Vinterglimtar

För



Men nog har firma Lotito och Tare också levererat godsaker även i dessa vintertider. Nedan följer de för många bästa ”fynden” och de verkar nästan alla ha som gemensam nämnare att de först har kommit på lån eller för en billig peng. Blir det någon efterlängtad repris denna gång?



2006:

Stefano Mauri, lån, Udinese (köptes loss för 3,5 milj euro)

Mauri kom aningen anonymt på lån från Udinese där han inte ännu slagit igenom på allvar. I Lazio fick han med tiden en stor ledarroll och växte även ut i sitt spel.



2008:

Stefan Radu, lån, Dinamo Bukarest (köptes loss för 4,5 milj euro)

Förvisso skadad som få men Radu visar även hjärta som få andra. Om Radu inte hade varit skadad så mycket så hade han troligen fått många bud från större klubbar. Radu har istället bidragit med mycket för sitt Lazio.



2010:

André Dias, 3,5 miljoner euro, Sao Paolo

Giuseppe Biava, 500 000 euro, Genoa

Firma Dias och Biava utgjorde det "A-team" som kallades in när Lazio under Davide Ballardini höll på att gå under i nedflyttning. Den erfarna försvarsduon räddade upp det hela och utgjorde för en tid framöver Lazios försvarsgaranti.



2012:

Antonio Candreva, lån, Udinese (köptes loss för 8,5 milj euro)

”Romoletto” kom som skadat gods till Rom och efter en spänd start med Lazio-supportrarna så sprang Candreva hela vägen längs kanten och in i lazialis hjärtan. Lite smolk i bägaren med sortin i somras men till en mycket god avkastning.



***

Men vilken värvning är den bästa?

