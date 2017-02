2017-02-05 15:00

Pescara - Lazio

Pescara - Lazio 2-6

Primo Tempo:

Första halvlek blev händelserik.

Lazio tog som väntat tag i taktpinnen i matchen och fick en drömstart. Redan efter 10 minuter tog Lazio ledningen. Det var Anderson som fint hittade Parolos panna och 1-0 var ett faktum. Knappa fyra minuter senare utökar Parolo än en gång och även det via huvudet. Det är Biglia som står för assisten denna gång, och det på en fin skruvad hörna. Lazio fortsatte ösa på framåt och skapade chanser, tog utan resultat. Efter en halvtimmes spel var det Istället Pescara som reducerade genom Benali, detta efter att Marchetti släppt ut en retur rakt på hans fötter.

Fem minuter senare river Hoedt ner Zampano i straffområdet och domaren, Giacomelli blåser straff. Marchetti chansar rätt och Lazio fortsätter behålla sin ledning. Lazio lyckas däremot inte behålla sin ledning hela halvleken. Brugman lämnas omarkerad på en hörna och dunkar dit 2-2.



Secondo Tempo:

Andra halvlek fortsätter vara händelserik, halvleken hinner knappt börja innan Lazio får anledning att jubla. Parolo gör hattrick och inte nog med det, det är än en gång ett nickmål. Första hattrick i karriären mån tro? Åtminstone på huvudet. Det är Milinkovic som skjuter i stolpen som sedan gör att Parolo kan nicka bollen i mål. 2-4 kommer i den 57:e minuten, det är Immobile som iskallt lurar ut målvakten Bizzarri och passar sedan till Keita och kan enkelt gör sjätte målet i matchen. 65:e minuten gör Inzaghi sitt första bytte, Keita lämnar planen och in kommer Lulic. Lazio fortsätter därefter rulla boll och gör sitt femte mål på hörna efter att Bilgia slagit en hörna och hittat den gamle Pescaraspelaren Immobile på bakre stolpen. Åttonde målet kom i 77:e minuten, det är Lulic som hittar Parolo som än en gång hittar målet. 2-6 är ett faktum vilket även blir slutresultatet.



Det blev en skön seger för Lazio denna söndag, när gjorde Lazio sex mål senast och när blev Parolo senast fyramålsskytt?



Tre stelle:

*** Parolo: Fyramålskytt. Ett hattrick på huvudet, när hände det senast?

** Felipe Anderson: Ligger bakom mycket och alltid ett orosmoment för motståndarna.

Pescara -Lazio Albano Bizzarri

Francesco Zampano

Norbert Gyomber

Guglielmo Stendardo

Cristiano Biraghi

Ahmad Benali

Gaston Brugman

Sulley Muntari

Valerio Verre

Gianluca Caprari

Grigoris Kastanos



Avbytare

Alessandro Bruno

Alberto Cerri

Alessandro Crescenzi

Adrian Cubas

Ferdinando Del Sole

Filippo Delli Carri

Vincenzo Fiorillo

Federico Marchetti

Dusan Basta

Stefan de Vrij

Wesley Hoedt

Jordan Lukaku

Marco Parolo

Lucas Biglia

Sergej Milinkovic-Savic

Felipe Anderson

Ciro Immobile

Balde Keita



Avbytare

Bastos

Luca Crecco

Filip Djordjevic

Luis Alberto

Senad Lulic

Alessandro Murgia

Patric



2017-02-05 16:50:02

