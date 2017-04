L'Intervista Rossonera: Babilona Khosravi gästar för att prata om sitt Inter inför Derby della Madonnina

Babilona, du är en känd Inter-supporter i calcio-kretsar. Varför blev det just blåsvart för din del?



Min pappa är stor fotbollsnörd och Man U-supporter, så mesta tiden tillsammans har vi spenderat ihop framför olika matcher. Tappat räkningen på antal gånger vi tittade på VHS-band med VM-82 han hade inspelade. En dag satt vi och tittade på match, Inter spelade och jag satte mig tydligen i soffan med pappa och konstaterade efter att det var mitt lag. Kärlek direkt. Fick en Matthäus-tröja och på den vägen är det.





Inter ligger, med sju omgångar kvar av säsongen, på en sjundeplats i Serie A. Vad är din syn på säsongen så här långt? Har det gått som du trodde?



Säsongen är självklart en stor besvikelse, tyvärr väldigt väntat med tanke på kaoset i sommar kring Mancini och att han inte ersattes av De Boer förrän 2 veckor innan säsongspremiär. De Boer kunde inte lyckas med en trupp som inte var hans, i en liga som han inte kunde och utan en försäsong med laget.





Det började tungt under Frank De Boer, ljusnade under Stefano Pioli men under de senaste veckorna har klubben tappat mark igen. Vad beror det på?



Det är som i filmen "Måndag hela veckan" (ni yngre får googla) när man följer Inter de senaste 5 åren. Ungefär kring den här tiden varje säsong inser spelare att målen för säsongen inte kommer nås, en tränare sparkas (eller har sparkats redan) och man lägger av mentalt. Mentaliteten i truppen är svag, för många spelare håller inte måttet men blir kvar säsong efter säsong. Pioli gjorde bra resultat mot de mindre lagen, men misslyckades att prestera i de större matcherna.





Just nu jagar klubben Europa League-platserna trots att Champions League var det stora målet för säsongen. Ser du EL-spel nästa säsong som något positivt eller negativt?



Tittar man på statistik så påverkar EL-spel oftast lagen negativt poängmässigt i ligan jämfört med när man inte medverkar. Dock ser jag gärna laget i EL om det är något man kommer att satsa på.





Vilka spelare i säsongens upplaga av Inter har imponerat mest respektive minst på dig?



Kan i ärlighetens namn inte komma på en spelare som imponerat i år, vissa kommer upp i godkänd nivå men överlag underpresteras det. Den som ändå klivit upp ett snäpp jämfört med föregående år är Danilo D'Ambrosio som fått nytändning under Pioli. Brozovic är den jag är minst imponerad av, hoppades han skulle ta steget i år men det har han verkligen inte gjort.





Inter fick i somras nya ägare i kinesiska Suning Group. Vad har du för känsla kring de nya ägarna och hur ser du på deras första tid i klubben?



Tror Suning blir en positiv kraft för Inter, kapital finns och vilja att satsa. Det återstår att se hur man gör med att få in rätt kompetens och hur man arbetar långsiktigt. Värvningarna i somras gjordes utan att ta hänsyn till vad som behövdes på planen. Joao Mario är en fin spelare, men sett till resten av mittfältarna borde man gått mer på en spelare som Tielemans som hade kompletterat mittfältet. Värvningen av Barbosa ska jag inte ens gå in på. Verkar mest ha gjorts för at knyta till sig en hajpad brasiliansk talang när man inte kunde få Jesus.





Vad är din syn på ägarkarusellen i Milan? Tror du det blir någon affär till slut och vart tror du det i sådana fall leder?



Det blev det ju! Kinesiskt derby på lördag med andra ord. Förhoppningen är att både Milan och Inter lyckas resa sig upp i och med de nya ägarna och utmana i topp tre. Milanoderby om eventuell EL-plats är ovärdigt.





På påskafton är det dags för Derby della Madonnina. Vad har du att säga om Milans säsong så här långt? Har de motsvarat dina förväntningar?



Montella ska ha en eloge, tycker man överpresterat hittills.





Milan ligger två poäng före Inter i tabellen inför lördagens match. Vad har du för känslor inför derbyt? Vilka bär favoritskapet?



Jag ser fram emot att åka ner, jag ser nog Inter som lite av favoriter. Mest för att det känns som detta blir matchen som spelarna tar sig i kragen för och presterar efter de 2 senaste bottennappen för att sedan återigen blanda och ge resten av matcherna beroende på humör.





Vad talar enligt dig för en Inter-seger?



Hemmaplan, stort publikstöd och man måste verkligen prestera efter 2 usla matcher i rad. Dags för Icardi att göra sitt första derbymål nu också.





Vilken spelare i Milan räds du allra mest?



Suso, han blir livsfarlig i en mot en mot ytterbackarna.





Om du av dagens upplagor av de båda lagen ska komponera den bästa startelvan i ditt tycke, hur ser den då ut?



Tycker Donnarumma är fantastisk men tar Handa pga ålder och rutin. Trebackslinje på grund av överlag usla ytterbackar i båda lagen. Hade haft med Bonaventura om det inte vore för skadan.



Till sist, vilket är ditt bästa derbyminne genom åren?