Målskytten

Dopopartita Lazio-Milan 1-1: Delad pott i Rom

Milan lyckades kämpa sig in i matchen och fick med sig en pinne mot Lazio i kampen om EL-platserna.

Det bolltrygga Milan

Kommentatorerna var inne på det några gånger. Montellas Milan försöker spela sig ur allt och det är fantastiskt när det lyckas. Och visst lyckas Milan med det oftast. Ja, nästan alltid. Till och med målvakten är som en utespelare och chippar ut till mittfältare istället för att rensa ut till inkast. Det är definitivt framsteg i attityd och kunnande, men det krävs tid och mer kvalitet för att jag inte ska vara så nervös varje gång vi försöker rulla oss ur en hög press. Speciellt med Zapata, Vangioni och Gomez i backlinjen. Men hey, låt oss glädjas alla framsteg.



Sosa och Locatelli

Locatelli kommer inte alls till sin rätt och hans lågriskspassningar var absolut inte det vi behövde ikväll. Dessutom är det lite Pirlo över honom när han hamnar i tidsnöd. Inte så att att han inte kan göra en dragning här och där, men när han får slå sina passningar utan den tid han tidigare fått. Det är väldigt mycket slarv och han blev korrekt utbytt mot någon som faktiskt gjorde ett utomordentligt jobb med precis det som Locatelli saknade. Sosa räds inte de öppnande passningarna, krossbollarna och högriskpassningarna. Det är hans spelstil och det var också precis det som gjorde att han var så usel första halvan av säsongen. När hans spel inte stämmer är han direkt farlig för sitt lag. Men när det stämmer är han en underbar regista. Jag som gnällde på honom för fullt förut slår nu ett slag för att han ska starta nästa match.



Kaotiska Milan

2017-02-13

