Inför Milan-Empoli: Montolivo tillbaka i truppen

Milans fina form håller i sig och imorgon är det dags för Empoli som slåss för sin överlevnad i serien.

Milans senaste fem matcher i Serie A:

10 mars Juventus-Milan 2-1 18 mars Milan-Genoa 1-0 2 apr Pescara-Milan 1-1 9 apr Milan-Palermo 4-0 15 apr Inter-Milan 2-2

Empolis senaste fem matcher i Serie A:

12 mars Chievo-Empoli 4-0 19 mars Empoli-Napoli 2-3 1 apr Roma-Empoli 2-0 8 apr Empoli-Pescara 1-1 15 apr Fiorentina-Empoli 1-2

Det blev en fantastisk avslutning på derbyt förra helgen då Milan lyckades knipa en pinne samtidigt som man håller kvar Inter på behörigt avstånd. Kampen om platserna till Europa League går vidare, där Milan slåss med Lazio, Atalanta, Inter och Fiorentina om kvalificeringen. Tre av dessa lag kommer att lyckas och det ser ljust ut för Milans del.Fiorentina ligger sex poäng efter och får det mycket svårt vilket innebär att det i praktiken blir tre av de fyra ovanstående lagen som får platserna. Lazio har först en chans genom att vinna finalen i Coppa Italia. Misslyckas man där räcker det med att komma bland de sex första i serien, vilket man sannolikt lyckas med.Atalanta som också ligger framför Milan i serien, har ett ganska enkelt schema kvar och har därmed en bra chans att klara uppgiften. Atalanta och Milan har kvar att möta varandra i en match som naturligtvis kan bli helt avgörande.Återstår gör då Milan och Inter som kommer att slåss om den sista platsen. Man förstår ännu mer hur viktig Zapatas kvittering var i ljuset av detta. Inter har ett betydligt tuffare schema kvar än Milan samtidigt som två poäng ska tas in.Det ser alltså bra ut, men självfallet får inga poäng tappas mot Empoli imorgon och inte heller mot bottenlaget Crotone i matchen därefter.Lagom till de avslutande matcherna kommer alltså Montolivo tillbaka.Huruvida Montella kommer att försöka spela in honom i laget så här nära slutet av säsongen återstår att se. Jag är personligen inte alls positivt inställd till Montolivo och hoppas att han inte får chansen att sabotera avslutningen.Men eftersom Montolivo är uttagen i truppen ser det dock onekligen ut som att tanken finns hos Montella att använda honom, och på ett mittfält som laborerats med under hela säsongen kanske det inte stör mer än vanligt.Gazzettan tror på ett mittfält från start bestående av Pasalic, Sosa och Mati Fernandez. Locatelli och Kucka startar alltså på bänken.Bacca som med stor sannolikhet lämnar Milan i sommar, kan ha gjort sitt sista framträdande i Milans startelva. Han gjorde ingen glad senast, och har varit rejält svajig flera gånger. Bacca är inte ens i närheten av den kunskap han faktiskt besitter och med den bedrövliga inställningen han visar mot Montella mfl, ska han inte ens få ta på sig tröjan fler gånger.Hursomhelst, Lapadula ser ut att knipa platsen mellan Suso och Deulofeu.Donnarumma given i målet som vanligt och backplatserna ser också ganska givna ut. Paletta?Donnarumma, Plizzari, Storari; Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata; Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Montolivo, Pasalic, Poli, Sosa; Bacca, Cutrone, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, SusoDonnarummaCalabria, Zapata, Romagnoli, De SciglioPasalic, Sosa, Mati FernandezSuso, Lapadula, DeulofeuBertolacci, Abate, BonaventuraDe Sciglio, Ocampos, Sosa, KuckaSkorupskiLaurini, Bellusci, Barba, PasqualJose Mauri, Diousse, CroceEl KaddouriThiam, MchedlidzeCosicMauri, Buchel, CroceKrunicGavilluciSöndag 23 april kl 15.00: Nej, Viaplay gäller