tidigare så ligger mestadelen av arbetet för Tare att behålla spelare. Biglia, Keita Baldé och de Vrij förtjänar alla att få förlängda kontrakt samtidigt som de är attraktiva för utomstående intressenter, vilket gör det oerhört viktigt att förlänga medan vi har ett försprång gentemot de andra klubbar. I övrigt så önskar jag att man en gång för alla att vi får iväg Djordjevic och ersätter med en bättre avbytare för Immobile.Utöver att lösa frågan med kontrakten vill jag se att Lazio blir av med Morrison och att man kan låna ut talanger som Tounkara och Minala. Sedan om möjligt ersätta Djordjevic med ett vassare alternativ som backup till Immobile.Bottenpunkten var utan tvekan 0-3 förlusten hemma mot Sparta Prag i Europa League . Höjdpunkten tycker jag var Di Padre in Figlio på Olimpico.Derbyförlusterna och det dåliga publiksnittet är helt klart de två bottenupplevelserna under 2016 medan revanschen för backlinjen får känneteckna 2016:s bättre överraskningar.Derbyförlusten på våren 2016 som blev Stefano Piolis sista match som tränare i Lazio var en tung smäll. Lazio var helt under isen i den matchen och vi hade ingenting att sätta emot ett effektivt och uppumpat Roma . Höjdpunkten under året var nog konstigt nog Kloses avslut i Lazio och från fotbollskarriären. Ett sorgligt men ändå väntat avsked från en stor fotbollsspelare och person. Det satte punkt för en tidsperiod i Lazio och början för en ny, vilken blev Ciro Immobile.På mercatofronten tror jag att Keita kommer att ha lämnat Lazio under sommaren. En okej anfallare har köpts in plus en bra mittfältare. Under hösten har vi vunnit gruppen i Europa League.Nu är det tyvärr svårt med förutsägelser när vi har att göra med Lotito. Men jag ser mest fram emot att se resultaten av vilka spelare man lyckas säkra upp nästa säsong och med vem förhandlingarna strandar med (brukar ju alltid blinågon..).Vi kommer att ha vunnit bägge derbyna under 2017. För att det fan i mig är dags för det.