L'Intervista Rossonera: Vicki Blommé om påskderbyt i Milano

Hon har gjort sig ett namn i Sportbladets webb tv-sändningar och på SoloCalcio och är en stark Milan-röst i svenska calcio-kretsar. Vicki Blommé är också en före detta elitspelare och gästar här L'Intervista Rossonera för att prata om veckans största match, Derby della Madonnina, varför hon förälskade sig i Milan, vad hon tror om ägarcirkusen i klubben och väldigt mycket annat. Perfekt uppladdning inför påskafton!

Milan har varit en storklubb under hela min uppväxt och en klubb som alltid haft spelare jag gillat, men det var först under 2006 som jag började följa Milan som en supporter vecka ut och vecka in. Under VM 2006 gjorde Italien ett otroligt stort intryck på mig och kanske främst Andrea Pirlo som gick från att vara en spelare jag gillade till en stor favorit, vilket gjorde att intresset för Serie A och särskilt Milan ökade. Det var dock först senare under hösten 2006, när jag träffade min man Robin, som det blev Milan helhjärtat. Han är halvitalienare och Milanista sen barnsben och hade såklart en viss påverkan till att det blev just Milan. Något som jag är mycket tacksam för!Under hösten fick laget maximal utdelning för sina prestationer. Spelet imponerade inte, men poängen plockades. Efter jul har poängskörden och prestationen varit mer likvärdiga. Det finns fyra lag i Serie A som har klart bättre trupper än Milan så en bättre placering än en femteplats har jag svårt att kräva. Även om jag inför säsongen som vanligt var en naiv optimist som trodde CL var möjligt.Montellas tidigare kännetecken med stor possesion och kortpassingsspel trodde jag skulle synas mer efter såhär pass lång tid i klubben, men jag tycker däremot att han har fått bättre ordning på lagets balans och dessutom haft en positiv påverkan på gruppen psykiskt. Truppen känns enad och stabil trots allt som händer i klubben.Positivt. Vi har många spelare som aldrig spelat i Europa förut och EL skulle ge viktig erfarenhet, särskilt för våra unga spelare. För att ta oss tillbaka dit vi alla tycker vi hör hemma, i Champions League , måste vi ta det i flera steg. EL är ett bra sådant, men det är också fundamentalt att spelarna och klubben går in med inställningen att turneringen är viktig, annars kan det vara.Självklart Donnarumma. Det är helt fantasiskt att få se en sådan talang växa för varje match i den rödsvarta tröjan. Både hans tekniska egenskaper och hans karaktär imponerar enormt och jag tror alla som ser honom känner samma sak. Suso är den spelare överraskat mig mest i positiv bemärkelse. Inför säsongen såg jag honom en ganska medioker spelare, men har nu vuxit ut till en poängspelare med viktiga spetsegenskaper som kan avgöra matcher.Tyvärr finns det många spelare i truppen som jag inte har särsklit höga förväntningar på och därför har jag inte heller varit speciellt besviken på deras insatser. Jag tycker dock att det är tråkigt att Mattia De Sciglio , som har en uppenbar talang, inte får ut mer av sitt spel i Milan. Tycker ofta han gör bättre prestationer i landslagssammanhang.Hela situationen måste först och främst få ett slut. Oavsett om det slutar med försäljning eller ej behöver klubben efter en lång tid i ovisshet hitta en tydlig rikning. Jag har länge varit tveksam till om försäljningen tillslut kommer gå igenom, men efter de senaste dagarnas skrivier och bilder på Fassone i möten med de kinesiska representanterna så tror jag att vi närmar oss closing. Om det kinesiska ägandet är rätt väg att gå för klubben är svårt att säga och pengar betyder inte snabb framgång, vilket Inter är ett tydligt exempel på. Berlusconi har numera varken orken och kapaciteten att ta Milan tillbaka till Europatoppen. Med kinesernas pengar och nya satsning har vi i alla fall chansen att nå dit igen. Jag är dock helt säker på att det kommer ta tid och våra redan väl prövade tålamod kommer prövas igen.Rent truppmässigt är Inter ett lag som ska aspirera på andraplatsen, men i och med det sena och turbulenta tränarbytet veckan innan säsongen är det till viss del förståeligt hur resultaten såg ut inledningsvis. När Pioli sedan kom in såg det riktigt bra ut och jag trodde en Champions League-plats var möjlig. Att nu med sju omgångar kvar ha tolv poäng upp till tredjeplatsen ser jag som en besvikelse för Inters del.Som alltid är det en speciell känsla inför derbyt och de senaste åren, när inget av lagen har varit nära ligatiteln, så känns nästan derbyt ännu viktigare. Det är de matcherna man minns när man ser tillbaka på säsongen. Jag går in med förväntningen att Inter kommer föra spelet, till stor del på grund av att de har ett betydligt starkare mittfält än Milan. Dessutom har Inter flera spelare som kan avgöra matcher och därför håller jag dem som favoriter. Jag tror dock Milans offensiv och särskilt Suso och Deulofeu, kan störa Inters försvar, som svajat en del under säsongen.Det skulle vara hur lagens form den senaste matchen sett ut, men tyvärr så brukar det inte vara en viktig faktor när det är dags för derby. Derbyt är en match för sig. Milan har spelare som kan avgöra matcher och det gäller att någon av dom kliver fram och gör en toppmatch, för jämför man position för position är Inter det starkare laget.Självklart räds jag Mauro Icardi . Han är Inters bästa spelare och den som Milan-försvaret måste stoppa. Jag känner också stor oro inför Inters offensiva kanter. Där har Inter individuellt skickliga spelare i Perisic och Candreva, som kommer ställas mot Milans i mitt tycke svaga lagdel, ytterbackarna.Utan att ta någon större hänsyn till balansen eller skadeläget så skulle jag säga:Donnarumma; D'Ambrosio, Miranda, Roma gnoli; J.Mario, Gagliardini, Banega, Bonaventura; Suso, Icardi, PerisicMitt första derby på plats. Hösten 2010 när Ibra slår in matchens enda mål på straff framför ett visslande Curva Nord. Det var fantastiskt. Minns tydligt hur spelarna slet som djur efter att Abate blivit utvisad i 60:e minuten. Även 3-0 vinsten på våren under scudettosäsongen är ett starkt minne med Pato i sitt bästa slag som fixar en doppietta!Vi på Svenska Fans Milan-redaktion tackar Vicki för medverkan och hoppas givetvis tillsammans med henne på ytterligare en härlig derbyseger på påskafton. Bättre påskägg kan man väl inte få?