Dags att stänga igen på San Siro!

Inför Milan - Genoa: Upp till bevis

Genoa hälsar på Milan som har hämnd att utkräva efter överkörningen senast på Luigi Ferraris. Kan Milan hänga på i kampen om Europa-platserna?



2017-03-18 10:26:39

För laget som på förhand spåddes bli en spännande utmanare till Europaplatserna har säsongen varit en stor besvikelse. Genoa befinner sig i en djup svacka och har bara vunnit en av de 13 senaste matcherna i Serie A . Tack vare Crotones, Palermo s och Pescaras grova underprestation är i Rossoblu inte i någon omedelbar fara, men att vara i ingenmansland är inte heller speciellt kul.Laget verkar dock trivas mot Milan om vi ser till de senaste säsongerna. 4 av de senaste 5 mötena har slutat med Genoavinst och det senaste slutade med en övertygande 3-0 seger hemma på Luigi Ferraris.Inför lördagens drabbning får Mandorlini klara sig utan Perin och Veloso som är skadade. Viktiga pjäsen Burdisso är avstängd. En spännande notis är att Milanbekantingen och Deulofeu-kopian Adel Taarabt finns med i Genoas trupp ikväll. Yttermittfältaren är på lån från Benfica men lär inte få starta ikväll mot Milan.Förväntad startelva: Lamanna; Izzo, Muñoz, Orban; Laxalt, Ntcham, Cofie, Hiljemark, Lazovic; Pinilla, SimeoneNärmast kommer laget från ett tungt nederlag mot Juventus efter ett sent straffavgörande. Har vi även det senaste mötet mot Genoa – som slutade i en klar 3-0 förlust – i beaktande kan vi gissa att Milan är hungrigt ikväll.Inför den 29e omgången ligger Milan säkert på en sjundeplats, 2 poäng bakom (hör och häpna) Atalanta och 4 bakom Inter. Att avståndet till lillebror inte växer är av stor betydelse, inte minst inför derbyt som ska spelas om ungefär tre veckor. I de fullt överkomliga matcherna som leder upp till derbyt har vi Pescara borta och Palermo hemma och visst vore det trevligt om vi kunde ligga i en spännande tabellposition inför Derby di Milano. Och den processen börjar ikväll hemma mot Genoa.Det verkar dock bli en något sargad startelva som ska lösa uppgiften. Montella tvingas klara sig utan en hel drös med spelare som antingen är skadade eller avstängda. Bacca, Sosa och Roma gnoli tillhör den senare gruppen och det blir intressant att se vem som ersätter den formstarke Sosa på mittfältet. Kanske får vi återigen se Lapadula på topp.Förväntad startelva: Donnarumma; De Scilgio, Zapata, Patella, Vangioni; Bertolacci, Fernandez, Kucka; Deulofeu, Lapadula, OcamposGenoa hälsar på Milan som har hämnd att utkräva efter överkörningen senast på Luigi Ferraris. Kan Milan hänga på i kampen om Europa-platserna?Det är inte lätt att släppa den snöpliga förlusten mot Juventus i fredags. Ifunderar panelen vidare på matchen och kring vad som hände. Dessutom, på förekommen anledning, även en fundering kring Barcelona.Juventus hemmaslog Milan efter kontroversiell straff i sista sekundenMilan kämpade tappert och såg ut att klara en poäng tills domaren hittade en straff åt Juventus efter stopptiden spelats klart.Mattias Mazzini har nyligen dykt upp på den svenska calcio-scenen genom sin medverkan i Km d'Amore. Vi diskuterar varför han blev Juventus-supporter, hur han ser på bråket mellan Bonucci och Allegri, Agnellis framtid som president, Milans försäljning och hur fredagens Derby dei Campioni kommer sluta. Det och mycket mer i denna upplaga av L'Intervista Rossonera.Fredagskvällen bjuder på ovanligt fin underhållning när Derby dei Campioni ska avgöras på Juventus Stadium. Kan Milan sno med sig viktiga poäng i jakten på Europa-platserna?Med två raka segrar i bagaget tog Milan under lördagskvällen emot Chievo på San Siro med förhoppningen att utöka segerraden.Milan slog än en gång Chievo på hemmaplan men segern satt ändå långt inne. Bacca brände en straff men revanscherade sig i andra halvlek.Sittandes i soffan hemma i Kronogården, Trollhättan, insåg jag att det verkligen var bokat och klart. Det hade nu gått elva år sedan jag vigde mig till den sanna kärleken i mitt liv. Jag kunde knappt tro att det var sant, vi skulle nu träffas för första gången och det under ett möte med en fiende vars största törst är att släcka våra gemensamma drömmar. Den 22/10-16 var tillfället då vi skulle ses för första gången, jag och mitt älskade AC Milan, i matchen mot Juventus FC.Milan tar ikväll emot ett Chievo som aldrig vunnit på San Siro