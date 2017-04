2017-04-23 15:00

Lazio - Palermo

6-2



Lazio-Palermo 6-2

Ett högexplosivt Lazio knäckte Palermo.





Lazio gjorde heller inte någon laziale besviken då laget pulveriserade ett passivt Palermo under den inledande halvtimmen. Målkalaset inleddes av Lazios store målskytt denna säsong, nämligen Ciro Immobile. Anfallaren höll sig framme efter bara några minuter på en nickskarv från de Vrij efter en hörna. Immobile gjorde sedan även 2-0 bara några minuter senare efter en fin pass inåt i banan av Sergej och Immobile satte bollen distinkt i Posavecs bortre hörn.



Då var det dags för näste målskytt att träda in i handlingarna i rasande fart. Keita gjorde nämligen inom loppet av fem minuter ett hattrick! Snabbaste hattrucket under århundradet och sedan 42 år i



Sedan chippade Keita in bollen över samme Posavec efter att han elegant hade spelats fri genom en klack av Immobile. Keita hade även en fjärde boll inne, men det blåstes korrekt av för offside. Lazio stod nu på 5-0 efter bara 26 minuters spel. Man får gå tillbaka till 1938 för att hitat ett lag (Juventus) som har varit lika snabba. 1997 var annars senast som Lazio gjorde fem mål i den första halvleken och det var hemma hos Reggiana, så ni förstår hur aktuellt det är.



Andra halvlek inleddes dock inte lika bra som den första och genom slarv av Hoedt och de Vrij bjöds Palermos lagkapten Rispoli på två mål och Strakosha tilläts dessvärre inte hålla nollan idag. Men Palermo är trots målen ett slaget lag och unge talangen Luca Crecco fick slutligen fastställa tennissiffrorna 6-2 på övertid.



Nu väntar tuffare uppgifter med derbyt mot



Tre stelle



*** Keita

** Immobile

* Biglia



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Hoedt; Felipe Anderson, Parolo (46' Lukaku), Biglia, Milinkovic (70' Crecco), Lulic; Immobile, Keita (83' Lombardi).



PALERMO (3-4-2-1): Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Gazzi, Jajalo (66' Chochev), Morganella; Sallai (25' B. Henrique), Lo Faso (74' Trajkovski); Nestorovski.

