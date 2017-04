Dopopartita: En seger fastän oavgjort

Någon annan som längtar efter Tiziano Crudellis reaktioner på detta? Milan hämtade upp 2-0 underläge mot ärkerivalen och betalade med råge tillbaka efter Perisic kvittering i senaste mötet.

Mama mia ché partita. Rivig. Tempostark. Känslosam. Rättvis. Precis så här ska ett derby se ut. Ologiskt men ändå logiskt, på något konstigt sätt. Att det stod 2-0 till Inter var ett resultat av två isolerade exempel av dåligt försvarsspel, inte på grund av hemmalaget dominerade matchbilden. Att Milan sedan kvitterar på övertidens övertid, och att det sedan är två mittbackar som sparkar in bollarna, var inte heller helt väntat om än fullkomligt underbart. Milan firade som om seriesegern var säkrad medan Interspelarna låg på marken, ett omvänt scenario från förra gången lagen möttes. Poetiskt och vackert, och en bra reklam för Serie A -fotboll.När Roma gnoli förlorade femte duellen i rad mot Icardi tänkte jag "sälj honom, while we still can". Några minuter senare gör han mål (om det nu var han). Zapata har vi svurit över typ fyratusen gånger. Men just nu, för stunden, är allt förlåtet. Kortsiktigt såg vi hur mycket colombianens akrobatiska kvittering betydde för laget och jag förutspår att den kommer betyda otroligt mycket mer i ett längre perspektiv.Helt plötsligt blev drömmen om Europa fullt möjlig. Milan hade en fin period för någon månad sedan men eftersom alla andra lag runtomkring också hade det gjorde vi ingen tabellklättring. Nu, när Inter tappar poäng och Lazio börjar vackla kan det bli åka av igen. Slå nu på TV-maskinerna och heja fram en Romavinst, sen kan vi snacka på riktigt. Milan har Empoli och Crotone innan just Roma och med dagens poäng i ryggen kan vad som helst hända!***Orsato var konsekvent idag, och det är egentligen allt jag kan begära av en domare. Matchen blev het men aldrig för het och tempot var starkt rakt igenom. Det har Orsato definitivt en hand med i.***Bra inställning på Bacca idag. Körde hela vägen och till slut fick han utdelning, om än via assist.***Att vi tar poäng mot Inter med De Sciglio och Calabria på flankerna är ett styrkebesked!