Lazio - Udinese 1-0

Låg Roma-matchen som spelas mitt i veckan i bakhuvudet på spelarna? Detta var sannerligen ingen höjdar match men desto skönare att kunna gå av planen med tre poäng i bagaget.

16 grader och soligt väder denna klanderfria eftermiddag i Rom.

Lazios startelva innehåller en markant avvikelse mot tidigare upplagor. Det är en 20-årig egen produkt från Rom som ersätter en 30-årig sydamerikan som köptes in för 8 MEUR. Det är en man som gör sin första start för Lazios A-lag, mot en herre som startade för Argentina i den senaste VM-finalen. En yngling som tjänar ca 0.1-0.3 MEUR/år mot en man som förhandlar om ett nytt kontrakt värt ca 2.5-3 MEUR/år. Det är alltså Alessandro Murgia som ersätter Lucas Biglia.

Vice-kapten Radu tar över bindeln från den tongivande mittfältsgeneralen. Även Sergej blir förpassad till bänken då Lulic startar på mitten. Sedan satsas det på Patric på högerbacken framför Dusan Basta, välförtjänt enligt många.



Primo tempo

Torr och chansfattig första halvlek. Väntad matchbild där Lazio står för det mesta av bollinnehavet och Udinese kontrar. Om pulsen var på väg att öka någon gång under dessa 45 minuter så återgick rytmen snabbt till normala frekvenser. Vi lämnar denna halvlek och hoppas på mer under secondo..



Secondo tempo

Lazio sätter genast tryck och ökar tempot mot föregående halvlek. Men dessvärre leder det ej till nämnvärda målchanser. Inzaghi är inte som den gode Edy Reja som alltid väntade till 75e minuten innan han gjorde minsta lilla taktiska förändring. En konservativ herre den där gode Reja. Simone gör istället två byten i 60e minuten där Basta ersätter Patric som gjort en godkänd insats, och den reslige talangen Sergej ersättter Hoedt(!). Ett offensivt byte alltså som medför en ny uppställning, 3-5-2.

Matchens karaktär förändras inte nämnvärt trots gjorda taktiska förändringar.



Så, i den 72a minuten, via ännu ett av många slagna inlägg under dagen, så döms det straff för Lazio då Immobile febrilt vädjat för detta. Beslutet verkar tas av straffområdesdomaren. Trots X antal repriser så kan undertecknad inte finna orsaken till den dömda straffen. Massiva protester från de svartvitrandiga leder som vanligt ingen vart och Immobile som är vice straffskytt efter Biglia, smäller in den säkert då målvakten går åt fel håll. 1-0. Känns lite som att vi är Juventus för en stund. Men Klose finns inte kvar för att upphäva den dömda straffen.



Udinese höjer sig och börjar attackera mer och mer, framför allt genom inhoppande Fofana. Immobile bjuder på två bolltapp i sårbara områden på egen plan halva men De Vrij hjälper till att avvärja Badus skott försök och skäller sedan ut Ciro efter noter.



Udinese är inte ett lag i varken form eller harmoni och det märks framförallt på hur laget förvaltade chanserna som uppstod i slutet på matchen. Man lyckades inte komma till något farligt läge och matchen slutar 1-0.



Concluzione

Ingen vidare bra match från något av lagen. Inzaghis mannar visar fortsatt på osäkerheter i slutet på hemma matcher, som kostat oss många poäng under säsongen. Här behöver Mister jobba på att lära laget att spela av matcher på ett bättre sätt.

Straffen som dömdes blev avgörande och det skall bli intressant att följa diskussionen av detta domslut i italienska medier. Känns svårt att helt och hållet glädjas över de vunna tre poängen med tanke på hur de uppstod. Men, hur många gånger har man inte fått likadana "billiga" domslut emot sig genom åren?



Tre Stelle - (Väldigt svårt att utnämna individer efter dagens match men försöker ändå).

***De Vrij

**Parolo

*Strakosha



Nästa match - Cupderby mot Roma på Onsdag klockan 20:45. BOOM!