Lazio - Milan



Inför Lazio-Milan:Lever Europadrömmen?





Avstängningar, skador, missnöje, frustration och, helt plötsligt, en seger. På vilket sätt kan heroiska insatsen mot Bologna påverka Rossoneris säsong? Kan vi verkligen glömma januaris förskräckliga kollaps och gå vidare? Serie As “Monday Night” på Stadio Olimpico kommer kanske att avgöra om Milan verkligen kan fortsätta drömma om Europa i år.



Lazio – Biancocelesti har precis som Milan haft en ganska svängig säsong. Skillnaden är dock att Mister Inzaghis lag har undvikit en totalkollaps, utan vi har mest sett upp- och nedgångar så här långt. Lazio är en berg-och dalbana och Milan är en professionell djuphavsdykare. I dagsläget har Biancocelesti en uppåtpekande kurva efter att ha krossat Pescara med hela sex mål i senaste omgången och efter avancemanget i Coppa Italia mot Inter. Ett nytt derby väntar, ett Romderby som äntligen kommer att spelas på kvällstid för första gången på fyra år. Simone Inzaghi kommer att bekräfta laguppställningen 4-3-3 med Keita-Immobile-Felipe Anderson på topp, han har inga avstängningar och det är endast två spelare på skadelistan (L. Alberto och Patric). Lazio är med andra ord klara favoriter inför Serie As ”Monday Night”, men statistiken säger att Rossoneri har en skaplig segertradition på Stadio Olimpico där man endast förlorat vid tre tillfällen. Kommer Vangioni & co att sätta stopp för Lazios supersoniska anfallstrio?













Milan – Låtsas att din favoritartist ska spela i din stad, men du har inte hunnit köpa biljetter till konserten. Helt plötsligt meddelar arrangören att det blir ett extra datum och du har möjlighet att gå. Visst kan den känslan jamföras med Milans comeback i Europaracet? Visst lever drömmen, visst har vi fått en andrachans efter segern mot Bologna? Moralen och lagandan verkar vara på topp, men skadeläget och avstängningarna kommer att ge Montella en sömnlös natt. Aeroplanino tvingas “återuppfinna” en hel backlinje på grund av Palettas tredje röda samt Romagnolis (missar både Lazio och Fiorentina), De Sciglios och Antonellis skador. Tre poäng mot ett formstarkt Lazio på bortaplan är en ganska utopisk målsättning med tanke på förutsättningarna, men Rossoneri skulle verkligen behöva en seger för att kunna klättra upp till Biancocelestis 43 poäng. Milans oberäknelighet har en värdig representant, hans namn är Gerard Deulofeu. Katalanska anfallaren har förtrollat ett helt fotbollsland på knappt två matcher och förtjänade till och med första sidan på Gazzetta dello Sport igår med titeln "Milan vai con Deu". Milans nummer sju avslöjar att hans inspiration nummer ett heter Ronalidnho och att “inskolningen” i Casa Milan har överträffat förväntingarna. Oberäknelig fotboll, oberäkneligt väder – i torsdags täcktes Milanellos gröna fält av ett mjukt snölager, men det hindrade inte Montellas trupp från att genomföra ett välbehövligt avlastningspass efter poängjakten på Stadio Dallara. Från Milanokylan till en kokande Stadio Olimpico för en rafflande match mot Biancocelesti. Hur låga är oddsen på att Milan drar på sig ett nytt rött kort imorgon kväll?









Statistik och fakta







- Statistiken för de senaste 37 matcherna mellan Milan och Lazio säger fördel Rossoneri. Milan har en imponerande trend på 16 segrar, 18 avgjorda och endast 3 förluster mot Biancolesti. Vi måste dock tillägga att samtliga förluster har kommit under de senaste fem säsongerna för Milan.





- Mister Mihajlovic Milan besegrade Lazio på bortaplan i säsongen 2015-16, den 1:a november 2015 med resultatet 3-1 (Andrea Bertolacci, Philippe Mexés och Carlos Bacca för Milan, samt Ricardo Kishna för Lazio).





- Och eftersom vi nämner Mexes... Lite Mexes-kuriosa skadar aldrig. Philipp gick ut med en vädjan om hjälp på sitt Instagramkonto i veckan. Fransmannens papegoja Cocò hade försvunnit (precis i San Siro området) och efter två dagars febrilt sökande kunde fågeln äntligen återvända till ägaren. Man kan undra om Philipp tog inspiration av gamla milanspelaren Francesco Coco för att välja papegojans namn.





- Se upp för glödhete Marco Parolo. Lazios nummer 16 har nu fått plats i Serie As ”poker-klubb” efter sina fyra mål mot Pescara. Marco är född i Gallarate, i närheten av Milano, och har vid flera tillfällen erkänt sig vara en Rossonerofan. Mittfältarens milankärlek borde kanske ifrågasättas med tanke på att han ofta straffar just Milan med sina mål. 5 mål på 11 matcher mot Rossoneri är en skrämmande statistik som vi måste hålla koll på imorgon kväll.









Lazios senaste tre hemmamatcher:





Lazio -Chievo (0-1)

Lazio -Atalanta (2-1)

Lazio- Crotone(1-0)









Milans senaste tre bortamatcher:





Bologna- Milan (0-1)

Udinese- Milan (2-1)

Torino- Milan (2-2)







Förväntade startelvor enligt Gazzetta dello Sport:





Lazio (4-3-3): Marchetti, Basta, De Vrij, Hoedt, Radu, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Immobile, Keita



Lazio (4-3-3): Marchetti, Basta, De Vrij, Hoedt, Radu, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Immobile, Keita

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Gomez, Zapata, Vangioni, Bertolacci, Locatelli, Pasalic, Suso, Lapadula, Deulofeu

2017-02-12 21:30:00

