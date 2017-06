La Temperatura Nella Nord: ”Klockrent kaptensmaterial”

Lazio-redaktionen tar tempen på aktuella ämnen rörande Lazio.

Denna gång är det Niklas Tellini, Tobias Sandström och undertecknad från redaktionen som har tagit sig tid att ge sin syn på saken.Det ser ju ut som att det blir en flytt för både Keita och Biglia, därför vill jag att de Vrij blir kvar i Lazio . Förutom en bra ersättare till Biglia vill jag att man tar in två nya mittfältare. En mittfältare som kan bidra med muskler och löpstyrka på mitten samt en mer teknisk mittfältare som skulle kunna ersätta Parolo. En ersättare till Keita måste köpas ifall han lämnar samt en striker som redan är klar för Serie A Att vi först och främst kan få besked angående club Biglia/de Vrij/ Keita. Få till kontraktsförlängningar eller skeppa iväg spelarna snarast, så vi slipper fler bosmanövergångar. I övrigt så hoppas att Tare kan få iväg Djordjevic en gång för alla och ersättas då han är en alldeles för svag ersättare för Immobile. Det behövs minst en stark mittfältare, där jag hoppas på Torinos Daniele Baselli och möjligtvis någon ytterback.Primärt vill jag se goda ersättare för de spelare som nu lämnar oss i sommar. Givetvis vill man även se förlängningar under rätt förutsättningar för både de Vrij och Keita, men det lär vara osannolikt. Ser gärna att vi ser till att får betalt tidigt snarare än att dra saker i långbänk och istället ger Inzaghi och laget tid att förbereda sig inför den kommande säsongen utan alltför mycket oklarheter. En vice-Immobile är extremt viktigt att plocka in. Pratas om Defrel vilket vore ett oerhört bra alternativ.Jag vet inte om Marchetti skulle tänka sig vara andraalternativet. Tycker definitivt att Strakosha ska få vara förstavalet. Kanske bättre att sälja honom och ta in en ung och lovande målvakt.Även om Marchetti är skadebenägen så hoppas jag att han förblir en Laziospelare. Jag tycker att den unge Strakosha har imponerat stort under säsongen, även om han har visat att fortfarande är under utveckling. Marchetti är därför en bra mentor för Strakosha samtidigt som jag tror att han har minst 1-2 säsonger kvar att ge i den ljusblå tröjan.Marchetti är tyvärr alltför skadad och ojämn även om jag helst ser en erfaren målvakt som backar upp Strakosha. Drömmen vore ju att plocka in en målvakt som exempelvis Sirigu om nu Marchetti lämnar. Om rätt bud kommer bör man ta tillfället ia kt att casha in på Marchetti.Beror lite på vem som blir kvar. Marchetti eller Radu skulle jag säga.Senad Lulic är en intressant lösning i mina ögon. Även om han inte alltid är en startspelare i Inzaghis ögon så är han ändå klockrentkaptensmaterial i mina.För mig står det mellan Lulic och Parolo där jag går för bosniern i kraft av sitt klassiska mål i cupderbyt. Sägs även vara Inzaghis val.Det vore kul om Lazio skulle ta sig långt i Europa League. Jag tycker man ska alltid satsa allting på allt man gör. Hoppas därför att inte Lazio nobbar Europa League.EL känns för mig som en kortsiktig lösning, då man kan kan dra in fina pengar längre in i cupen. Däremot känns det mer frestande för mig med ett Lazio i CL-spel. Både på grund av pengarna och de roliga matcherna men även att man kommer kunna locka intressantare spelare. För mig känns det därför givet att satsa på CL-platserna.Säsongsinledningen lär vara en fingervisning om hur mycket Lazio kommer att vara inblandat i toppstriden i Serie A och lär påverka våra prioriteringar. Men jag vill alltid se ett Lazio som hedrar Italien i Europa och jag tror inte att laget kommer att resonera annorlunda nu. Det kommer nog att roteras lite under gruppspelet, men frågan är hur långt våra reserver och skadesituationen kommer att ta oss. Förra säsongen var det tydligt att truppen var alldeles för tunn för att hålla hela vägen i Serie A.