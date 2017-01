MERCATO INVERNALE 2017

Här sammanfattas rykten och klara övergångar under Lazios vintermercato 2017.

KLARA IN





KLARA UT





RYKTEN IN



Emanuele Giaccherini, ytter, Napoli



Paul-Georges Ntep, ytter, Rennes



Jonathan Cafú, ytter, Ludogorets



Serge Gnabry, ytter, Werder Bremen



Anwar El-Ghazi, ytter, Ajax



Alberto Paloschi, anfallare, Atalanta



Kevin Lasagna, anfallare, Carpi



Mariano Diaz, anfallare, Real Madrid



Sebastian Haller, anfallare, Utrecht



Felipe Avenatti, anfallare, Ternana



Giovanni Simeone, anfallare, Genoa



Simone Zaza, anfallare, West Ham



Jürgen Locadia, anfallare, PSV Eindhoven



Martin Braithwaite, anfallare, Toulouse





RYKTEN UT



Keita Baldé (Milan, Monaco, Bayer Leverkusen)



Felipe Anderson (Chelsea)



Lucas Biglia (Inter, Chelsea, Real Madrid)



Stefan de Vrij (Chelsea, Bayern Munchen, Manchester United)



Filip Djordjevic (Pescara, Crotone, Genoa, Lyon, Marseille)



Wesley Hoedt (Genoa, Fiorentina)



Luis Alberto (Deportivo La Coruna)



Jordan Lukaku (Tottenham)



Ricardo Kishna (England)



Ravel Morrison (England)



Alvaro Gonzalez (Pescara, Crotone, Velez Sarsfield)



Mamadou Tounkara (Serie B)



Joseph Minala (Serie B)



Franjo Prce (Serie B)











Källor: La

La Lazio SiamoNoi, CittaCeleste, LazioNews, TuttoMercatoWeb, Di Marzio

0 KOMMENTARER 108 VISNINGAR 0 KOMMENTARER108 VISNINGAR ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-01-01 11:32:00 arvid.lazio@gmail.comPå Twitter: @NeuBitter2017-01-01 11:32:00

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-01-01 11:32:00

Lazio

2016-12-26 20:47:00

Lazio

2016-12-21 22:58:00

Lazio

2016-12-20 22:36:00

Lazio

2016-12-19 16:00:00

Lazio

2016-12-18 22:47:34

Lazio

2016-12-18 10:06:00

Lazio

2016-12-13 16:58:00

Lazio

2016-12-10 23:31:33

Lazio

2016-12-04 19:34:00

ANNONS:

Här sammanfattas rykten och klara övergångar under Lazios vintermercato 2017.Ett nytt himmelsblått år väntar runt hörnet. Vill du bli en del av hur det skrivs?Biancocelesti begav sig till Milano för att möta Inter på onsdagskvällen. Tre poäng var målet men efter 65 minuter var dem poängen bortblåsta.Biancocelesti reser till Milano och Giuseppe Meazza med hopp om poäng mot kusinen i norr.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Förvånansvärt lamt Fiorentina i första halvlek och förvånansvärt gästvänligt Lazio i andra.Lazio tar emot Sousas Fiorentina ikväll i jakt på nya poäng.Vi har nu fyllt på shopen med några nya prylar, passa på att köpa senast onsdag 14/12 för att hinna få hem innan jul.Lazio "glömmer" derbyt och vinner mot Sampdoria 2-1 under lördagskvällen.Lazio lyckas inte heller denna gång besegra ärkerivalen.