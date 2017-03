Har du fuffens på gång igen, Silvio?

Krönika: Är försäljningen av Milan en bluff?

Rykten om en försäljning av Milan har florerat i ganska exakt två år. Från Mr Bee till Mr Li har ryktena ackompanjerats av ett flertal förseningar och oroväckande avslöjanden. Nedan följer en lång redogörelse för hur vi hamnat här och om det hela verkligen är på riktigt.

Berlusconi blöder pengar

Mr Bee

Konsortiet

Eller handlar det rent av om att återfå pengar som en gång i tiden på olaglig väg lämnat Italien?

2017-03-25 19:30:00

Efter Champions League -segernhar Milan s förmåga att hålla sig flytande på den stora europeiska fotbollsscenen försämrats år för år, trots enstaka ansträngda försök att komma upp till ytan igen.Redansyntes de första spåren av en nedmontering modell större när Kaká, som två år tidigare utsetts till världens bästa fotbollsspelare, såldes till Real Madrid samtidigt som Milans bästa tränare genom tiderna (Sacchi och Rocco får ursäkta) sparkades ända till de finare kvarteren av London. Orosmolnen på den rödsvarta himlen hopades redan då, men vidden av den stundande nedmonteringen var omöjlig att förutspå.Endast ett år senare ökade förväntningarna när Zlatan Ibrahimovic och Robinho värvades in samtidigt som Massimiliano Allegri tog plats på tränarbänken. Säsongen slutade också i glädje när klubben för första gången sedan säsongen 03/04 lyckades fylla på prisskåpet med ytterligare en scudetto, den artonde i ordningen. Det som två år tidigare kändes som svårmod hade plötsligt förbytts till tillförsikt, åtminstone för de närsynta.Silvio Berlusconi, klubbens ägare och president sedan, hade under de senaste åren åkt på en hel del smällar. Tyngre smällar än vanligt.dömdes Berlusconis familjeföretagtill böter på €560 miljoner efter att dom fallit i den gamla ”Mondadori-skandalen” fråndär Berlusconi på ett lagstridande sätt tagit makten i Italiens största bokförlag efter en smutsig kamp medoch hans bolagÅret efter, samma år som Ibrahimovic anlände Milano, kom Berlusconi och hans fru sedan, fram till en överenskommelse gällande skilsmässan som Lario ansökt om året innan. I den överenskommelsen framgick att Berlusconi tvingades betala ett underhåll till sin exfru på den nätta summan €1,4 miljoner. Varje månad. Det var ändå betydligt mindre än den första summan på €3 miljoner per månad, som Berlusconi lyckosamt överklagade.Ytterligare en smäll som tilldelades Berlusconi undervar hela den sorgliga ”Ruby-affären”. Premiärministern Berlusconi undersöktes av polisen för att ha utövat sin makt för att få den 17-åriga marockanska flickan, eller ”Ruby Rubacuori” som hon kallades, frisläppt från häktet där hon satt misstänkt för stöld. Anledningen till denna maktutövning förklarades när Berlusconi senare anklagades och dömdes för att ha betalat prostituerade ”Ruby” för sexuella tjänster under vårenoch för att ha använt sin makt för att få henne släppt från häktet, bara för att störa polisutredningen. Berlusconi överklagade båda domarna och vann till slut båda målen i rätten, men affären skamfilade hela hans person så kraftigt att han bara elva månader efter utredningens start lämnade in sin avskedsansökan som premiärminister.Alla dessa problem utanför fotbollsplanen bäddade givetvis för konsekvenser även på densamma. Enligt Forbes var Berlusconi årgod för $11,8 miljarder. Två år senare var den siffran nere på $6,5 miljarder ochhade förmögenheten sjunkit till $5,9 miljarder. Det är alltså en halvering på bara fem år. Även om det fortfarande är mycket pengar så är det givet att sådana förluster skapar oro och problem.skedde också den mest märkvärdiga nedmonteringen av spelartruppen i Milan. Ibrahimovic och Thiago Silva såldes båda till nyrika Paris Saint-Germain, samtidigt som flertalet senatorer tackade för sig. Det går att skönja en röd tråd varför Milan plötsligt hade blivit en klubb som sålde sina mest värdefulla tillgångar. Det fanns ett skriande behov av pengar in.Där och då började det rödsvarta skeppet ta in allt mer vatten för varje säsong. Tabellplaceringarna sedan dess lyder som följer: 3, 8, 10, 7. Utöver