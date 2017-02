Saknad

Dopopartita Milan-Sampdoria 0-1: Oväntad förlust för svagt Milan

Milan åkte på en riktig kalldusch mot Sampdoria som lyckades ta alla poäng efter en klantigt orsakad straff av Paletta.

Skadorna

Det är klart att det har en stor inverkan på dagens match att så många ordinarie spelare saknas.



Mister

Montella gick från klarhet till klarhet ett tag, men nu börjar det märkas att han inte är så erfaren. Att plocka ut Bacca när vi jagar kvittering är principiellt fel. Han är den enda anfallare vi har som grundläggande kvaliteter som toppspelare har. Det såg vi när Lapadula sumpade



Dalen och disciplinen

Visst avslutar vi lite för många matcher i numerärt underläge?

Och visst får vissa spelare gå på tårna lite för länge och lite för ofta?

Jag har ingenting emot att man tar ett kort här och där, men en del av de här utvisningarna är så kostsamma och onödiga att man börjar undra hur stabilt psyket är hos en del av våra spelare.

Kommer man undan med det i dagens Milan? Jag kan lova att man inte gjorde det när Maldini och grabbarna styrde och ställde.

Och hur går det med tabellplaceringen egentligen? Formkurvan pekar spikrakt nedåt och inget tyder väl på att det kommer att se annorlunda ut den närmsta tiden….



*****

Palettas insats vid straffen var pinsamt svag. Skärpning.

*****

Alldeles för många spelare som håller i bollen för länge i anfallssituationer. Skärpning.

******

Det är förvånansvärt mycket som behöver förbättras i Milans grunder. När det går lite sämre blir det bara så övertydligt…



2017-02-05

