Dopopartita Milan-Genoa 1-0: Enkel uddamålsseger för Milan

I en lite avslagen match tog Milan ganska enkelt och ohotat en 1-0 seger mot bästa kompisen Genoa.

2017-03-18 22:38:49

Det sprudlade inte direkt om något eller någon ikväll. Milan saknade halva laget, såg bestämda men ändå inte sådär sylvassa som man kanske borde vara. Genoa var fullständigt uddlösa och egentligen chanslösa så snart Milan tagit ledningen. De försökte knappt kändes det som. Milan pumpade på och gick framåt matchen igenom nästan men saknade både spets och kvalitet att göra mycket mer än Matis mål. Vi behöver också lite säkra segrar emellanåt.Chilenaren ryktas ju redan vara på väg bort från Milan och innan kvällens match hade nog ingen haft något emot det. Ikväll kom han dock, mot alla odds, till sin rätta. Dels hittade han ytor mellan Genoas mittfält och försvar som han inte hittat förut och dels fick han göra mål. Hans löpningar in i offensivt straffområde ställde till det mer än en gång för Genoa och han fick dessutom lite extra tid med bollen. En positiv insats som han kan bygga vidare på. Frågan är bara hur bra han kan prestera mot bättre motstånd, för visst var Genoas mittfältare otroligt snälla mot honom ikväll?Man får rosa anfallstridenten för deras slit. Lapadula vilar inte en sekund och jobbar kopiöst varje gång han får spela. Begränsad tekniskt som fotbollsspelare men en otroligt fin arbetshäst. Det är nästan synd om honom när medspelarna antingen missar sista passningen eller helt sonika vägrar passa honom. Deulofeu löper över stora ytor och transporterar boll från egen planhalva till offensiv tredjedel otroligt effektivt. Han saknar ofta den där sista touchen som gör att en möjlighet blir till skållhet målchans, men hans arbetsinsats är oklanderlig. Och vår vän Ocampos. Han ser lite kantig ut i sin bollbehandling men det verkar vara väldigt funktionell teknik han besitter sett till att han oftast kommer förbi sin gubbe. Löper också väldigt mycket men har sina brister i andra områden. Att han alldeles för ofta tar grava felbeslut i passningssitationer kan inte skyllas på dålig spelförståelse. Han vet precis vad han gör och måste jobba på den biten i sitt spel - gärna snarast.I en lite avslagen match tog Milan ganska enkelt och ohotat en 1-0 seger mot bästa kompisen Genoa.Genoa hälsar på Milan som har hämnd att utkräva efter överkörningen senast på Luigi Ferraris. Kan Milan hänga på i kampen om Europa-platserna?Det är inte lätt att släppa den snöpliga förlusten mot Juventus i fredags. Ifunderar panelen vidare på matchen och kring vad som hände. Dessutom, på förekommen anledning, även en fundering kring Barcelona.Juventus hemmaslog Milan efter kontroversiell straff i sista sekundenMilan kämpade tappert och såg ut att klara en poäng tills domaren hittade en straff åt Juventus efter stopptiden spelats klart.Mattias Mazzini har nyligen dykt upp på den svenska calcio-scenen genom sin medverkan i Km d'Amore. Vi diskuterar varför han blev Juventus-supporter, hur han ser på bråket mellan Bonucci och Allegri, Agnellis framtid som president, Milans försäljning och hur fredagens Derby dei Campioni kommer sluta. Det och mycket mer i denna upplaga av L'Intervista Rossonera.Fredagskvällen bjuder på ovanligt fin underhållning när Derby dei Campioni ska avgöras på Juventus Stadium. Kan Milan sno med sig viktiga poäng i jakten på Europa-platserna?Med två raka segrar i bagaget tog Milan under lördagskvällen emot Chievo på San Siro med förhoppningen att utöka segerraden.Milan slog än en gång Chievo på hemmaplan men segern satt ändå långt inne. Bacca brände en straff men revanscherade sig i andra halvlek.Sittandes i soffan hemma i Kronogården, Trollhättan, insåg jag att det verkligen var bokat och klart. Det hade nu gått elva år sedan jag vigde mig till den sanna kärleken i mitt liv. Jag kunde knappt tro att det var sant, vi skulle nu träffas för första gången och det under ett möte med en fiende vars största törst är att släcka våra gemensamma drömmar. Den 22/10-16 var tillfället då vi skulle ses för första gången, jag och mitt älskade AC Milan, i matchen mot Juventus FC.