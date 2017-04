2017-04-30 12:30

Roma - Lazio

1-3



Roma Lazio 1-3

Lazio vinner 3-1 mot Roma tack vare 2 mål av Keita, trots att Roma gör mål på en påhittad straff.









Inför andra halvlek gör Spalletti också sitt första byte och ersätter El Sharawy med Bruno Peres. Drygt 5 minuter in i andra halvlek hittar Lazio ledningen igen tack vare Basta som kommer undan en försvarare på högerkanten och skjuter mot mål; skottet träffar Fazios rygg och går in i mål bakom en chanslös Szczesny. Efter målet anfallaer Roma och lämnar stora tomma ytor på sin planhalva. I 60e minuten har Keita en fin chans när han spelas fram och försöker chippa bollen över målvakten. Tyvärr går skottet över. 3 minuter senare har Anderson en chans när han springer ner på vänsterkanten och slår en boll i mitten som målvakten räddar med fötterna till hörna. Med 25 minuter kvar gör Spalletti sitt andra byte då Perotti tar Fazios platsoch kort därefter byter Roma in Totti istället för De Rossi och Lazio byter in Hoedt istället för en skadad de Vrij. Matchbilden är alltid densmama, Roma försöker skapa chanser och Lazio kontrar. Med 10 minuter kvar försöker verkligen Roma ta sig uppåt och kvitterar, men man är tvungen att lämna ytor bakom sig. I 81a vinner Biglia en boll på mittfältet och spelar framåt Anderson som iensam mot målvakten inte lyckas näta. Men målet är i luften och en minut senare kommer det med Keita, som lätt petar in bollen i mål efter en fin passning av Lulic som sprungit ner på vänstra kanten. Keita varnas för att han tar av sig tröjan vid målfirandet och ersätts av Djordjevic. Djordjevic får inte spela många bollar men blir grovt nersparkad av Rudiger som blir utvisad i 90e minuten. Kort därefter blåser domaren av matchen.



Tre stelle

Alla spelar en otroligt bra match och det är svårt att välja ut 3 bästa.

* Bastos Stabil prestation. Stor med snabb, bildar en bra mittbackslinje med resterande försvarare.

** Biglia. Visar återigen hur viktig han är i Lazios spel. Vinner många bollar och slår fina passingar.

Roma-Lazio Wojciech Szczesny

Antonio Rudiger

Kostas Manolas

Federico Fazio

Emerson

Daniele De Rossi

Kevin Strootman

Mohamed Salah

Radja Nainggolan

Stephan El Shaarawy

Edin Dzeko



Avbytare

Alisson

Gerson

Clement Grenier

Juan Jesus

Bogdan Lobont

Mario Rui

Leandro Paredes

Thomas Strakosha

Bastos

Stefan de Vrij

Wallace

Dusan Basta

Marco Parolo

Lucas Biglia

Senad Lulic

Jordan Lukaku

Balde Keita

Sergej Milinkovic-Savic



Avbytare

Marius Adamonis

Luca Crecco

Filip Djordjevic

Felipe Anderson

Wesley Hoedt

Ciro Immobile

Cristiano Lombardi



