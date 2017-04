2017-04-02 15:00

Pescara - Milan



Underskatta aldrig Zdeneks lag

Inför Pescara-Milan: Poängjakt på Adriatiska kusten



Serie A är tillbaka! Rossoneri reser till "Zemanlandia" för att inleda säsongens sista intensiva poängjakt efter landslagsuppehållet. Ett poänghungrigt Milan mot Serie As tabelljumbo, Delfinerna från Pescara.





Pescara - "Matematiken är vår enda vän numera". Zdenek Zeman intervjuades av Sky Sport i samband med utdelningen av priset "Panchina d'oro 2017" (Serie As bästa tränare från fjolårets säsong) i Coverciano. Sammanfattningen av Pescaras säsong var inte den muntraste - Delfinerna har haft en katastrofal trend i år och jumboplatsen med 12 (!) knappa poäng är den näst sämsta statistiken i Serie A genom tiderna. Rekordhållarna är Ancona F.C. som hade lyckats samla 10 enstaka pöang fram till 30:e omgången under säsongen 2003/04. Zeman tog över laget efter Mister Oddo i februari och överraskade alla med en mirakulös 5-0 seger mot Genoa på hemmaplan. Efter en mycket lovande Zeman-debut har det bara blivit förluster (fyra raka) för de blåvita och formkurvan störtar verkligen ner i havets djup inför säsongsavslutningen. Skadeläget ser inte heller speciellt lovande ut med tanke på att viktiga spelare som Coda , Gilardino, Pepe och Stendardo är indisponibla. Kommer den oberäknliga Zdenek att överraska oss med en ny skräll? Kommer Muntari att bjuda på en ny gol dell'ex efter målet mot "sitt gamla" Udinese senast? Kommer fansen på "Stadio Adriatico" att applådera en annan ex som Lapadula?











Milan - Första matchen efter landslagsuppehållet är alltid lite märklig, speciellt för ett lag som Milan som har fått "låna" ut många spelare även i år. Gigio Donnarumma skriver historia med sin landslagsdebut, Deulofeu briljerar med La Roja, Bacca och Zapata dansar i colombianska omklädningsrummet. Milanspelarnas landslagsturné blev en succé och samma framgång krävs i bortamatchen mot Pescara imorgon. Poängjakten har börjat och det är extremt viktigt att säkra sex poäng mot Pescara och Crotone i nästa omgång eftersom Derby della Madonnina närmar sig med stormsteg. Mister Montella har, som sagt, fått tillbaka sina spelare, men mittfältet är fortfarande dåligt bemannat med tanke på att Bertolacci och Suso är med på skadelistan. Aeroplanino verkar vilja satsa på en helsydamerikansk vänsterkant med "El Piri" Vangioni på ytterbackspositionen, Mati Fernandez i mitten och Ocampos på topp. "El Principito" Sosa kommer med största sannolikhet att bli vår Regista och Deulofeu är så klart given på högerkanten i anfallet. Båda lagen kommer att bjuda på en offensiv 4-3-3 och det finns goda förutsättningar för en målrik match. Samtliga fem omgångar på stadio Adriatico under 2017 har slutat med minst tre mål totalt.









Pescaras senaste tre hemmamatcher







Pescara - Udinese (1-3)

Pescara -Genoa(5-0)

Pescara - Lazio (2-6)











Milans senaste tre bortamatcher







Juventus - Milan (2-1)

Sassuolo - Milan (0-1)

Bologna - Milan (0-1)













Statistik och fakta





Knapp seger på S.Siro i oktober - Milan kammade hem en seger med nöd och näppe när lagen möttes på S.Siro i höstas. Gigio Donnarumma storspelade och stod för ett par avgörande räddningar. 1-0 målet kom i 49:e minuten tack vare en genialisk och kirurgisk frispark från Jack Bonvaventura.

Tre poäng och tredje plats-det var tider det!





På tal om Jack - långtidsskadade Bonaventura tittade förbi i Milanello igår och passade på att följa lagets träningsgspass under förmiddagen.





Lite "Memorabilia Rossonera" - Zdenek Zeman har alltid varit känd för sina kontroversiella spelsystem och för vissa old school träningsmetoder. 69-åringen förespråkar en extremt offensiv och spektakulär fotboll med ett 4-3-3 som förvandlas ganska snabbt till 2-5-3 i vissa situationer. Spelsystemet sätter stor press på ytterbackarna och på en av de centrala mittfältarna som täcker regista-rollen, men vågar samtidigt ta löpningar in i straffområdet. Jag hade möjligheten av uppleva Zemans taktik "live" på S.Siro under säsongen 2004-2005 när Milan mötte Lecce på hemmaplan. Rossoneri vann 5-2 men det var helt otroligt att se vilken anfallspotential Zemans lag hade. De gul-röda från Apulien imponerade stort under säsongen 2004-2005 och det var inte så konstigt att Lecce avslutade säsongen som serie As andra bästa anfall bakom Juventus med 67 mål.





Med kvarten kvar att spela- 37% av Pescaras mål (dvs 10 av 27) har kommit under de sista femton minuterna. Pescara är även laget som har gjort minst nickmål i serie A, längst ner i tabellen med endast två nickmål så här långt.





Se upp för Ahmad Benali - cityfostrade mittfältaren kan beskrivas som Pescaras främsta kvalitetsspelare och har stått för fem mål hittills i Serie A.





Sist, men inte minst. Som Rossonerofan känns det väl ändå lite konstigt att möta Sulley Muntari med Pescaratröjan år 2017?!









Förväntade startelvor enligt Gazzetta dello Sport:





Pescara (4-3-3) : Bizzarri, Zampano, Bovo, Fornasier, Crescenzi, Verre, Muntari, Memushai, Benali, Cerri, Bahebeck



Milan (4-3-3) : Donnarumma, De Sciglio, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Kucka, Sosa, Fernandez, Deulofeu, Bacca, Ocampos

