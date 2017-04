Matchrapport: Sassuolo - Lazio 1-2

Match igen efter landslagsuppehållet. Inzaghis mannar har dock samma svaga form som i senaste matchen mot Cagliari. Lyckligtvis fortsätter även Sassuolos katastrofala form, vilket innebär att förlora.

Glest med hemmapublik idag vilket gjorde det enkelt för de tillresta borta supportrarna att stjäla uppmärksamheten.Dålig kvalité i början på matchen. Vibbar från Cagliari matchen. Sassuolo bryter ganska lätt ned Lazio s uppspels försök samtidigt som hemma lagets anfallsförsök känns krystade. Gräsmattan känns tjock och bollen får kämpa för att ta sig någon vart.I den 25e minuten kommer en långboll mot Berardi, passningen är långsam, Lazios försvar är samlat, trots detta uppstår tveksamheter och Strakosha rusar ut mot bollen och river ned Berardi som är först på bollen. Straff och gult kort på Strakosha. Straffen förvaltas enkelt i mitten på mål. Precis som senast Lazio var på besök i Sassuolo så tar hemmalaget ledningen på straff i första halvlek, dock så var dagens straff betydligt mer befogad än den skandalstraffen som blåstes förra säsongen.Sekunderna där efter kommer en ny långboll, De Vrij missuppfattar och Strakosha rusar ut än en gång. Som tur är behövdes ingen rivas ned då Defrel hinner avsluta och bollen går tätt, tätt utanför bortre stolpen.Därefter präglas fortsatt matchen av klumpiga dueller, små marginaler och misslyckade fem meters passningar. Främst från Lazios sida.Sassuolo är nära 2-0 i slutet på halvleken men än en gång går bollen tätt utanför bortre stolpen, tur att inte avslutaren valde att spela snett inåt bakåt där två medspelare stod helt fria.Precis när man sitter och våndas över den här halvlekens utförande så får Felipe Anderson bollen strax utanför straffområdet och växlar tempo direkt. Han kommer loss och som den assistkung han är så sticker han in bollen ytterst delikat mellan två försvarare och Immobile avslutar snyggt i bortre gaveln trots snäv vinkel. Med den formen han är i för tillfället så är det inga problem för vår skyttekung Ciro. Lazios enda riktiga chans så här långt och den förvaltas på bästa sätt.De efterföljande tre minuterna bjuder på mer underhållning än de första 42 minuterna summerat. Lazios andra assistkung Lulic kommer loss på vänsterkanten och Immobile som bara sätter bredsidan till från 7 meter ut. Bollen blockeras delvis men tycks ändå gå in i mål. Helt plötsligt dyker enorme Paolo Cannavaro upp och gör en bicycleta högt upp i luften precis på mållinjen och bollen går stenhårt via ribban och ut.Tänk att Lazio hade kunnat leda den här matchen trots den katastrofala första halvlek man gör. Men 1-1 står sig i halvlek.Man hade hoppats på att matchen skulle ha fortsatt i samma anda som den första halvleken slutade, istället så fortsatte det likt ett sömnpiller som de första 42 minuterna.Typiskt nog så avgörs matchen av ett självmål efter att inhoppande Keita bygger upp ett anfall och slår ett inlägg som hittar sig till nyss inbytte och nyss kontraktsförlängde Lombardi. Han slår ett stenhårt inlägg längs med gräset som tar på Acerbis smalben och studsar via Sassuolos målvakt in i mål, retsamt. 1-2 i 83e minuten. GOTT!Matchen är dock inte över, Pellegrini kommer upp perfekt efter ett inlägg från vänsterkanten och nicken går klockrent mot krysset men som tur är går den inte bättre än att den träffar insida stolpen och ut.Ännu ett farligt läge hinner skapas där Berardi får bollen på halvstuds 11 meter ut men han lyckas inte bättre än att få felträff. Pjuh!Matchen slut. Likt den första halvleken avslutades den med flertalet lägen åt båda håll. De grönsvartrandiga slog oss i båda mötena ifjol, den här säsongen vinner vi båda.Tre stelle***Patric. Ger verkligen allt för laget, kanske den enda i laget idag som inte gör enkla misstag.**Immobile. Löper alltid och avslutar kliniskt till 1-1 när det behövdes som mest.*Keita. Hoppar in och sätter sin prägel på matchen som vanligt. Ligger bakom vinstmålet.Nästa match: Derby della Capitale. Coppa Italia semifinal, match 2/2. Tisdag 4/4. 20.45. Barriärerna borta. Publiken tillbaka. Let the games begin!