2017-05-21 15:00

Milan - Bologna



Precis så minns vi förra matchen.

Inför Milan-Bologna: Fortsätter eländet?

Under söndagen står Bologna för motståndet, en match där Milan bara måste gå som vinnare. Sett till Milans spel den senaste tiden kan detta faktiskt sluta precis hur som helst.





Milan

Senaste 5 i Serie A

Inter – Milan 2-2

Milan – Empoli 1-2

Crotone – Milan 1-1

Milan – Roma 1-4

Atalanta – Milan 1-1



Den senaste veckan har kryllats av spekulationer kring Milan. Snacket har inte handlat om föregående eller kommande match, utan mer om nyförvärv. Det sägs att Milan har gjort klart med följande spelare: Kessé, 20, Musacchio, 26, och Rodríguez, 24. Med det sagt tyder mycket på att man redan släppt nuvarande säsong och fokuserar på kommande.



Det som kan sägas om laget i övrigt är inte mycket, då man i princip inte spelar för någonting. Visst, att nå EL är fortfarande möjligt, men vill man göra det? Många konspirerar kring att Milan, Inter och



”Om vi också slutar över Inter i tabellen är det ännu bättre”

I övrigt har Montolivo deltagit under träningsessionerna, något som tyder på att hans fysik håller efter den långa skadan. Antonelli tränar fortsatt med ett eget upplägg. Montella verkar forsätta sitt experimenterande med laguppställningen, vilket med stor sannolikhet innebär att vi kommer få återse en 3-5-2-uppställning.



Trupp : DONNARUMMA, STORARI, PLIZZARI,

ZAPATA, ROMAGNOLI, PALETTA, VANGIONI, GOMEZ, CALABRIA

PASALIC, BERTOLACCI, MONTOLIVO, POLI, KUCKA, SOSA, LOCATELLI, FERNANDEZ

DEULOFEU, LAPADULA, BACCA, HONDA, OCAMPOS

Avstängningar : SUSO

Skador : ABATE, ANTONELLI, DE SCIGLIO, BONAVENTURA



Förmodad startelva (3-5-2)

Donnarumma

Zapata-Romagnoli-Paletta

Deulofeu-Bertolacci-Montolivo-Pasalic-Vangioni

Bacca-Lapadula



Bologna



Senaste 5 i Serie A

Palermo – Bologna 0-0

Atalanta – Bologna 3-2

Bologna –

Empoli – Bologna 3-1

Bologna – Pescara 3-1



Bologna befinner sig, mer eller mindre, i ingenmansland. Laget tränas, fortsatt, av den tidigare Rossoneron Roberto Donadoni. Hans lag placerar sig just nu på en 15:e plats i Serie A och har, med blandade prestationer, lyckats skramla ihop 41 poäng. Närmast kommer man ifrån en vinst över Pescara.



Rossoblu befinner sig på en betydelselös positition, vilket betyder att laget inte har någonting att förlora. De kommer nog dyka upp med en vilja att slå Milan, som en revansch efter det senaste mötet. Bologna förväntas ställa upp med en 4-3-3-uppställning.



Trupp : MIRANTE, DA COSTA, SARR,

TOROSIDIS, GASTALDELLO, HELANDER, MBAYE, OIKONOMOU, KRAFTH,

DONSAH, PULGAR, TAIDER, KREJCI, RIZZO, VIVIANI

VERDI, DESTRO, DI FRANCESCO OKWONKWO, PETKOVIC, SADIQ

Avstängningar : -

Skador : MAIETTA, MASINA, NAGY, VALENCIA



Förmodad Startelva (4-3-3)

Mirante

Torosidis-Gastaldello-Helander-Mbaye

Donsah-Pulgar-Taider

Verdi-Destro-Di Francesco



Håll ögonen på:

Destro – Spelare som tidigare lirat för klubben har tendens att måla mot oss. Jag säger håll ögonen på honom, inte på grund av hans egenskaper, utan snarare för att han tidigare spelat för Milan.



Milan fortfarande inte har vunnit under det nya ägarskapet. Det ni…

Montella väntar fortfarande på sin 100:e vinst som tränare

Var: Stadio San Siro, Milano.

När: Söndag 21 maj, kl. 15.00

Domare: Piero Giacomelli

TV: Ingen TV-kanal, endast Viaplay



Tips: Milan 1-1 Bologna. Ja, eländet fortsätter. Målskyttar: Bacca för Milan och Destro för Bologna.



Forza Milan!