det har Milan sedan Allegri fick sparken vinternhaft sex olika huvudtränare. Det kan jämföras med perioden mellan novemberoch januari, då Milan endast avverkade tre tränare.En i sammanhanget viktig och intressant detalj som inträffade under höstenvar det faktum att Berlusconi efter många år av rättegångar dömdes till fyra års fängelse för sin inblandning i skattebrott rörande hans TV-imperium. Berlusconi köpte genom Mediaset orimligt dyra filmrättigheter från utländska skalbolag placerade i skatteparadis, vilket ledde till att Mediaset visade förlustsiffror i bokföringen samtidigt som ägarna av skalbolagen kunde ta ut pengarna utan att behöva betala skatt i Italien. Som finansiell hjälp i dessa affärer hade Mediaset ett London-baserat företag vid namn, därocharbetade. Berlusconi slapp dock sitta i fängelse tack vare sin höga ålder och fick istället samhällstjänst fyra timmar i veckan på ett demensboende.Som tidigare nämnt fortsatte kräftgången på fotbollsplanen år efter år. De dåliga resultaten åtföljdes alltid av missnöjesyttringar gällande den svaga ekonomiska ställningen i klubben. Adriano Galliani och Berlusconi tycktes ibland tävla i att förklara bort förlusterna och de intetsägande transfermarknaderna med att pengar helt enkelt saknades.kom ytterligare ett tecken på att likvida medel saknades inär bolaget valde att reducera sitt aktieinnehav ifrån tidigare 40 % till 33 %. En försäljning av 7 % av aktierna i ett företag med en omsättning på ca. €3,5 miljarder ger en ganska bra inkomst, som uppenbarligen var välbehövlig. Därefter började också jakten på eventuella köpare av klubben och först ut var en okänd thailändare vid namnUnderbörjade rykten cirkulera i italiensk media om att, ellersom han kom att kallas, var redo att erbjuda €1 miljard för Milan. Den summan kan jämföras med de 70 % av Inter sombetalade €270 miljoner för. Värderingen av Milan var således väldigt hög. Iinleddeexklusiva förhandlingar med Mr Bee om köpet av Milan och den här gången talades det om ett köp av 48 % av klubben för en summa av €500 miljoner.Majoriteten av Milan-supportrarna världen över hade vid det här laget tröttnat rejält på hur Berlusconi och Galliani skötte klubben. Resultaten blev allt sämre för varje säsong som gick och det värvades mestadels bosman-spelare och billiga medelmåttor som draperades i glättigt omslagspapper av Galliani. De inköpta spelarna var minsann riktiga fynd. Resultaten på planen, säsong efter säsong, visade dock något annat. Därför var förhoppningarna stora i Milan-kretsar att en försäljning av klubben äntligen skulle bli av när Mr Bee dök upp med sin imaginära plånbok, fylld till bredden med thailändska baht. Kanske skulle sommarmercatonbli den som gav ny vind i seglen på det alltmer igenrostade rödsvarta fartyget.Rykten cirkulerade, twittrandet tilltog och medierna pressade ut löpsedlar, men någon affär blev aldrig klar. Inte förränstod för dörren och det meddelades attochslutligen hade kommit överens om en affär för €480 miljoner för 48 % av klubben. Kravet från Berlusconis och Fininvests sida var dock att hela summan skulle vara betald innan septembers slut.Dagar innan tidsfristen skulle gå ut publicerade de italienska journalisternaoch, i tidningen l’Espresso, en undersökande artikel gällande kopplingar mellan Mr Bees finansiella medhjälpare i affären, schweiziska, och kretsarna kring. Grundarna till det schweiziska bolaget heteroch. Känns de namnen igen? Just precis. Det är exakt samma män som hjälpteoch Berlusconi att slussa ut de där filmrättighetspengarna ur Italien som i slutändan kostade Berlusconi en fängelsedom. Det är fullt rimligt att åtminstone ställa sig frågan varför just de herrarna var inblandade även i denna affär?Som ett brev på posten, strax efter avslöjandet, deklarerades att, trots allt, inte hade fått ihop alla pengar för att få till en affär. Thailändaren ville ha mer tid på sig, men inte ens fem månader senare, i, hade han fått ihop kapitalet och där och då meddeladeomvärlden att man var redo att lyssna på andra bud.dök ryktena om ett kinesiskt konsortium upp för första gången. Detta konsortium sa sig företrädas av, tidigare anställd på världsberömda