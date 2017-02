Har du en plan för att börja vinna igen?

Inför Milan – Sampdoria: Två formsvaga lag som gör upp

Milan och Sampdoria gör upp i den tidiga lunchmatchen på söndag. Det är två formsvaga lag som tillsammans endast spelat in tio poäng tillsammans under de senaste fem ligaomgångarna. Med rödsvarta ögon är det här en match vi bara måste vinna för att få ny energi till ett formsvagt och skadestukat lag.





Milan å sin sida är både skadestukat och formsvagt med endast ett inspelat poäng på våra tre senaste matcher. Men Milan trivs generellt bra mot Sampdoria och vi har inte förlorat mot Genua-laget på de åtta senaste ligamatcherna. Så Sampdoria behöver upprepa en ”light-version” av förra helgens insats för att vinna.



Milan

Senaste 5 i Serie A

Milan – Atalanta 0-0

Milan – Cagliari 1-0

Torino – Milan 2-2

Milan – Napoli 1-2

Udinese – Milan 2-1



Montella behöver ingjuta ordentligt med mod i truppen inför matchen, vi bara MÅSTE vinna nu om inte säsongen helt ska rinna oss ur händerna. På vår skadelista finns Bonaventura, Montolivo, De Sciglio, Antonelli och Calabria. Det innebär troligen att Deulofeu får göra sin första match från start i Milan.



I backlinjen är det riktigt tunt med ytterbackar nu, och vad det verkar så innebär det ändå inte att Vangioni får chansen (hur usel är han egentligen?). Istället verkar det luta åt att Romagnoli flyttas ut på vänsterbacken och att Zapata går in i mittlåset tillsammans med Paletta. Blir trubbigt offensivt, men bör stärka defensiven – något som inte är helt dumt då vi släppt in sex mål på våra tre senaste matcher.



Förmodad startelva (4-3-3)

Donnarumma

Abate-Zapata-Paletta-Romagnoli

Kucka-Sosa-Pasalic

Suso-Bacca-Deulofeu



Sampdoria

Senaste 5 i Serie A

Sampdoria – Udinese 0-0

Napoli – Sampdoria 2-1

Sampdoria – Empoli 0-0

Atalanta – Sampdoria 1-0

Sampdoria – Roma 3-2



Det verkar som att Sampdoria kan ställa upp med samma startelva som lyckade besegra Roma i förra omgången.



Förmodad startelva (4-3-1-2)

Viviano

Bereszynski-Silvestre-Skriniar-Regini

Barreto-Torreira-Praet

Fernandes

Quagliarella-Muriel



Var: San Siro, Milano

När: Söndag den 5 februari, kl. 12.30

TV: Viasat Fotboll och Viaplay



Forza Milan Sampdoria har haft det ganska tufft de senaste omgångarna med förluster mot Atalanta och Napoli, samtidigt som laget ”bara” kryssat mot Udinese och Empoli på hemmaplan. Däremot knep man en riktig skalp förra helgen när laget besegrade Roma med 3-2. Sampdorias ambition lär vara att upprepa den bedriften mot Milan på söndag.Milan å sin sida är både skadestukat och formsvagt med endast ett inspelat poäng på våra tre senaste matcher. Men Milan trivs generellt bra mot Sampdoria och vi har inte förlorat mot Genua-laget på de åtta senaste ligamatcherna. Så Sampdoria behöver upprepa en ”light-version” av förra helgens insats för att vinna.Milan – Atalanta 0-0– Cagliari 1-0Torino – Milan 2-2Milan –1-2– Milan 2-1Montella behöver ingjuta ordentligt med mod i truppen inför matchen, vi bara MÅSTE vinna nu om inte säsongen helt ska rinna oss ur händerna. På vår skadelista finns Bonaventura, Montolivo, De Sciglio, Antonelli och Calabria. Det innebär troligen att Deulofeu får göra sin första match från start i Milan.I backlinjen är det riktigt tunt med ytterbackar nu, och vad det verkar så innebär det ändå inte att Vangioni får chansen (hur usel är han egentligen?). Istället verkar det luta åt att Romagnoli flyttas ut på vänsterbacken och att Zapata går in i mittlåset tillsammans med Paletta. Blir trubbigt offensivt, men bör stärka defensiven – något som inte är helt dumt då vi släppt in sex mål på våra tre senaste matcher.DonnarummaAbate-Zapata-Paletta-RomagnoliKucka-Sosa-PasalicSuso-Bacca-DeulofeuSampdoria – Udinese 0-0– Sampdoria 2-1Sampdoria – Empoli 0-0– Sampdoria 1-0– Roma 3-2Det verkar som att Sampdoria kan ställa upp med samma startelva som lyckade besegra Roma i förra omgången.VivianoBereszynski-Silvestre-Skriniar-ReginiBarreto-Torreira-PraetFernandesQuagliarella-Muriel: San Siro, Milano: Söndag den 5 februari, kl. 12.30: Viasat Fotboll och Viaplay

0 KOMMENTARER 156 VISNINGAR 0 KOMMENTARER156 VISNINGAR ANDREAS WINGREN

På Twitter: andreas_wingren

2017-02-04 15:36:44 På Twitter: andreas_wingren2017-02-04 15:36:44

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-02-04 15:36:44

Milan

2017-02-03 22:07:00

Milan

2017-01-30 17:45:00

Milan

2017-01-28 12:05:00

Milan

2017-01-23 21:00:00

Milan

2017-01-22 23:04:54

Milan

2017-01-21 22:54:01

Milan

2017-01-21 10:00:00

Milan

2017-01-16 23:30:00

Milan

2017-01-16 22:43:39

ANNONS:

Milan och Sampdoria gör upp i den tidiga lunchmatchen på söndag. Det är två formsvaga lag som tillsammans endast spelat in tio poäng tillsammans under de senaste fem ligaomgångarna. Med rödsvarta ögon är det här en match vi bara måste vinna för att få ny energi till ett formsvagt och skadestukat lag.Den ödesdigra förlusten mot Udinese kan mycket väl gå till historien som den som ödelade Milans säsong 2016/2017. Om detta handlar kvällensEtt uteblivet rött kort avgjorde matchen på Stadio Friuli. Fortsatt fritt fall för Rossoneri efter andra raka förlusten i Serie A. 37 poäng, sjätte plats och nu kan vi verkligen säga Europa Bye Bye!Två lag i oviss form drabbar samman under söndagen. Milan åker till Dacia Arena (Friuli) för att försöka hänga på i en alltmer tät toppstrid.Förlusten i sexpoängsmatchen mot Napoli inleder frågeställningen i. Vidare diskuteras Milans fortsatta chanser till spel i CL, Deulofeu samt Donnarummas höga lönekrav.En usel start av Milan skapade en uppförsbacke som visade sig allt för tuff trots stundtals mycket bra spel från Milans sida.Milan lyckades inte reparera sina misstag från matchens inledning och kom inte närmre poäng än Kuckas reduceringsmål.Då var det äntligen dags för nya årets första toppmöte på San Siro. En anticipo som doftar Europa med tanke på lagens tabellplacering så här långt. Rossoneri tar emot ett formstarkt Napoli på hemmaplan efter den tunga förlusten på Stadio San Paolo under sensommaren 2016.Efter en med Milan-ögon sett hemsk första halvlek kunde de rödsvarta till slut få med sig en poäng från ett kokande Stadio Olimpico di Torino.Milan höll på att slarva bort alla möjligheter till poäng med klarade sig kvar i matchen tack vare en straffräddning från Donnarumma.