Inför Torino-Milan: Milan hoppas återupprepa Coppa-triumfen

Milan åker västerut till Turin för att starta igång den andra halvan av Serie A. Tabellsexan ska försöka stjäla tre poäng av tabellåttan Torino på Olimpico och fortsätta jakten på de mest åtråvärda placeringarna.

Sinisa MIhajlovic kan lägga en bra första halva av säsongen till handlingarna under sin första säsong som tränare i Torino. De granatröda från Turin ligger på en åttondeplats i ligan inför måndagens match med 29 inspelade poäng och är fortsatt med i jakten på Europa-placeringar.Den största frälsaren i Torino-lägret heter givetvis Andrea Belotti, som den här hösten har fått sitt verkliga genombrott på den stora scenen. På 16 startade matcher och ett inhopp har Belotti mäktat med 13 mål och tre assist, vilket ger en delad andraplats i skytteligan bakom Mauro Icardi . I torsdagens Coppa Italia-förlust mot just Milan var det Belotti som gjorde Torinos mål och han hade bud på fler. Han är den spelare Milan-försvaret måste hålla koll på.Offensiven är Torinos styrka med en stark tridente med nämnde Belotti flankerad av Adem Ljajic och normalt Iago Falque. Spanjoren är dock skadad och hans plats tas av den nyligen värvade Juan Iturbe.En lagdel som inte är lika stark i Torino är försvaret. Efter att under åren med Giampiero Ventura vid rodret ha haft ett stabilt försvar under ledare som Kamil Glik och Nikola Maksimovic har försvaret under Mihajlovic istället blivit lagets akilleshäl. Torino har släppt in sjätte flest mål i Serie A så här långt och försvaret som leds av Emiliano Moretti och Luca Rossettini ser minst sagt svajigt ut.Turin-laget har haft det lite motigt med poängskörden de senaste omgångarna och hoppas komma på rätt spår igen nu i hemmamatchen mot Milan. Därefter väntar fyra på pappret enklare uppgifter som kan få Toro-supportrarna att tro på Europa-spel till nästa säsong.Sassuolo-Torino 0-0-Genoa 1-0-Torino 5-3Torino-1-3-Torino 2-0I omstarten efter juluppehållet förra helgen tog Milan viktiga men föga imponerande tre poäng i hemmamatchen mot Cagliari. Segern satt väldigt långt inne och det var inte förrän med knappa tio minuter kvar som Carlos Bacca kunde göra matchens enda mål och samtidigt avsluta sin egen personliga måltorka.Just det har varit melodin för Milan den här säsongen. Att lyckas ta tre poäng trots att spelet inte ser särskilt bra ut. Det är den stora skillnaden på dagens Milan jämfört med de föregående årens.Efter torsdagens cupvinst kommer laget med gott självförtroende till måndagens möte på Olimpico i Turin. Milan gjorde en bra andra halvlek i cupen och förtjänade till slut att vinna den matchen, mycket tack vare Giacomo Bonaventura och Suso, lagets två klarast lysande stjärnor. Till måndagens match återfinns några viktiga nyckelspelare i startelvan jämfört med torsdagen, när Alessio Roma gnoli, Manuel Locatelli och Carlos Bacca åter träder in i handlingarna.Milan åker till Turin med så gott som fullt friskt lag, så när som på långtidsskadade Riccardo Montolivo samt Mati Fernandez och Luca Antonelli De rödsvarta är i behov av tre poäng om de fortsatt ska vara med i jakten på topplaceringarna. Lagen omkring Milan i tabellen plockar trepoängare på löpande band, vilket tvingar Milan att göra detsamma. När Serie A nu vänder gäller det att hänga med.-Cagliari 1-0Milan-Atalanta 0-0-Milan 1-0-Crotone 2-1Empoli-1-4: Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Iturbe, Belotti, Ljajic: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, BonaventuraPaolo TagliaventoMilan har inte förlorat mot Torino på de 19 senaste tävlingsmatcherna.På Olimpico har de tre senaste mötena lagen emellan slutat oavgjort.Milan-spelarna har totalt gjort 26 mål den här säsongen. Andrea Belotti i Torino har ensam gjort 13 mål. Milans främste målskytt är Carlos Bacca med sju mål.Serie A, Torino-MilanMåndag 16 januari, 20.45Viasat Sport Premium & Viaplay