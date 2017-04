Ajdå

Dopopartita Pescara-Milan 1-1: Ödesdigert och onödigt poängtapp

Milan slarvade bort möjligheten till tre poäng via en målvaktstavla och mängder av missade chanser.

Skillnaden

Man kan försöka hitta detaljer och marginaler som avgjorde. Man också skylla på allt annat möjligt, men i slutändan är det väldigt enkelt.

Om man har några som helst ambitioner gällande tabellplacering och eventuellt Europaspel så är det bara så att ett möte seriejumbon ska rendera i tre enkla poäng.

Det är skillnaden. Och Milan är på fel sida av gränsen. Igen.



Tavlan

Vi ska inte börja gråta eller skrika. Det var bara en tidsfråga.

Milan litar 110% på Donnarummas spel med fötterna och bakåtpassningar till tonåringen har sakta men säkert blivit lite mer vågade. Och till slut är kombinationen av en något jobbig bakåtpassning, klantig mottagning och bollens riktning helt perfekt. Då händer detta. Det hade självklart varit trevligare om det här kommit i en 3-0 ledning i matchens slutminut, men nuförtiden leder Milan aldrig med 3-0. Jag ser på det här som en läxa för Donnarumma samt Paletta. Och kanske en liten fördel för Milan i kontraktsförhandlingarna.



Vad gör vi nu?

Milan kommer troligtvis inte att komma ut i Europa nästa säsong. Detta var en måste-match. Poängtappet i sig går att ta igen, men jag tror inte att man kan återhämta sig mentalt efter det här. Detta var, trots alla skapade chanser, rent ut sagt uselt.

Hur i helsicke ska Milan börja rada upp segrar med en så sargad och tunn trupp?

Jag frågar er, för jag har ingen aning.

Hur ska vi klättra i tabellen? Hur ska vi behålla våra talanger?

Hur ska vi ut i Europa igen?

Och sen när är det okej att man som Milansupporter DRÖMMER om spel i



Man kan försöka hitta detaljer och marginaler som avgjorde. Man också skylla på allt annat möjligt, men i slutändan är det väldigt enkelt.Om man har några som helst ambitioner gällande tabellplacering och eventuellt Europaspel så är det bara så att ett möte seriejumbon ska rendera i tre enkla poäng. Milan hade lite oflyt och skapade en del chanser, men i slutändan ska detta vara tre ENKLA poäng. Lyckas man inte med det förtjänar man nästan inte heller så mycket mer än nuvarande tabellplacering ger - ingenting mer än förnyat Serie A -kontrakt.Det är skillnaden. Och Milan är på fel sida av gränsen. Igen.Vi ska inte börja gråta eller skrika. Det var bara en tidsfråga.Milan litar 110% på Donnarummas spel med fötterna och bakåtpassningar till tonåringen har sakta men säkert blivit lite mer vågade. Och till slut är kombinationen av en något jobbig bakåtpassning, klantig mottagning och bollens riktning helt perfekt. Då händer detta. Det hade självklart varit trevligare om det här kommit i en 3-0 ledning i matchens slutminut, men nuförtiden leder Milan aldrig med 3-0. Jag ser på det här som en läxa för Donnarumma samt Paletta. Och kanske en liten fördel för Milan i kontraktsförhandlingarna.Milan kommer troligtvis inte att komma ut i Europa nästa säsong. Detta var en måste-match. Poängtappet i sig går att ta igen, men jag tror inte att man kan återhämta sig mentalt efter det här. Detta var, trots alla skapade chanser, rent ut sagt uselt.Hur i helsicke ska Milan börja rada upp segrar med en så sargad och tunn trupp?Jag frågar er, för jag har ingen aning.Hur ska vi klättra i tabellen? Hur ska vi behålla våra talanger?Hur ska vi ut i Europa igen?Och sen när är det okej att man som Milansupporter DRÖMMER om spel i Europa League

0 KOMMENTARER 313 VISNINGAR 0 KOMMENTARER313 VISNINGAR KAVEH GOLESTANI

2017-04-02 16:59:06

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-04-02 16:59:06

Milan

2017-04-01 15:00:00

Milan

2017-03-29 21:33:12

Milan

2017-03-25 19:30:00

Milan

2017-03-23 19:30:00

Milan

2017-03-19 21:00:00

Milan

2017-03-18 22:38:49

Milan

2017-03-18 10:26:39

Milan

2017-03-13 18:40:00

Milan

2017-03-11 11:52:00

ANNONS:

Milan slarvade bort möjligheten till tre poäng via en målvaktstavla och mängder av missade chanser.Serie A är tillbaka! Rossoneri reser till "Zemanlandia" för att inleda säsongens sista intensiva poängjakt efter landslagsuppehållet. Ett poänghungrigt Milan mot Serie As tabelljumbo, Delfinerna från Pescara.Traditionsenligt tar Milanredaktionen tempen på det senaste nyförvärvet Gabriel Melke. Vi försöker täcka in ungefär allt, men med fokus på försäljningskaoset, Montella och Milans framtid.Rykten om en försäljning av Milan har florerat i ganska exakt två år. Från Mr Bee till Mr Li har ryktena ackompanjerats av ett flertal förseningar och oroväckande avslöjanden. Nedan följer en lång redogörelse för hur vi hamnat här och om det hela verkligen är på riktigt.diskuterar ikväll Luiz Adriano, Lapadula och Vangioni. Avslutningsvis tankar kring de italienska lagens Europaäventyr.Rossoneri inleder våren med en välbehövlig seger mot Mister Mandorlinis Genoa på San Siro. Montellas decimerade bemanning kammar hem ytterligare tre tunga ”europoäng” med en uddamålsseger före landslagsuppehållet. Ingen blomstrande seger, men ack så viktigt!I en lite avslagen match tog Milan ganska enkelt och ohotat en 1-0 seger mot bästa kompisen Genoa.Genoa hälsar på Milan som har hämnd att utkräva efter överkörningen senast på Luigi Ferraris. Kan Milan hänga på i kampen om Europa-platserna?Det är inte lätt att släppa den snöpliga förlusten mot Juventus i fredags. Ifunderar panelen vidare på matchen och kring vad som hände. Dessutom, på förekommen anledning, även en fundering kring Barcelona.Juventus hemmaslog Milan efter kontroversiell straff i sista sekunden