investmentbanken. Galatioto hade tidigare gjort stora affärer med diverse amerikanska klubbar i NBA, MLB och NFL och sågs som en garant för att de nya kinesiska investerarna var ”the real deal”.Efter en sommar full av rykten och väntan meddeladeatt man nu hade nått en preliminär överenskommelse med det kinesiska konsortiet under namnet. Vilka investerare som ingick i detta konsortium framgick aldrig, förutom gruppens presidentoch riskkapitalbolaget. Priset för affären skulle vara €740 miljoner inklusive alla skulder för 99,9 % av klubben. Dessutom skulle konsortiet betala en handpenning på €15 miljoner vid påskriften av det preliminära avtalet och ytterligare €85 miljoner inom en månad.Den här gången skrevs också en försäkringsklausul in, därtvingades till att betala €100 miljoner om affären inte blev klar i tid enligt överenskommelse. Visa av turerna med Mr Bee sattes det datumet i första läget till. Alltså skulle Fininvest, om affären inte var klar innan årsskiftet, ha fått €200 miljoner av Sino Europe Sports, så gott som gratis.Tongångarna kring Milan var återigen positiva och ingen kunde väl i sin vildaste fantasi tro att en seriös köpare bara skulle låta Milan få €100 miljoner utan att till sist sy ihop affären. Efter 30 år av Berlusconi och Galliani blåste det äntligen friska vindar i Milan-seglen. Nu skulle det verkligen hända. A.C. Milan var tillbaka!Två månader senare, i, kom den första fläcken som smutsade ner den fina kinesiska kostymen. Ansedda Bloomberg rapporterade atthade förfalskat dokument som lämnats tillsom styrkte konsortiets betalningsförmåga. Detta dokument var tillsynes utfärdat av. Problemet var bara att den kinesiska banken bestämt förnekade att de tecknat något sådant dokument. Denna nyhet blåstes inte upp speciellt stort i italiensk media, men den vaksamme började nog redan här ana ugglor i mossen. Det var ju faktiskt fortfarande ingen som visste vilka dessa investerare var.sa Berlusconi att affären var så gott som klar men att han var redo att sitta kvar som ägare ifall något oförutsett skulle hända. Han var tydlig med att han inte skulle ha något emot att äntligen kunna bygga sitt unga, italienska lag som han så länge drömt om.När vintermånadenkom och försvann visade det sig att, trots alla löften och turer fram och tillbaka, ändå inte hade alla pengar som krävdes för att slutföra affären. Det innebar att klausulen avseende förseningsavgiften aktiverades och ytterligare €100 miljoner trillade ner hos. Den optimistiske Milan-supportern tänkte att det nu fanns rejält med kapital för att förstärka det lag som nye tränaren Vincenzo Montella fått någorlunda fart på. De förhoppningarna sköts ner snabbt. Dessa pengar var inte avsedda för spelaraffärer. Slutdatumet för affären mellan Milan och Sino Europe Sports sköts upp med tre nya månader. Fortsatt visste ingen vilka investerarna var.Naturligt började journalister undra vad som egentligen var på gång. Varför alla dessa förseningar? Varför informerades man inte om vilka investerarna var? Calcio & Finanza grävde fram att förseningsavgiften på €100 miljoner som betalades i december från början hade lånats ut från ett bolag () placerat i skatteparadiset på Brittiska Jungfruöarna via ett bolag () i Hong Kong. En förklaring till det kan vara att det för tillfället är svårt att flytta kapital ut ur Kina på grund av den svaga inhemska valutan. Att hämta summan från skalbolag placerade i skatteparadis är desto enklare. Men skalbolag och skatteparadis väcker även en hel del andra frågor. Handlar det här om pengatvätt? Handlar det om att kineserna vill flytta ut kapital ur Kina utom statens kontroll?Inte heller den, som utlovat, blev det någon affär. Ännu en gång saknades pengarna. Den här gången var det till och med så illa att den nya förseningsavgiften på €100 miljoner saknades. De pengarna har än idag inte anläntbankkonto fullt ut (i skrivande stund har €50 av €100 miljoner betalats), men enligt uppgifter i italiensk media ska det lösas innan. Berlusconi själv hade efter den 3 mars krävt att förseningsavgiften var Fininvest tillhanda senast fredag 24 mars, men kineserna har ändå fått ytterligare några dagars andrum. Calcio & Finanza har även