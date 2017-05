L'Intervista Rossonera: Jacob Gustafsson om kaoset inom Roma och söndagens möte på San Siro

I denna upplaga av L'Intervista Rossonera tar vi tempen på Jacob Gustafsson, förmodligen den Roma-supporter i Sverige med bäst insyn i huvudstadsklubben. Vi diskuterar läget i klubben, med allt från spänningarna mellan ledning och supportrar, Luciano Spalletti till nye sportchefen Monchi. Något oväntat hyllas också Milan, vilket säkert kan få en och annan rödsvart på bättre humör. På söndag ställs klubbarna mot varandra på San Siro, häng med här så är ni mer än förberedda!



Jacob, du är en av Sveriges mest initierade Roma-supportrar. Varför blev det just rödgult för din del?



Egentligen finns det inget svar, men jag tror staden och Curva Sud är anledningn.





Med bara fyra omgångar kvar ligger Roma på andra plats i tabellen, en poäng före Napoli. Är du nöjd med säsongen så här långt?



Jag borde vara det, men på grund av de grunder Rudi Garcia sparkades för att anställa Luciano Spalletti är jag absolut inte nöjd. Att Roma slutar tvåa, trea eller fyra eller nia, det är ok och det är skitsamma. Allting handlar om hur man avslutar och tar sig igenom säsongen. Denna säsong är direkt ovärdig och det går inte att vara nöjd. Roma ska inte vinna Serie A, men det finns viktigare saker inom AS Roma att respektera.





Vilka är flipparna och flopparna i Roma den här säsongen, enligt dig?



Flipp: Edin Dezko - det tar emot, men han har gjort de mål som bör räcka för att ta en scudetto, men samtidigt känns det som han gjort en tredjedel. Det finns spelare som är kompatibla med Roma, det finns karriärer som är kompatibla med Roma - Dzeko passar inte in där. Federico Fazio - det av de nyförvärv som levererat och faktiskt är anledningen till att Roma vinner möten mot halvbra lag, som gör att Roma är på en näst-bäst-nivå och som fått ihop ett konstligt skapat försvar.



Flopp: Luciano Spalletti - jag var en stor motståndare till att Rudi Garcia avskedades, vilket gör det lätt att vara kritisk mot Spalletti. Samtidigt har han, sett ur en helhet, inte gjort någon sportslig förbättring, trots en stor respekt i ryggen. Att Roma och Palletta sparkade Rudi Garcia har egentligen inte förändrat någonting överhuvudtaget sportsligt. Under Rudi G såg jag ett ödmjukt Roma, som var Roma med hela Rom på hemmamatcher, som var Roma med Rom på bortaresor, och fan vad man var det. Under Spalletti är man Roma under 90 minuter, sen bråkar man, ifrågasätter och anklagar tyckare för att vara lögnare. Luciano Spalletti har varit ett stort svek från ledningen sen dagen han landade i Miami till dagen han lämnar i sommar. Det finns ingen diskussion.



Gällande de som vill ha ett nyförvärv som flopp, eller ett smalare namn, titta Bruno Peres hemjobb i mötet den 4 april mot Lazio när dom gör sitt andra mål, samt 3-1-målet nu förra omgången.





Inklusive denna säsong kommer ni ha slutat topp tre i Serie A fyra säsonger i rad. Vad krävs för att ta det sista steget, ända upp i topp?



Att Juventus förändras radikalt. Att vi får en piazza i Rom som drar åt samma håll i samtliga områden och inte bara färgmässigt. Frågan i sig är egentligen inte verklighetsbaserad, för AS Roma, som storklubb, är inte redo för att vara en toppklubb på flera, flera år.





Det skrivs ofta en hel del spaltmeter om Roma gällande allt som sker utanför planen. Hur är ditt förtroende för ledningen med James Pallotta i spetsen?



Jag har inget förtroende för James Pallotta eller hans ledning. Samtidigt känns det spännande med Monchi och vilka verktyg han får jobba med, men samtidigt känns det otroligt fel att prata om AS Roma på det sätt som Pallotta vill se sin klubb vara. Hans klubb är inte samma klubb som supportrarnas, de som stannar på autogrill på väg till Genova, de som tar en sömnlös natt för klubben, de som tar en extra bira för en seger - problemet ligger där och problemet kommer alltid ligga där. AS Roma kan inte styras från Boston. Världens centrum kan bara styras från Världens centrum.





