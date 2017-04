Lazio klara för final i Italienska cupen efter sammanlagd seger mot Roma.

Trots en onödig 3-2förlust i returmatchen mot Roma så lyckas Lazio ändå avancera till finalspel efter en sammanlagd vinst med 4-3 mot Roma.

Primo

Med starka 2-0 i bagaget efter den första semifinalmötet så kändes det förhållandevis tryggt inför returmatchen mot Roma Lazio s succètränare Simone Inzaghi pratade dock inför matchen om vikten att göra mål i cup-matcher samtidigt som han drog paralleler med årets CL-vändnging i PSG-Barcelona returmötet. Inzaghi fick med facit i hand anledning att fira dubbelt då den gamla måltjuven lägger sig som en cupfinalist och vaknar upp som nybliven 41-åring.Le formazioni:Roma (4-2-3-1)Alisson; Ruediger, Manolas, Jesus, Emerson; Paredes, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.Lazio (3-5-2)Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Lulic, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile.Primo Tempo:Lazio startar med den på papperet så offensivt missvisande uppställning 3-5-2 trots att den i realiteten är desto defensivare (läs "mycket"). Dock så skall Inzaghi lyckas likt föregående cupmöte taktiskt med sin uppställning då man med en 3-5-2-uppställning är bra samlade defensivt. Och när man vinner boll i defensiv zon så lyckas man inledningsvis bygga upp stabila kontringar där man med 5 släpande mittfältare vinner många andrabollar matchen igenom.Roma startar matchen offensivt och är redan från matschminut ett på måljakt. Redan i den sjätte matchminuten så får man ett farligt frisparksläge just utanför straffområdet som endast resulterar i en hörna för giallorossi.Romas tryck är konstant de tio första matchminuterna även fast Lazio känns trygga i sin defensiv. i den 10:e minuten så är dock Dzeko en tåspets ifrån att göra viktiga 1-0 efter att El Shaarawy spelat in bollen från vänsterkanten men Dzeko är som sagt en skostorlek ifrån att sätta 1-0 i öppen kasse.Lazio känns som sagt trygga i sin defensiv och det är väldigt få lägen trots intensiva Roma-anfall där farliga målchanser uppstår. Dock så har Lazio mycket att tacka lagets unga målvakt Strakosha som ofta tar tidiga beslut och på så sätt erövrar boll i viktiga skeende när Roma är på väg igenom.Lazios kontringsspel fungerar också väl under första halvlek i och med Immobile`s kvickhet och skicklighet att hålla i boll samtidigt som han får god stöttning från 5-manna mittfältet som ger ett bra understöd utan att lyfta laget onödigt högt.I den 37:e minuten så ger Inzaghis koncept resultat. Man har lyckas hålla tätt baktil. Felipe Anderson levererar bollen i ett kontringsskede till Immobile som vid straffområdet nickar sig förbi sin försvarare och avslutar på halvvolly på Alisson som inte har något annat val än att boxa ut bollen rakt mot en fristående Milinkovic- Savic som sätter viktiga 0-1! Roma är nu tvugna att göra fyra mål för att ta sig till final!Dock så står sig bara resultatet till den 43:e minuten innan El Shaarawy genom en försvarsmiss av de Vrij får sätta 1-1.Halvtid.Secondo TempoDe Vrij byts ut till förmån för landsmannen Hoetd.Lazio fortsätter att försvara sig samtidigt som Roma trycker på för ett ledningsmål vilket fortsätter att öppna för Laziokontringar.Biglia leverear flertalet fina uppspel där Immobile är nära att komma igenom på flera men misslyckas ofta med själva avlsutningen. Dock får Immobile revanch motsig själv i den 55 minuten då han kommer igenom romaförsvaret och vid friläget som följer även gör allting rätt med avslutet. 2-1 till Lazio och cupfinalen känns otroligt nära!I den 66:e minuten skjuter El Shaarawy i stolpen där bollen går till en fristående Mohammed Salah som får i lugn och ro sätta 2-2 bakom Strakosha. Denna gång är det Wallace som missar i försvarsarbetet.Roma fortsätter att trycka på fastän båda lagen tappar i fokus. Matchens kvalitet dippar rejält jämfört och likt som alldeles för ofta mot rivalen så lyckas Lazio inte att hålla ut de sista tio minuterna. Man låter Salah göra onödiga 3-2 i 90:e minuten vilket är otroligt bedrövligt. Även fast slutresultet räcker för avancemang till cupfinal så visar man på dålig karaktär de sista tio minuterna som trots allt betyder en vinst för Roma i statistiken samtidigt som man trots två tagna ledningar förlorar matchen.Trots detta så känns det himmelskt bra med cupfinal efter att slagit ut merda. Vilket inte är så illa.Tre Stelle* Lukako: Får tyvärr höra ap-läten från merdasektionen men gör trots detta en strålande match. Lite svajjig men bjuder på en underhållande offensiv.** Strakosha: Den unge albanen fortsätter att övertyga. Ger Marchetti anledning att svettas angående valet om förstamålvakt.*** Immobile: Ett mål och visar sig återigen vara otroligt viktig för oss. Otroligt farlig trots många missade lägen. Får inte undertecknad att sakna de dagar när vi startade med Djordjevic i derbyna.