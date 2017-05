Dopopartita Cagliari-Milan 2-1: Avskedsföreställning för många

Milan kryssade mot Cagliari i säsongens sista match. Bacca passade på att bränna ett par bra lägen, däribland en straff, i matchen som mycket väl kan vara hans sista i Milantröjan.



Dopopartita Cagliari-Milan: Avskedsföreställning för många



Revolution

Milans trupp kommer med största sannolikhet att genomgå en renovering och många nya ansikten kommer att få bära den rödsvarta tröjan till höst. Samtidigt är det en hel drös spelare som tvingas lämna bygget, med eller mot sin egna vilja.

Frågan är bara vem som kommer att vara saknad. Bacca lämnar säkert och tvåhundra spelare som vi lånat in kommer att gå tillbaka till sina respektive klubbar för att sedan bli utlånade igen.

Med den omsättning vi haft på både spelare och tränare lär man knappt sakna någon, men ett undantag blir Honda. Alla japaner som fyllt ut pressläktaren, den mixade zonen och hela San Siro. Han hade i alla fall en halv bra säsong.



Med nöd och näppe

Jag har tjatat om att man är väldigt nära att tappa allt hopp. Långt och länge handlade det om att ägarbytet aldrig blev av. Resultaten var egentligen aldrig realistiska i förhållande till den officiella målsättningen. Nu blev det ändå bara nästan, för med nöd och näppe lyckades man uppfylla ett stort delmål och är nu tillbaka i europaspelet. Så hoppet finns kvar ett tag till, även om det tunnats ut och blivit utspätt efter alla år av rökridåer och lögner. Låt oss se om det lämnar oss helt till hösten eller förstärks igen. Vi kan nog vara överens om att mycket av det beror på vad som händer under sommarens mercato.



Mr utvisning

Kollega Desai nämnde något för inte så länge sedan som fick mig att fundera. Det handlade kort och gott om att Paletta inte borde vara kvar till hösten. Jag tyckte omedelbart att han faktiskt varit otroligt nyttig och gjort en hel del bra saker och visst förtjänade att vara kvar. Men sedan tänkte jag efter lite och kom fram till att Paletta är lite som Mexes. Nu var det kanske en väldigt hårt dömd utvisning just idag, men fem röda kort under en och samma säsong kan ju aldrig vara okej. En helt oberäknelig mittback som närsomhelst kan göra mål eller bli utvisad. Inte vad vi behöver.





0 KOMMENTARER 271 VISNINGAR 0 KOMMENTARER271 VISNINGAR KAVEH GOLESTANI

2017-05-28 16:57:27