Jag vet att du själv är nära och närvarande i Curva Sud. Förklara gärna med egna ord supportrarnas syn på den väg Roma slagit in på.



Jag kan inte på ett rättvist sätt svara på denna fråga i en intervju som denna. Jag skriver gärna en gästkrönika om detta där jag endast avhandlar detta, men för att försöka: Det är två helt olika planeter. Rom är en stad med för många invånare, vilket visserligen är väldigt lite för att vara en huvudstad i ett land som Italien, samtidigt är supporten alldeles för stor för att det ska gå att finna någon form av ro kring fotbollslaget, som är ett fullständigt kaos.



Jag tycker givetvis att vägen AS Roma slagit in på är helt fel, då den väg klubben slagit in på inte är en väg någon kring klubben känner igen, samtidigt förstår jag det till 100%, med allt vad den moderna fotbollen handlar om, men man verkar ha missuppfattat sin plats i näringskedjan. AS Roma aint no Real Madrid.





Den så oerhört hyllade Monchi är ny sportchef i Roma. Hur ser du på honom som sportchef och hur tror du att han lyckas i detta Roma?



Sevilla är en tuff klubb att styra men jag tror att AS Roma är hundra gånger värre. Tyvärr, tror jag att problemet blir att att få fram sina idéer ensam. Monchi är anställd som sportchef, inte som direktör, vilket kanske vore vad Roma främst behövde just nu, då ledningen inte verkar vara helt på det klara var man är. Att han ska lyfta Roma till en vinnande position har jag mycket svårt att se, att han kan komma och göra avtryck är jag säker på,

inte minst efter hans första presskonferens.





Francesco Totti ska, åtminstone om man tror Monchi, lägga skorna i skopåsen för gott efter den här säsongen. Hur är din spontana känsla?



Illamående. Monchi är kanske världens mest hyllade sportchef, men vem är han att presentera Tottis avsked?





Vad är din syn på det som hänt i Milan? Tror du att de nya ägarna och den sportsliga ledningen kan lyfta upp Milan ur de senaste årens misär?



Garanterat. Precis som att Milan är Milan är Roma Roma, en klubb man vill tillhöra. Att Milan ska ha varit i en misär, jag vet inte om jag köper det. Vad är en misär? Det är en sak att värva Bertolacci och Romagnoli för en halv mille, men är det en misär att sen sluta sjua i några år, jag vet inte? Samtidigt gillar jag den trupp Milan besitter, som är oerhört mixad, med spelare som redan borde plockat scudetti blandat med...jag vet inte. Så bygger man ett mästarlag.





Vad tycker du om Vincenzo Montellas inträde i Milan? Svider det att se en gammal Roma-profil på den rödsvarta bänken?



Det svider, något oerhört, med tanke på Romas tränarsituation som är ovärdig. Vincenzino är en legend i Roma, en ung fräsch tränare som jag hoppas får chansen i Roma, då han visat sig vara tillräcklig på scenen. Att han tillhör Milan är väl mer ett bevis på att man har en klokare ledning än Roma.





På söndag kväll är det Milan borta på San Siro som gäller. Vad tror du om den matchen? Vilka bär favoritskapet?



Roma enligt oddsen men jag kan inte se Roma vinna här. Jag är ganska säker på att Milan vinner, med tanke på den senaste tidens AS Roma, som inte ens har en tränare längre. Att Milan står i 3.10 är direkt fel och jag skulle nog hellre se en 2.62-3.20-2.62 här.





Vilken spelare räds du mest i dagens Milan?



I denna match Alessio Romagnoli då hans gol dell'ex-faktor är oerhört stor i detta möte. I övrigt är jag svag för spelare som tar jobbet, som Kucka.





Slutligen, vilket är ditt bästa minne från mötena med Milan genom åren?



Trasferta 2006, november, Milan - Roma 1-2. Totti x2. Ett på huvudet, assist från Amantino Mancini. Ett på volley, assist från Taddei. Min första Milano i bortaklacken, Skulle lägga alla årslöner för att återuppleva detta tågbiljettlösa dygn igen.





Vi på Svenska Fans Milanredaktion tackar Jacob för pratstunden och hoppas på en trevlig kväll på söndag. Är ni romanisti föreslår jag att ni följer Jacob för att få mer än god insyn i Roma.