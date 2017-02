Lazio-Milan 1-1

På förhand var det länge sedan Lazio var så pass favorittippade mot seriekonkurrenten Milan. Trots många lägen till att stänga matchen så lyckas Lazio inte hålla undan för ett reservbetonat Milan som får med sig en pinne från Rom efter en stark match av Donnarumma.

Primo Tempo



De inledande 10 minuterna tillhör gästerna som öppnar oroväckande starkt genom att så gott som bosätta sig på Lazios planhalva. Redan efter sjätte matchminuten så är man inne på tredje raka hörnan dock resulterar ingen av hörnorna i någon riktigt farlig målchans.

Successivt bryter Lazio sakta men säkert ned Milans starka inledning genom att ta över spelet och bidra med egna anfall till matchbilden.

I den 10e matchminuten får Lazio till sitt första riktigt farliga målchans när bollen efter en hörna stutsar till en bortglömd Immobile som står och lurar vid den bortre stolpen men den italienska landslagsmannen får inte bollen under kontroll och läget försvinner lika plötsligt. I anfallet efter så är det Biglias tur att testa lyckan genom att få iväg ett kraftfullt avslut utanför straffområdet. Donnarumma klarar skottet och släpper retur till en offsidestående Immobile.

Lazio fortsätter att befästa sitt tryck och utnyttjar sina yttrar bra som luckrar upp Milan-försvaret. Keita levererar till exempel ett fint inspel i den 16:e minuten till Immobile som med en otrolig vilja är först på bollen och får till en stenhård nick som tyvärr är missriktad och resulterar i en inspark för Donnarumma.



Lazio gör sin klart starkaste period i matchen från den 10:e och den 30:e matchminuterna. Man anfaller med samtliga offensiva spelare där särskilt Felipe Anderson bidrar med kreativitet och fina inspel (dock med blandade resultat…). Trots pinsamt många lägen och ett ofantligt tryck inklusive, två möjliga straffsituationer så lyckas Lazio inte överlista en till kvällen så briljant Donnarumma som bjuder på flertalet förstklassiga räddningar. Men även solen har sina fläckar som det brukar kallas. Med tio sekunder kvar av första halvlek så gör Felipe Anderson ett inspel från högerkanten som två meter från Donnarummas vänstra stolprot når en Immobile som fälls av en orutinerad Donnarumma. Straff.

Capitano Biglia förvaltar straffen och ger Lazio en välförtjänt ledning till halvtidsvilan.



Sammanfattning primo tempo

Ett Milan i sin forna glans bjuder upp till kamp i de första 10 matchminuterna, resterande del av halvleken ägs av ett otroligt ineffektivt hemmalag. Framgångsfaktorn under första halvleken är att Lazio lyckas lyfta upp laget och skapa en hög press så pass högt vilket medför att Lazio gör det svårt för Milan att vinna andrabollarna. Dock är det påtagligt att Lazio har problem att göra mål mot ”toppklubbarna”. Dock ska inte Donnarummas insats förringas då han gör en otroligt bra match men Lazio borde ha lett matchen med minst 2-3 mål inför halvtidsvilan.



Secondo Tempo



Milan kommer ut på planen med en helt annan attityd än den man haft under första halvleken. Man startar sin press tidigare och visar på en helt annan inställningen medan Lazio faller lättare tillbaka och intar en defensivare taktik. Montella kastar in Sosa som genast gör skillnad för rossonero.

Milans offensiv öppnar för många farliga omställningar för Lazio där kontringarna ofta involverar Felipe Anderson. I den 53:e matchminuten får Anderson till ett underbart inspel till Immobile som inte förvaltar läget. Felipe får senare under halvleken flera chanser själv att avgöra matchen men lyckas tyvärr inte få in det så viktiga 2-0-målet. Ingen i Lazio klarar att förvalta lägena framför mål och allra minst en iskall Immobile som gör mycket rätt i sina löpningar medan avsluten håller en alldeles för låg kvalitet.

När Inzaghi byter ut en för kvällen hyffsad Keità Balde som trots missade lägen bidragit med kreativa inspel mot en iskall Lulic så förändras matchbilden. Lulic visar som alltid en enorm vilja och moral men tyvärr fumlar han bort vänsterkanten och är otroligt nära till att orsaka en straff då han klumpigt springer in i Abate som skriker efter straff. Domaren friar turligt. Trots att Lulic levererar Immobile kvällens friläge så förlorar Inzaghi mycket av sin vänsterkant utan Keita.

När Lazio inte lyckats stänga matchen när klockan tickar över på den 80:e matchminuten så faller man tillbaka för att försöka stänga matchen. Man är ju ”bara” tio minuter från att ta dessa tre gyllene poäng hemma mot Milan. Klubben som varit en mardrömsmotståndare i snart femton års tid. Tyvärr är Lazio inte rätt lag att stänga matcher och som förväntat så kommer Sosa likt en urkraft igenom trots hård bevakning från Biglia och det holländska mittlåset, Sosa lyckas därefter att få in bollen i Strakoshas bortre hörn. Kvitterat 1-1. Sjukt nog går detta reservbetonade Milan för 2-1-målet och är närmast de 3 poängen tills domaren blåser av.



En bekymrad Inzaghi med besvikna spelare lämnar uppgivna planen efter matchen. Återigen har Milan och Montella förstört en annars så härlig fotbollsupplevelse för oss Laziali.



Tre Stelle

*** Curva Nord- Äntligen en välfylld Curva Nord som tillsammans med de tillresta milanistas bidrog till en härlig inramning. Höjer matchen och laget!

** Felipe Anderson- Blandar briljans med alldeles för många bortkastade chanser. Bidrog till en stor del av de offensiva inspel som allt för ofta inte förvaltades.

* Keita Baldè: Blir tidigt utbytt men bidrar likt Felipe med många briljanta inspel. Måste dock öva skott på morgondagens träning på Formello. LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu (86' Patric); Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson (86' Lombardi), Immobile, Keita (64' Lulic). MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Poli (77' Mati Fernandez), Locatelli (52' Sosa), Pasalic; Suso, Deulofeu, Ocampos (62' Lapadula)De inledande 10 minuterna tillhör gästerna som öppnar oroväckande starkt genom att så gott som bosätta sig på Lazios planhalva. 0 KOMMENTARER 36 VISNINGAR 0 KOMMENTARER36 VISNINGAR TOBIAS SANDSTRÖM

2017-02-14 00:48:08

