Lazio Torino 3-1

Lazio vinner mot Torino efter en kul match som biancocelesti dominerat.

Inzaghi ställer upp med den vanliga 4-3-3 uppställningen med samma spelare som vann senast mot Bologna 2-0. Det innebär alltså att Strakosha återigen får starta samt att Lulic tar Keitas plats på topp. Den italienska målvakten är den enda skadade spelaren i Lazio medans Radu och Milinkovic kommer bli avstängda vid nästa varning.Torinos tränare Mihajlovic ställer också upp med en 4-3-3 uppställning. Rossettini, Moretti, Barreca och den före detta Lazio-spealare De SIlvestri bildar försvarslinjen. Benassi, Lukic och Baselli är mittfältarna medans Belotti, Iturbe och Ljajic formar anfallstrion.Lazio anfaller mot Curva Sud och försöker föra matchen redan från start. Efter 7 minuter har Immobile en chans när han tar emot en långboll från Biglia, smiter förbi Rossettini och förösker träffa mål från 20 meter. Skottet hamnar några decimeter utanför.En kvart in i matchen blir Biglia liggandes på gräset efter en kamp mot Iturbe. Lazios kapten tar sig på knät och är tvungen att lämna planen på bår men kan efter 2 minuter komma in igen. Radu blir ockå liggandes efter några minuter pga en smäll i ryggen och är tvungen att ersättas av Lukaku.Torino har en chans i den 28:e minuten när Barreca slår en frispark som ingen når och som är nära att gå i mål. En minut senare har Lazio ett guldläge att ta ledningen på när Anderson klackar ett inlägg mot Immobile som fri mot Hart inte lyckas få till en träff.Första varningen i matchen kommer i den 38e minuten när domaren Ljajic det gula kortet. Lukaku får också gult kort 5 minuter senare för en ful tackling på Iturbe.Första halvleken slutar 0-0 efter 3 minuters tilläggstid, men Lazio hade förtjänat ledningen.Både Mihajlovic och Inzaghi väljer att göra ett byte i halvtid. Wallace tar de Vrijs plats medans Molinaro tar Basellis plats för Torino.9 minuter in i andra halvlek har Lazio farligaste chansen i matchen när Lukaku gör ett grymt jobb på vänstra kanten och tar sig förbi de Silvestri och in i straffområdet innan han passar Parolo snett bakom. Mittfältaren når bollen med tån men lyckas inte styra den i mål. Men en minut senare tar Lazio ledningen i alla fall med Ciro Immobile som utnyttjar en miss av Moretti/Hart och kan peta in bollen i öppet mål trots De Silvestris tackling.I 18:e minuter byter Mihajlovic ut Ljajic, Maxi Lopez får ta hans plats istället. 5 minuter senare bygger Lazio ett anfall via ett fint passningspel. Bollen hamnar till Felipe som dribblar några försvarare och blir sedan fälld i straffområdet. Enligt domaren är det inte straff. I 26:e minuten visar sig Torino framåt med ett skott av Benassi från 20 meter som Strakosha räddar fint. En minut senare får Torino en frispark från högra kanten när Wallace fäller Belotti. Itrube slår ett hårt inlägg i mitten som Maxi Lopez nickar i mål. Torino lyckas göra mål på kanske andra läget i matchen och 1-1 på Olimpico är ett faktum.Milinkovic får en varning i den 29:e minuten och två minuter senare tar Keita Biglias plats. I 37:e minuten har Lazio chansen att ta ledningen igen när Immobile tar emot en boll på bortre stolpen och slår ett hårt inlägg som Hoedt är nära att peta in. Lazio försöker verkligen ta ledningen och lämnar därmed mycket yta till Torino som har en chans med Belotti och göra 2-1 men skottet hamnar utanför. Med tre minutet kvar kommer dock ledningsmålet med Keita som skruvar in bollen bakom Hart. 2-1 till Lazio som kort därefter blir 3-1 när Anderson kommer fri mot Hart efter en fin passning av Lulic och har inga som helst problem att näta. Efter tre minuters tilläggstid blåser domaren av matchen. Lazio är nu fyra i tabellen, 4 poäng från Napoli och en CL plats.Immobile *** 17 mål, 5 mål på de senaste 4 matcherKeita ** Synd att han inte kan bete sig utanför planen. Men otroligt bra på plan. Kommer in med en kvart kvar och ger 3 poäng till LazioLulic * Gör en bra match och slår en fin passning till Anderson som gör 3-1