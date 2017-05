Dopopartita Milan-Roma 1-4: Slakt

Roma körde över Milan utan större problem i en match som egentligen aldrig var spännande.

Lite så kändes det. Det var enorm klasskillnad ikväll. Roma s mittfältare fullständigt åt upp Milan s dito i första halvlek. Mati Fernandez var precis så värdelös som han varit resten av säsongen och Sosa blev så trängd att hans arrogans ledde till idel bolltapp. Och eftersom Roma nu är så otroligt duktiga i omställningsspelet såg allt så löjligt enkelt ut. Men visst är det så stor skillnad. Lapadula mot Manolas. Salah mot Vangioni. Mati mot Nainggolan.Om nu Montella går in med någon form av skev verklighetsbild och tror att Milan kan ”spela sitt spel” och komma undan med det blir första halvlek precis som den blev. Närmre 0-5 än 1-2.Jag sitter och klagar på truppen, på spelarna och särskilt på startelvan. Konstigt nog sitter det spelare på bänken som helt säkert är bättre än många av de som startade matchen. Att Lapadula går före en skadefri Bacca är för mig oförståeligt, såvida inte Bacca spottat Montella i ansiktet framför resten av truppen. Mati startar före valfri annan mittfältare och många gånger gäller samma sak Pasalic. Vår trupp är inte optimal, det är ingen hemlighet. Det är därmed också en skyldighet att i den mån det går försöka spela med bästa möjliga lag.Det kan inte vara lätt. Det kan fan inte vara lätt att vara Donnarumma i dagens Milan. Förnya kontraktet. Sparka hela högen och lägg pengarna i Donnarummas lönekuvert. Suso var vår bästa anfallsspelare ikväll. Han var också den bästa ytterbacken vi hade. Milan släppte in fyra mål ikväll. Bäst på plan? Milans målvakt.Så ensam är han, den där stackars tonåringen.*******Är det kul att Åslund i princip hoppar ur stolen och jublar varje gång Milan släpper in ett mål?*******Hur osmart var Palettas utvisning?*******Synd att Fair Play Totti inte fick köra ett sista träningspass på San Siro ikväll.