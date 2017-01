Dopopartita Milan-Napoli 1-2: Två tidiga mål räckte för Napoli

Milan lyckades inte reparera sina misstag från matchens inledning och kom inte närmre poäng än Kuckas reduceringsmål.

Det kostar mot topplagen. Napoli tog vara på möjligheterna och ytorna första tio och tog en ledning som borde resulterat i en mycket bekvämare vinst än det nu blev. Milan s tunna trupp gjorde att vi plötsligt stod med en backlinje med Abate, Paletta, Gomez och Calabria. Och när inte allt stämmer och Donnarumma plötsligt har en dålig halvlek smäller det ganska snabbt. Kanske är det inte riktigt läge för Donnarumma att gå runt och kräva 100 miljoner/år i lön…Milan och Napoli bjöd på en tät, intensiv och smått galen match. Det slarvades till höger och vänster och framför allt Napoli brände många chanser som kunde avgjort matchen. Trots att resultatet var så beskt som det var för oss milanisti måste man ändå älska den här typen av fotboll. Det var spännande ända in i slutet och på något plan bra reklam för en liga som försöker komma tillbaka i det europeiska toppskiktet igen.Efter 0-2 såg allt både hopplöst och mörkt ut. Jag kan erkänna att jag satt och väntade på en förnedring på hemmaplan. Montellas mannar hade dock en annan inställning och kämpade sig in i matchen. Pressen lyftes, man lärde sig spela sig ur Napolis höga press och plötsligt var Sosa den spelare han påstods vara när han värvades. Milan förtjänade kanske inte att kvittera när man ser till alla möjligheter som Napoli skapade och brände, men efter den spelmässiga dominans som man bjöd på är det inte många som hade rynkat på ögonbrynen om Pasalic hade nickat in den bollen.****Nu måste vi börja vinna igen. Snabbt som attan.****Gomez spelade upp sig rejält, men gud så otryggt det känns med honom i backlinjen.****Niang verkar ha gett upp.