2017-01-28 18:00

Lazio - Chievo

0-1



Lazio - Chievo 0-1

Lazio - Chievo öppnar Serie A:s 22:a omgång. Det blev en bitter hemmaförlust och andra matchen i rad utan att göra mål.





På pappret skulle det kunna ha sett ut som en enkel match men statistiken när lagen möts på Olimpico visar att



Lazio dominerar statistiken med 61% bollinnehav och 28 skott varva 8 på mål.



Har haft förhinder som gjorde så att jag inte kunde se matchen. Dessutom har jag ingen större lust att skriva minut för minut vad som hände. Den som vill får söka efter highlights. Tänkte istället skriva några rader om vad som hände efter matchen och om hela situationen som är kring Lazio just nu, inte bara nere i Rom men här på forumet också. Samt om hur Peruzzi, Inzaghi och Tare uttalade sig efter matchen.



Inzaghi uttalade sig efter matchen och sa att man är besviken och ledsen. Att man förberett matchen noga och att statistiken bekräftar det men att fotbollen kan vara så ibland. Angående mercaton och om Lazio behöver en bättre ersättare till Immobile svarade Simone att man inte utvecklas om efter en sådan match hittar ursäkter. "Om det hade funnits rättvisa hade vi vunnit 3-0. Det jag frågar spelarna är att alltid spela som idag. Då kommer vi inte förlora många matcher".



Den före detta målvakten Peruzzi uttalade sig också efter matchen."Vi gjorde en bra match. Spelade i 90 minuter och skapade mycket. Vi hade runt 12 chanser att ta ledningen på men gotbollen är sån. Öaget och spelarna är deppiga. De trodde på vinst efter första halvleken och istället förlorar man på detta sättet. Det är tre förlorade poäng men vi måste försöka resa oss. Biglia är vår kapten. Han är skicklig och det är oacceptabelt att han blir behandlad så av en "tifoso". Han är en leader, laget följer honom och han kommer alltid vara vår kapten".



Tare så följande "Svårt att analysera en sådan match men så är fotbollen. Det är en fantastisk grupp so gett mycket och förtjänar respekt. Biglia är vår kapten och alla litar på honom. Det som hände ska inte hända mer. Han är den första som kommer till Formello och sista som lämnar och det är också därför han bär bindeln. Vi är stolta över att ha en spelare som han. Jag kan förstå fansens ilska men inte det som gjordes mot honom ikväll":



Lazio-Chievo Thomas Strakosha

Dusan Basta

Stefan de Vrij

Wesley Hoedt

Stefan Radu

Marco Parolo

Lucas Biglia

Sergej Milinkovic-Savic

Felipe Anderson

Filip Djordjevic

Senad Lulic



Avbytare

Bastos

Ricardo Kishna

Moritz Leitner

Cristiano Lombardi

Luis Alberto

Jordan Lukaku

Alessandro Murgia

Stefano Sorrentino

Fabrizio Cacciatore

Nicolas Spolli

Alessandro Gamberini

Massimo Gobbi

Samuel Bastien

Ivan Radovanovic

Perparim Hetemaj

Jonathan de Guzman

Valter Birsa

Roberto Inglese



Avbytare

Walter Bressan

Dario Dainelli

Fabio Depaoli

Mariano Izco

Sofian Kiyine

Bismark Ngissah

Nicola Rigoni



2017-01-29 02:31:00

