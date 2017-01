L’Aquila della Lazio

Vi tar en titt på Lazios klubbmärke och dess historia.





Lazios klubbmärke representeras som bekant av en örn som ursprungligen valdes av grundaren Luigi Bigiarelli som koppling till guden Zeus i den grekiska mytologin. Färgerna himmelsblått och vitt hade även sin koppling till det antika Grekland. Klubbmärket har dock sin tydligaste koppling till den så kallade romerska örnen.





Lazios klubbmärke får dock ofta klä skott för vaga liknelser vid fascistpartiets symboler trots att den rörelsen kom till först flera decennier efter Lazios grundande. Lazio tar dock precis som fascistpartiet symbolik från romarrikets forna glans och storhet.



När man exempelvis är vid Fontana di Trevi ser man även örnar i väggarna och den är att betrakta som en symbol för Rom som svunnen stormakt. Samtidigt som Romas varginna (även om det i själva verket sägs ha varit en bondehustru vid namn Lupa) och dess grundare, brödraparet Remus och Romulus ses som symbolen för själva staden Rom.



Många av Lazios tifon på senare tid har annars anspelat på forna storhetstider för romarriket, vilket också blir intressant för lazialis känslor kring tillvaron med president Claudio Lotito i post-Cragnottitider. Med viss sorg kan tänkas.





(Från cupfinalen 2013, notera det romerska standaret i tifot)



Här nedan ser ni annars hur Lazios klubbmärke har ändrat sig under historien:









1 KOMMENTARER 263 VISNINGAR 1 KOMMENTARER263 VISNINGAR ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-01-17 20:11:00 arvid.lazio@gmail.comPå Twitter: @NeuBitter2017-01-17 20:11:00

