Juventus – Milan 1-2: Seger är en fin rödsvart julklapp

Milan slog Juventus efter straffläggning och vann därmed den italienska supercupen. Det var drygt fem år sedan Milan vann en ”titel” senast, så en fin tidig julklapp till alla rödsvarta supportrar där ute.

Spelarbetyg

Avbytare

Supercup-finalen mellan Juventus och Milan slutade 1-1 efter full tid. Chiellini gav Juventus ledningen tidigt i första halvlek efter en ganska passiv inledning av Milan. Under den första halvleken skapade Milan inte mycket framåt, de offensiva intentioner som fanns började från Susos vänsterfot. Det var därför logiskt att Milans kvittering i slutet av den första halvleken kom efter ett inlägg av Suso som Bonaventura kunde nickskarva in i mål.Första halvlek var överlag ganska avslagen men där Juventus var det klart bättre laget. Milan växte dock in i matchen, och under den andra halvleken och i förlängningen var Milan stundtals planens dominanter. Både Milan och Juventus hade bra lägen att avgöra matchen under förlängningen men lyckades inte riktigt få till de avgörande momenten.I straffläggningen lyfts Donnarumma fram som den stora matchhjälten. Den unge målvakten klev fram och gjorde en enhandsräddning på Dybalas straff – som var Juventus sista. Pasalic klev fram och avgjorde för Milan som vann straffläggningen med 4-3. För Milan nätade Kucka, Suso, Bonaventura och Pasalic. Lapadula missade sin straff.”Titeln” i sig är enligt min mening inte det viktigaste i sammanhanget. Men den här segern är ytterligare ett kvitto på det självförtroende och den mentalitet som Montella lyckats implementera i den här upplagan av Milan. ”Titeln” är en fin liten julklapp för oss, men framförallt tror jag att segern ger oss fint självförtroende när vi ska påbörja vårkampanjen – något som känns extra viktigt då det verkar bli ytterligare en sparsam mercato.Donnarumma 7.0Abate (utbytt 102’) 6.5Paletta 6.5Romagnoli 6.0De Sciglio 5.5Kucka 6.0Locatelli (utbytt 74’) 5.5Bertolacci 6.0Bonaventura 7.0Bacca (utbytt 102’) 5.0Suso 7.0Pasalic (inbytt 74’) 6.0Antonelli (inbytt 102’) 5.5Lapadula (inbytt 102’) 5.0