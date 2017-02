Dopopartita Bologna-Milan 0-1: Milan stal tre poäng med nio man

Milan lyckades med konststycket att få två man utvisade och sedan göra matchens enda mål i slutminuterna.

Kamikaze

Vad är det för självförstörande beteende

Palettas första gula kort var sjukt onödigt. Likaså Kuckas. Att Kucka sedan tar det där andra med en onödigt elak stämpling är under all kritik. Milan hade ju faktiskt fortfarande, tro det eller ej, en rimlig chans innan det andra röda kortet.

Milan brister gravt när det gäller disciplinen och många gånger är det riktigt matchavgörande kort man drar på sig. Paletta mer än någon annan. Han har nu samlat på sig tre röda kort denna säsongen. Lika många som Maldini samlade på sig under hela sin karriär...



Formsvackan

Det är ju klart att Milan skulle igenom åtminstone en ordentlig formsvacka och vi kan väl enas om att det är det vi gör nu.

Det verkar lite som att alla spelare prickat in en riktigt svag form och nu tappar vi poäng på löpande band mot lag som vi borde besegra.

Montellas framtid har redan börjat diskuteras och vänder han inte den här trenden nu-nu-nu så kommer han att råka ut för samma helsicke som hans föregångare. Ingen vet vad de nya ägarna har för planer, men än äger gubben fortfarande klubben och hans tålamod har inte varit hans största styrka de senaste åren. Jag säger att Montella måste vända trenden nu (trots vinst) för att han nästa match knappt har utespelare att tillgå med alla skador och avstängningar. Montellas riktiga test börjar nu.



Serie A är i en klass för sig

Det är det. Anglofiler och Barca-fans får ursäkta, men Serie A har den här gråa konstiga charmen som man inte hittar någon annanstans. Hur kan Milan stå med två man mindre i stora delar av matchen och ändå vinna? Hur kan Poli komma in och vara matchens lirare (nästan)? Dramatiken finns i de flesta ligor. Spänningen likaså. Många matcher är tuffa och tempostarka. Men Serie A är speciellt. Jag har sett många timmar fotboll i mitt liv och jag ursäktar alla som inte håller med mig. Ni vet inte bättre. Och det är okej. Men ingen liga slår Serie A. Tro mig. Vad är det för självförstörande beteende Milan spelarna håller på med?Palettas första gula kort var sjukt onödigt. Likaså Kuckas. Att Kucka sedan tar det där andra med en onödigt elak stämpling är under all kritik. Milan hade ju faktiskt fortfarande, tro det eller ej, en rimlig chans innan det andra röda kortet.Milan brister gravt när det gäller disciplinen och många gånger är det riktigt matchavgörande kort man drar på sig. Paletta mer än någon annan. Han har nu samlat på sig tre röda kort denna säsongen. Lika många som Maldini samlade på sig under hela sin karriär...Det är ju klart att Milan skulle igenom åtminstone en ordentlig formsvacka och vi kan väl enas om att det är det vi gör nu.Det verkar lite som att alla spelare prickat in en riktigt svag form och nu tappar vi poäng på löpande band mot lag som vi borde besegra. Roma gnoli är ett spöke av sitt forna jag, Donnarumma är inte lika dominant, Bacca har tappat allt vad målform heter, Suso är lite för ensam, Kucka drar mest på sig en massa kort och våra ytterbackar är antingen formsvaga, skadade eller Ignazio Abate Montellas framtid har redan börjat diskuteras och vänder han inte den här trenden nu-nu-nu så kommer han att råka ut för samma helsicke som hans föregångare. Ingen vet vad de nya ägarna har för planer, men än äger gubben fortfarande klubben och hans tålamod har inte varit hans största styrka de senaste åren. Jag säger att Montella måste vända trenden nu (trots vinst) för att han nästa match knappt har utespelare att tillgå med alla skador och avstängningar. Montellas riktiga test börjar nu.Det är det. Anglofiler och Barca-fans får ursäkta, men Serie A har den här gråa konstiga charmen som man inte hittar någon annanstans. Hur kan Milan stå med två man mindre i stora delar av matchen och ändå vinna? Hur kan Poli komma in och vara matchens lirare (nästan)? Dramatiken finns i de flesta ligor. Spänningen likaså. Många matcher är tuffa och tempostarka. Men Serie A är speciellt. Jag har sett många timmar fotboll i mitt liv och jag ursäktar alla som inte håller med mig. Ni vet inte bättre. Och det är okej. Men ingen liga slår Serie A. Tro mig.

2017-02-08 22:45:30

