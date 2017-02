Matchvinnare

Dopopartita Milan-Fiorentina 2-1: Knapp men livsviktig seger

Efter en vild första halvlek lyckades inget av laget göra mål i andra halvlek vilket resulterade i att Milan knep den viktiga trepoängaren de behövde.

Riskera allt



Det är mycket högriskspel vi bjuds på numera. Alla är liksom all in. Vangioni får mig att undra varför han varit så långt ner i rangordningen för att minuter senare visa varför med galna dragningar utanför eget straffområde. Sosa kör ofta passningar på ett tillslag och väldigt ofta öppnande men riskabla passningar (som motståndarna ibland får tag på). Och så har vi Suso som dribblar lite för mycket ibland, Bertolacci som inte bryr sig, Gomez som är galen, Donnarumma som tror att han är Messi och sist men inte minst Kucka som spelar som världens bästa tvåvägsmittfältare genom tiderna. Det är mycket självförtroende, mycket ego och snart också lite pondus i dagens



Viktigaste trepoängaren på länge



Närmast alla lagen runt oss tog tre poäng. Det var därmed viktigt att vi också hakade på, samtidigt som



Spöket



Det är någonting med Pasalic som inte stämmer. Han hade ett skott i stolpen idag, men det kändes som att han knappt var på planen. Han springer mycket, det ger jag honom. Mer än det vet jag faktiskt inte om han gör. Statistiken visar säkert något helt annat, men det är den enda spelaren jag tycker såhär om. Det känns som att han bara springer runt i 90 minuter, utan att synas eller göra något väsen av sig. Nu vill jag absolut inte att han ska ersättas av den loje Bertolacci, men visst måste vi ha bättre mittfältare att tillgå. Hade det varit läge att prova med både Locatelli och Sosa samtidigt? Jag vet inte. Jag har säkert fel om Pasalic också, men det är en känsla jag inte kan skaka av mig. Inte ens efter hans segermål mot





*****

Vangionis två identiska hands. Inte fint att se.

*****

Susos filmning. Inte fint att se.

*****

Bacca slet som ett djur. Ska ha cred för det.

2017-02-19 23:06:41

