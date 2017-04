2017-04-09 20:45

Lazio - Napoli

0-3



Uppryckning Felipe!

Lazio - Napoli 0-3

Taktisk överkörning. Senior mot junior. Rutin mot ungdomlig nonchalans. Sarri mot Inzaghi.





Idag saknades De Vrij, Lulic och Biglia. Tre nyckelspelare. Tre ledare. Visst, det är tufft redan där.

Varför krävs det ett 0-2 mål innan Lazio blir det riktiga Lazio? Varför krävs det att matchen är död innan Inzaghi gör två byten, ändrar om till 4-4-2 och pressar högt i banan? Först då börjades det skapa läge efter läge, Napoli trycktes ner, Lazio visar varför man faktiskt ligger på en fjärde plats.



Inzaghi har varit modig många gånger och det har spritt en positiv energi genom truppen och den ljusblåa delen av staden. Han har varit modig genom att ge sina tidigare primavera spelare stort förtroende. Genom att attackera på pappret svagare lag i 90 minuter och ofta skapa många målchanser. Men mot topplag är han feg, så feg, och på ett ytterst ineffektivt sätt har det visat sig gång på gång.



Ersättaren för Biglia idag stavades Murgia. Egen produkt. Men Inzaghis mod bet honom i rumpan idag. Murgias insats idag var urusel och vid underläge 0-2 blir han utbytt tidigt i andra halvlek. Matchbilden i första halvlek löd enligt följande: Napoli äger boll. Lazio kontrar med Felipe och Immobile, ingen annan. Murgia, Parolo och Sergej är sannerligen inga kontringsspelare. Då återstår yttrarna i 3-5-2 uppställningen vilka var Lukaku och Basta. Sällan de hann med då de var alltför nedtryckta i egen planhalva. Lukaku gjorde sitt bästa men Basta var obefintlig.



Första halvlek slutar 0-1 efter att Hamsik styr upp ett fint Napoli anfall som avslutas i öppet mål av Callejon. Lazio hade 1-2 skott på mål som Reina klarade enkelt och Napoli missar friläge i form av Insigne innan halvtidsvilan var kommen.



Efter att Keita och Hoedt ersatt Bastos och Murgia så tar Lazio över taktpinnen omedelbart och skapar två riktigt bra chanser som borde ha varit förvaltade i mål. Keita missar det första läget men spelade sedan snyggt fram till det andra efter att ha dribblat ned Albiol så han satt sig på rumpan. Patric avslutar tyvärr rakt på en napoli försvarare där Reina är bortspelad och resten av målet är fritt. Även inhoppande Hoedt får till ett stenhårt skott med högern som susar tätt utanför.



Napoli rider dock ut vågen och kan bekvämt kontra in 0-3 efter ett fint anfall som avslutas av Insigne.



Tre stelle

***Sergej - Löser Biglias roll mycket bättre än vad Murgia gör.

**Keita - Injektion, som vanligt. Kunde blivit ett mål och en snygg assist redan efter fem minuter. Tyvärr inte den dagen idag.

*Hoedt - Sällan en mittback kan sätta speciellt mycket prägel på en match men Hoedt var överallt både offensivt och defensivt. Håller på att utvecklas till en gigant i mittförsvaret.



Minus

Inzaghi - Snart är tålamodet slut, Mister.

Felipe - Min favoritspelare, men han behöver bli petad en match eller två för att rycka upp sig.

2017-04-09 23:53:00

