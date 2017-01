2017-01-15 15:00

Lazio - Atalanta

2-1



Mot Capocannoniere titeln, Ciro!

Lazio - Atalanta 2-1

Tung seger mot skräll laget från Bergamo.





Primo tempo

Immobile börjar piggt och har ett bra avslut från ca 25 meter som går tätt utanför, detta redan efter 2 minuter. Efter dryga kvarten får Luis Alberto på ett bra skott från snäv vinkel som räddades och studsade på utsidan av stolpen. Ett mål där för den ifrågasatte Luis Alberto hade gjort honom oerhört gott.



Som så många gånger förr kommer baklängesmålet istället efter en kontring av Atalanta på Lazios vänster sida. De blåsvarta kommer i ett 3 mot 4 läge där Biglia följer bollhållaren, där Bastos tar ett beslut att följa Gomez som sticker i djupet eftersom att Felipe Anderson inte verkar hinna plocka upp honom. I samband med detta skall De Vrij kliva fram mot bollföraren, halkar och vips så var den duktige targetspelaren Petagna fri som en fågel och avslutar kliniskt. De Vrij skyller genast på Bastos men här låg felet hos båda, men framför allt De Vrij enligt undertecknad. Hade han bara följt Petagna så hade nog situationen avklarats med bravur. Till De Vrijs försvar så måste det här ständiga bytet mellan 3- och 4-backslinje vara förvirrande.



Biancoceleste skall ändå få sin kvittering på halvlekens tilläggstid genom en fin nick av Sergej Milinkovic-Savic aka SMS. Den unge serbiske talangen blir bara bättre och bättre. Ser nästan komiskt ut när han vinner sina nickdueller med en halvmeters marginal. Fint inlägg av Lulic skall nämnas.



Secondo tempo

Gomez drar iväg på en solorusch på vår högerkant där han fintar bort Bastos så hårt att en höftoperation var i farozonen och lurar även bort Biglia simpelt. Till slut står han i femmetarn efter att ha varit vid mittlinjen ett par sekunder tidigare. Som tur är kommer Marchetti ut och täcker bra.



I förra matchen fick Immobile avgöra i sista sekund och därmed bryta sin långa måltorka. Förhoppningarna var att han efter det skulle vara på gång igen. Och det var han hela denna matchen. Han går i djupet efter en fin boll av SMS och blir nedriven av Berisha som inte når bollen och straffen är given, som en blixt från klar himmel. Immobile tar straffen själv (kanske för att Biglia missade senast) och den sitter säkert i mål. 2-1. Gott!



Under 77e minuten fortsätter Immobile att avsluta från distans men Berisha klarar till hörna. Felipe byts ut till till förmån för Wallace som skall täppa till bakåt. Det leder till flertalet kontringslägen för de ljusblå varav ett jättefint anfall där bollen till slut hamnar framför SMS som har all tid i världen att välja var han vill sätta avslutet och han väljer...läktaren. Högt upp på läktaren. Någonstans där ingen vill sitta, ungefär. Han skulle även få ett till fint läge som han brände innan domaren blåste av.



Tre Stelle

*** Sergej Milinkovic-Savic

** Immobile

*Radu

Lazio-Atalanta Federico Marchetti

Bastos

Stefan de Vrij

Stefan Radu

Felipe Anderson

Lucas Biglia

Marco Parolo

Senad Lulic

Sergej Milinkovic-Savic

Ciro Immobile

Luis Alberto



Avbytare

Dusan Basta

Filip Djordjevic

Wesley Hoedt

Ricardo Kishna

Moritz Leitner

Cristiano Lombardi

Jordan Lukaku

Etrit Berisha

Andrea Masiello

Mattia Caldara

Ervin Zukanovic

Andrea Conti

Abdoulay Konko

Remo Freuler

Leonardo Spinazzola

Jasmin Kurtic

Alejandro Gomez

Andrea Petagna



Avbytare

Alessandro Bastoni

Marco D'Alessandro

Pierluigi Gollini

Alberto Grassi

Stefano Mazzini

Filippo Melegoni

Giulio Migliaccio



2017-01-15 21:57:00

