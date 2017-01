Inför Milan-Napoli: En match som doftar Europa

Då var det äntligen dags för nya årets första toppmöte på San Siro. En anticipo som doftar Europa med tanke på lagens tabellplacering så här långt. Rossoneri tar emot ett formstarkt Napoli på hemmaplan efter den tunga förlusten på Stadio San Paolo under sensommaren 2016.

- försiktig optmism och stolhet är fortfarande nyckelorden, men det är med stor respekt man tar emot Serie As bästa anfall i januaris viktigaste match. Jämfört med andra Europakonkurrenter (som t.ex. kusinerna neroazzurri), har Milan ett extremt svårt spelschema i årets första två månader - Napoli (H), Udinese (b), Sampdoria (H), Lazio (b) och det är verkligen förbjudet att tappa viktiga poäng i denna fas. Rossoneri hämtade upp ett bedrövligt underläge i senaste omgången mot Torino - en galen omgång där Andrea Gallo Belottis bjöd på en hypnotisk lekstuga med Romagnoli och där Montellas tålamod med Niang kanske tog slut på riktigt. Skadeläget inför anticipon är inte speciellt oroväckande, men Mister Montella får klara sig utan två väsentliga huvudaktörer. Locatelli och Romagnoli (just pga Belottis lekstuga) är avstängda och det innebär att Aeroplanino tvingas omforma både backlinje och mittfält. Allt tyder på att mittbacksparet blir en kraftfull "Latino Business" med Paletta-Gomez, medan mittfältet är fortfarande ett frågetecken. Azzurri är favoriter, men vi får inte glömma Rossoneris omtalade 60 minuter! Dags för ännu en svängig match?- ett formstarkt lag som övertygar både spel- och resultatmässigt. Mister Sarris gäng har en förlustfri svit på 10 omgångar i serie A och förbereder lördagens toppmöte med ett lyxigt finbesök i anläggningen på Castel Volturno. Ingen mindre än Diego Armando Maradona dök upp under träningen i veckan med stående ovationer och entusiastiska gruppfoton. El Pibe de Oro träffade bland annat Tommaso Sarace, den berömda materialaren med det berömda espressokaffet. Diego passade även på att bekräfta sin närvaro på Stadio San Paolo inför åttondelsfinalen mot Real Madrid i februari - ett sensationellt evenemang för staden och för klubben. Ikväll får Azzurri klara sig utan långtidsskadade Milik och hela tre spelare som deltar i Afrikanska Cupen just nu - El Kaddouri (Marocko), Koulibaly (Senegal) och Ghoulam (Algeriet). Sarri har enligt GdS skadebekymmer i backlinjen där Tonelli, Chiriches och Albiol inte är 100% spelklara. Anfallstrion är däremot skrämmande med tanke på att Insigne, Callejon, Mertens spelar från start och att ersättarna heter Pavoletti, Giaccherini, Gabbiadini. Förutom Mertens har alla andra gjort minst ett mål mot Milan i karriären. Oroligt värre...-Cagliari (1-0)-Atalanta (0-0)-Crotone (2-1)Fiorentina-(3-3)Cagliari-(0-5)Udinese-(1-2)Napolis capocanniere heter Dries Mertens i år. Totalt 12 mål varav 7 bara i december mot Cagliari (3 mål) och Torino (4 mål). Lorenzo Insigne är däremot en så kallad "Mr. Milan" i och med att han har nätat fyra gågner mot Rossoneri med Napolitröjan.och beskrev känslorna inför matchen som skulle kunna tolkas som ett "personligt derby" för honom. Milans nummer 99 är född i Castellamare di Stabia - i närheten av Neapel - och säger sig vara en "stolt representant av staden Neapel i Rossonero" .För exakt 32 år sedan gjorde Paolo Maldini sin debut i Milantröjan. Mauro Tassotti är skadad och Nils Liedholm kallar in en ung Maldini inför bortamatchen mot Udinese på stadio Friuli. Ytterbacken Sergio Battistini tvingas lämna planen efter första halvlek... Byte... Paolo Maldini, 16 år, tröjnummer 14, resten är historia!, det var faktiskt Tassos födelsedag i torsdags! Mauro firar sin 57:e födelsedag som före detta Rossonero numera. Milans legendariska ytterback jobbar för närvarande sida vid sida med en annan mytisk rossonero, Andriy Shevchenko. Tasso är nämligen Shevas assisterande tränare i Ukrainska landslaget. Tanti auguri Mauro!Förväntade startelvor enligt: Donnarumma, Abate, Paletta, Gomez, Calabria, Kucka, Sosa, Bertolacci, Suso, Bacca, Bonaventura: Reina, Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic, Zielinski, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne