La Temperatura Nella Nord: Mellan CL-hopp och cupretur

Lazio-redaktionen tar tempen på aktuella ämnen rörande Lazio.

2017-03-23 18:26:31

Denna gång är det Jonas Lundqvist, Niklas Tellini och Tobias Sandström från redaktionen som har tagit sig tid att ge oss sin syn på saken.Jag drömmer varje säsong om att vi ska ta oss till Champions League . I år har flera matcher sett väldigt bra ut, fortsätter vi på samma bana har vi all anledning att drömma om det. Däremot måste vi vara realistiska och jag kommer absolut inte vara besviken ifall vi slutar på fjärde plats, och därmed når Europa League Ja, definitivt. Lazio har några svåra matcher kvar men om man lyckas plocka poäng där så är det fullt möjligt med en CL-plats. Dessutom ska Lazio möta Napoli på hemmaplan i april. Viktigast är dock att man inte tabbar sig och slösar bort mer poäng mot de mindre lagen.Jag gillar definitivt utgångsläget även om det blir tufft. Det känns ändå som Inzaghi har något storartat på gång och sett till de senaste matcherna har Lazio övertygat i sina vinster. Även om Napolis form har sviktat på senaste så känns det desto farligare med jagande Inter. Piolis Inter har verkligen ställt in siktet på tredjeplatsen och har en grym form. Kan bli en fantastisk nästsista omgång då Inter gästar Lazio på Olimpico om vi fortsätter att spela som vi gör!Hade det varit för några säsonger sedan hade jag inte tackat nej till Perin men nu är jag mer tveksam. Perin brukar kunna dra på sig en del skador och sedan att det sägs att han är romanista gör inte saken bättre. Vi har även Strakosha som jag tycker ser mer och mer lovande ut för varje match han får spela.Nej, helst inte. Han är ung och har stor förbättringsmarginal men "gillar honom inte". Dessutom har han skadat knät två gånger. Skulle inte ha något som helst problem med att Strakosha blir första alternativet. Han har spelat några matcher nu från start och tycker inte han har gjort dåligt ifrån sig. Viktigt med en målvakt som laget känner sig tryggt med och jag tror att Strakosha kan bli en sån målvakt nästa år.Blandade känslor kring Perin. Jag gillar Strakosha och tycker att han gjort stora framsteg under säsongen samtidigt som han rent lönemässigt öppnar upp för andra spelare. Samtidigt som han räknas som en egenuppfostrad spelare likt Keita så främjar han Fifas regler kring detta. Sen så tackar man aldrig nej till ytterligare talangfull målvakt. Mattia Perin har representerat gli azzurri under hela ungdomsperioden i stort sett och bör anses som ett starkt nyförvärv om det blir faktum, men behövs det?Känslan inför matchen är positiv, vi har ett bra utgångsläge men vi får inte tro att det här är klart nu. Jag hade fortsatt lirat defensivt med en 5-3-2 uppställning. Strakosha; Basta-Bastos-de Vrij-Wallace-Lulic; Milinkovic-Biglia-Parolo; Anderson-Immobile. Jag hade dock inte låtit Roma få ha spelövertaget och låtit dem rulla boll, då jag anser att man bjuder in motståndarlaget då.Känslan är bra, men inget är avgjort än. Vi vet hur ett derby kan vara och att det skulle kunna räcka med ett tidigt mål från Roma för att hela situationen skulle kunna ändras. Viktigt att hålla sig lugn och inte vara rädd för att vinna. Skulle nog starta med Basta, de Vrij, Bastos, Lukaku som försvarare, sedan Milinkovic, Biglia och Lulic på mitten och Keita, Anderson och Immobile på topp. Viktigt med Keita på topp som kan kontra. Föredrar Lulic istället för avstängde Parolo på mitten för mer snabbhet och löpstyrka på mitten. Viktigt är som sagt att inte tänka på första resultatet utan spela som vanligt. Risken är annars att man börjar försvara med åtta man från första början och en sådan match skulle jag helst inte viljase.Roma är revanschsugna men det kommer att bli Juve-Lazio i final! Det taktiska förarbetet inför senaste vinsten med en superdefensiv med farliga kontringar bar frukt. Jag står i valet och kvalet om man vågar använda samma taktik igen men jag tycker vi behärskar den bäst, utifrån våra spelare. Jag skulle köra på samma lag som senast men Keita startar istället för Lulic som självklart får hoppa in och slita sista 25. Strakosha, Basta, de Vrij, Hoedt, Lukaku; Sergej, Biglia, Parolo; F.Anderson, Immobile,Keita (Lulic inbytt lagom till 71:a matchminuten!).Lazio-redaktionen tar tempen på aktuella ämnen rörande Lazio.Simone Inzaghi ställdes denna söndag mot sin gamle anfallspartner Massimo Rastelli från tiden i Piacenza. Matchen slutade dock mållös.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Lazio vinner mot Torino efter en kul match som biancocelesti dominerat.Turen har kommit till att ge beröm till ytterligare en tränare som har gjort det bästa av situationen.Att lägga vinsten mot Roma bakom sig och att behålla koncentrationen. Det var det Inzaghi frågade laget innan macthen. Med tanke på den fina vinsten ikväll kan man lugnt påstå att spelarna lyssnade på honom.En blogg med och om Lazio.En blogg med och om Lazio.Stor eufori bland Laziali världen över då första segern över Roma sedan Cup finalen 2013 bärgades.Coppa Italia: Första mötet i semifinalen är nu kommen och detta mot ärkerivalen Roma. Förutom ett känslomässigt derby är det även två formstarka lag som nu ställs emot varandra.