spårat dessa pengar från ett nystartat bolag () på Brittiska Jungfruöarna till bolageti Hong Kong. Samma mönster igen, alltså.En sak som ökade affärens transparens något var att världen i mars fick namnen på de olika investerarna. Konsortiet bestod av följande nio bolag;samtEnligt uppgifter i Bloomberg i mitten påframkom att den största partnern, statligt ägda, slutligen hade backat ur affären. Detta eftersom den kinesiska staten sätter allt hårdare regleringar gällande utländska investeringar, framför allt inom sport och evenemang. I samband med detta besked gick Berlusconis son,, ut i media och sa att en eventuellt misslyckad affär inte skulle orsaka någon större skada eftersom man redan erhållit en stor summa pengar från kineserna.Om den uteblivna förseningsavgiften anländer i tid kommer det nya datumet för ett slutförande av affären förmodligen bli antingeneller. Återstår att se omär de seriösa köpare man utger sig för att vara.Inte nog med attfrontfigurverkar vara totalt okänd i Kina. Ansedda Reuters har spårat åtta av de skalbolag som Sino Europe Sports använt sig av i affären till samma adress i. Väl framme fanns inga kontorslokaler för dessa bolag. Övrig personal i fastigheten hade visserligen i förbifarten hört talas om Sino Europe Sports, men de hade aldrig sett röken av dem i verkligheten.Dagsfärska uppgifter i italiensk media gör gällande atthelt har upplösts. Konsortiet finns inte längre. Kvar finns bara. Denne okände affärsman vars plan nu rapporteras vara att finansiera köpet av Milan med hjälp av ett flertal lån. Enligt Il Sole 24 Ore har han redan kontaktat den amerikanska hedgefonden. De ska skjuta till €180 miljoner som både ska gå till den försenade förseningsavgiften och den resterande delen av köpesumman.Planen just nu är alltså attpå egen hand ska ta över Milan och föra dem tillbaka till toppen av världsfotbollen. Utan sina tidigare investerare. Med lånade pengar.Vad Berlusconi säger om det eviga strulet? Till La Verita (gud vad ironiskt!) säger han att han fortfarande finns här för Milan och om affären inte går igenom kommer han bygga sitt nya, unga och italienska Milan.Hand upp den som tror att affären överhuvudtaget blir av. Två händer upp den som tror att det i så fall blir lyckat.Jag vet vad jag tror.(Källor: Bloomberg, Football Italia, La Gazzetta dello Sport, Jacopo Piotto, Reuters)Rykten om en försäljning av Milan har florerat i ganska exakt två år. Från Mr Bee till Mr Li har ryktena ackompanjerats av ett flertal förseningar och oroväckande avslöjanden. Nedan följer en lång redogörelse för hur vi hamnat här och om det hela verkligen är på riktigt.diskuterar ikväll Luiz Adriano, Lapadula och Vangioni. Avslutningsvis tankar kring de italienska lagens Europaäventyr.Rossoneri inleder våren med en välbehövlig seger mot Mister Mandorlinis Genoa på San Siro. Montellas decimerade bemanning kammar hem ytterligare tre tunga ”europoäng” med en uddamålsseger före landslagsuppehållet. Ingen blomstrande seger, men ack så viktigt!I en lite avslagen match tog Milan ganska enkelt och ohotat en 1-0 seger mot bästa kompisen Genoa.Genoa hälsar på Milan som har hämnd att utkräva efter överkörningen senast på Luigi Ferraris. Kan Milan hänga på i kampen om Europa-platserna?Det är inte lätt att släppa den snöpliga förlusten mot Juventus i fredags. Ifunderar panelen vidare på matchen och kring vad som hände. Dessutom, på förekommen anledning, även en fundering kring Barcelona.Juventus hemmaslog Milan efter kontroversiell straff i sista sekundenMilan kämpade tappert och såg ut att klara en poäng tills domaren hittade en straff åt Juventus efter stopptiden spelats klart.Mattias Mazzini har nyligen dykt upp på den svenska calcio-scenen genom sin medverkan i Km d'Amore. Vi diskuterar varför han blev Juventus-supporter, hur han ser på bråket mellan Bonucci och Allegri, Agnellis framtid som president, Milans försäljning och hur fredagens Derby dei Campioni kommer sluta. Det och mycket mer i denna upplaga av L'Intervista Rossonera.Fredagskvällen bjuder på ovanligt fin underhållning när Derby dei Campioni ska avgöras på Juventus Stadium. Kan Milan sno med sig viktiga poäng i jakten på Europa-platserna?