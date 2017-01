Lazio - Crotone 1-0

Det var nära att det skulle sluta som förra året när Lazio spelade 0-0 mot Carpi första matchen på det nya året. Men tack vare Ciros mål i den 90:e minuten lyckas Lazio ta hem 3 viktiga poäng.

Ciro bröt sin långa måltorka och Lazio flyger upp till 37 poäng. Crotone försvarar sig med allt de har och är verkligen nära att ta hem 1 poäng till Calabria men i sista minuten utnyttjar Lazios bomber Immobile en försvarstabbe och nätar efter en mycket lång tid utan mål. Lazio missar en straff med Biglia och har många lägen under matchen som man inte lyckas utnyttja. Skönt att det till slut blev ett mål och 3 poäng. Luis Alberto fik starta för första gången och Rossi från Primavera fick hoppa in och erästta Biglia i slutet på matchen.Inzaghi väljer att starta med Luis Alberto på ena kanten istället för Kishna. Anfallstrion bestod därför av Immobile, Lombardi och just Luis Alberto, som gjorde en helt okej match. Lombardi gjorde också en riktigt bra match och fixade bland annat straffen som Bilia missade.Lazio börjar bra och pressar Crotone in i sin planhalva. Första riktiga chansen kommer i den 13:e minuten med Immobile som tjänar en hörna. Crotone gör det man förväntade sig och gör det bra så det blir svårt för Lazio att bygga upp sitt spel. Domaren Maresca för dela ut det första gula kortet till Lombardi som fäller Trotta. En kvart in i matchen avvinkar linjedomaren Lombardis mål. Den unga anfallaren petade in ett inlägg från Luis Alberto men befann sig i offside position. Den sista kvarten är mycket spännande och det händer mycket. Först får Lazio en straff när Stoian fäller Lombardi. Kapten Biglia tar bollen men skjuter på ribban. En minut senare tar Luis Alberto bollen vid mittcirkeln och driver den framåt innan han passar Parolo som kommer springande till höger. Italienarens skott är räddat av Festa med fötterna. 3 minuter senare har Crotone ett guldläge. Ett inlägg från vänstra knaten hamnar i Falcinellis område som kanske träffar bollen för bra och skjuter rakt på Marchetti som dock är snabb att lyfta armen och rädda skottet. I den 40:e minuten har Lazio en chans till när Parolo skjuter på volley från 17 meter. Skottet ser inte ut att vara så farligt men det blir en lurig bana och Festa får kasta sig för att rädda skottet. Första halvlek slutar 0-0.De första tio minuterna i andra halvlek är det återigen Lazio som dominerar. Immobile, de Vrij och Lombardi har alla ett läge var men lite otur och lite oflyt resulterar till att 0-0 resultatet förblir. I den 70:e minuten är det svensken Marcus Rohden som nätar men blir avvinkad för offside. I den 77:e minuten tar Kishna Lombardis plats och i den 82:a tar Rossi Biglias plats och Cataldi tar Albertos plats. Allt pekar på att matchen ska sluta 0-0 men då begår en försvarare i Crotone ett misstag som Immobile utnyttjar på bästa sätt. Försvararen i Crotone nickar ett inlägg inåt mot straffområdet istället för utåt och där är Immobile snabb att springa fram och peta in bollen innan Festa hinner ut. 1-0 Lazio och Immobile bryter måltorkan och blir varnad när han tar av sig tröjan.Efter fem minuters tilläggstid blåser domaren av matchen. 3 sköna poäng första omgången på det nya året.*** Lombardi Tycker han är den bästa i laget idag och tjänar dessutom en straff** de Vrij Falcinelli och co. är kanske inte Serie A :s bästa anfallare men holländaren visar mer och mer vilken försvarare han är* Milinkovic Så otrolig stark spelare och duktig både i försvaret och anfallet.