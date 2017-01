2017-01-18 21:00

Lazio - Genoa

4-2



Lazio-Genoa 4-2 (Coppa Italia)

Lazio vidare till kvartsfinal efter en seger som satt onödigt hårt inne.





Genoa kom till matchen efter en ritiro efter att man i helgen föll tungt borta mot Cagliari med 1-4 efter att ha haft ledningen i matchen. Jurics Genoa får numer klara sig utan skadade Perin och sålda duon Rincon och Pavoletti. Unga stjärnskottet Giovanni Simeone inledde på bänken liksom lånet från Lazio, Danilo Cataldi. Enligt uppgift ska det sistnamnda ha att göra med en överenskommelse mellan Lotito och Preziosi om att inte spela Cataldi i lagens cupmatch.



Lazio tog dock kommandot omgående över matchen och Genoa var inte alls i balans i inledningen. Efter bara sex minuter höll ett skott från Parolo på att leta sig in bakom Lamanna om det inte hade varit för en blockering av Diego Laxalt. Lazio kom dock att ta ledningen en stund senare efter en hörnvariant där Djordjevic(!) fann sig fri framför mål och gjorde heller inget misstag. Det var serbens första mål i Lazio sedan april 2016 så det har suttit hårt inne.



Lazio fick sedan chansen att öka på ledningen när samme Djordjevic fälldes av Orban. Tyvärr var Anderson alltför ofokuserad på den efterföljande straffen och missen gav Genoa lite ytterligare energi. Goran Pandev hade därefter ett skott som smet tätt utanför Strakoshas ena stolpe. Men Lazio skulle få utöka sin ledning, om än från oväntat håll. Wesley Hoedt klev nämligen fram från 35 meter och avlossade en vänsterprojektil som smet in vid Lamannas vänstra stolpe till 2-0 för Lazio.



Men tyvärr var inte matchen slut redan där. Genoas Pinilla lyckades nämligen vända upp några minuter innan halvtid och med löste sedan konststycket att reducera med ett fint vänsterskott i Strakoshas ena kryss. Som om det inte var nog så misslyckades Lukaku med ett uppspel några minuter senare och på det efterföljande inlägget letade inlägget sig något turligt fram till en friställd Pandev i Lazios straffomårde. Istället för en säkrad seger fick Lazio gå till halvtid med ett ovisst resultat istället.



I andra halvlek tog Inzaghi inga chanser och ville med all tydlighet avgöra matchen innan ordinarie tid. In kom Sergej och Immobile och bytena fick effekt på Lazios offensiv. Genoas Ocampos hade dock ett farligt skott i stolpen innan det förlösande målet kom. Denna gång var det Sergej som fick tillbaka sin egen nickretur och satte därefter bollen stenhårt i den bortre gaveln. Luften gick återigen ur Genoa och Immobile kunde kort därefter definitivt avgöra det hela med att placera in bollen efter ett inspel från Lukaku.



Lazio ställs nu mot Inter på bortaplan i kvartsfianlen innan en möjlig semifinal mot rivalen



Tre stelle



*** Wallace



** Parolo



* Hoedt



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Wallace, Hoedt, Lukaku; Parolo (79' Murgia), Biglia, Lulic; Lombardi (58' Milinkovic), Djordjevic (56'Immobile), Felipe Anderson.



GENOA (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Orban (73' Gentiletti); Lazovic, Rigoni (85' Ntcham), Cofie, Laxalt; Ocampos (66'Ninkovic), Pinilla, Pandev.

ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-01-18 23:16:24

Lazio vidare till kvartsfinal efter en seger som satt onödigt hårt inne.