Månadens spelare: November och december [försenad]

Milan-redaktionen utser de rödsvartas bästa spelare i november och december. Vinnare är Suso som var tungan på vågen i många av höstens matcher.





Redaktionens röster



Henrik Brandel

November: Lapadula 3 poäng, Suso 2 poäng, Pasalic 1 poäng.

3 mål på tre matcher för vår kämpande anfallare



December: Bonaventura 3 poäng, Pasalic 2 poäng, Donnarumma 1 poäng.

I ligan gick det trögt för Milan i December, men laget grävde guld i Dubai istället under ledning av Jack.



Erik Terzi

November: Suso 3 poäng, Lapadula 2 poäng, Bonaventura 1 poäng.

mål, assist, högklassiga prestationer, vilken månad! Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre har fått ett smeknamn av Milans legendariska journalist Carlo Pellegatti och kallas numera för "Cardellino" (italienska ordet för fågeln Steglits). Vi har en ny publikfavorit i Curva Sud, Suso har erövrat Milano!



December: Suso 3 poäng, Bertolacci 2 poäng, Bonaventura 1 poäng.

En bragd, en stolthet, vår fantastiska Susito avslutar 2016 med en superb månad. Han glänser i med och motgång - man blir nästan yr av alla fotbollsdelikatesser som spanjoren bjuder på. Supercoppa-finalen mot Juventus är grädden på moset, en helt magisk insats som kommer att ge Evra mardrömmar i flera månander framöver.



Henrik Edman

November: Suso 3 poäng, Bonaventura 2 poäng, Donnarumma 1 poäng.

Med 4 mål och 3 assist var Suso inblandad i alla mål Milan producerade under november, det åttonde målet var som bekant ett självmål. Ständigt kreativ och svårfångad med sina snabba första-steg och tungan på vågen till ännu en framgångsrik månad för Milan.



December: Bonaventura 3 poäng, Paletta 2 poäng, Donnarumma 1 poäng.

Var den som faktiskt såg till att Milan tog sin första titel på nästan sex år. Titeln var inte stor men för mig betydde det väldigt mycket. Bara detta räcker för att utse Bonaventura till Månadens spelare, men som vanligt har han varit oerhört tongivande sina framträdanden även i övriga matcher.



Jonas Desai

November: Suso 3 poäng, Romagnoli 2 poäng, Paletta 1 poäng.

fann inte mycket att fundera på denna gång. Suso bygger hela sitt spel på sin vänsterfot vilket i vår tid får ses som en mycket beprövad och framgångsrik formel. Han lyckas med det mesta han gör och styr just nu Milans offensiv med stor effektivitet och elegans.



Andreas Wingren

November: Suso 3 poäng, Bonaventura 2 poäng, Abate 1 poäng.



December: Bonaventura 3 poäng, Suso 2 poäng, Donnarumma 1 poäng.



Tommi Uksila

November : Suso 3 poäng, Lapadula 2 poäng, Donnarumma 1 poäng.

Derbykung och helt klart Milans formstarkaste spelare just nu. Spanjoren har verkligen växlat upp flera snäpp under Montella och jag ser fram emot att se vart det kan leda.



December: Suso 3 poäng, Bonaventura 2 poäng, Donnarumma 1 poäng.

Spanjoren är fortsatt den som levererar mest och bäst.



Kaveh Golestani

December: Donnarumma 3 poäng, Bonaventura 2 poäng, Lapadula 1 poäng.

Varit stabil som vanligt men får egentligen min trepoängare mest för att han överglänste självaste Buffon i Supercupfinalen. Bör också uppmärksammas för att han håller en så jämn och hög nivå vecka efter vecka.



Bästa spelaren säsongen 2016/2017

1. Gianluigi Donnarumma, 44 poäng (2)

2. Giacomo Bonaventura, 37 poäng (1)

3. Suso, 28 poäng (2)

4. Gabriel Paletta, 17 poäng

5. Carlos Bacca, 15 poäng

6. Manuel Locatelli, 10 poäng

7. Gianluca Lapadula, 8 poäng

8. M´Baye Niang, 5 poäng

9. Mario Pasalic, 3 poäng

10. Alessio Romagnoli, 2 poäng

11. Andrea Bertolacci, 2 poäng

12. Ignazio Abate, 1 poäng

13. Davide Calabria, 1 poäng



(x) = antal gånger spelaren vunnit månadens spelare

Milan-redaktionen utser de rödsvartas bästa spelare i november och december. Vinnare är Suso som var tungan på vågen i många av höstens matcher.Serie A har börjat skiktas upp lagom till att upploppsrakan kvarstår. Redaktionen diskuterar de olika kamperna i skikten samt naturligtvis även kvällens match, i dagensAvstängningar, skador, missnöje, frustration och, helt plötsligt, en seger. På vilket sätt kan heroiska insatsen mot Bologna påverka Rossoneris säsong? Kan vi verkligen glömma januaris förskräckliga kollaps och gå vidare? Serie As “Monday Night” på Stadio Olimpico kommer kanske att avgöra om Milan verkligen kan fortsätta drömma om Europa i år.Med tre raka förluster i ligaspelet åkte Milan till Bologna för att i hängmatchen undvika att för första gången på 31 år torska fyra raka matcher.Milan lyckades med konststycket att få två man utvisade och sedan göra matchens enda mål i slutminuterna.Milan befinner sig i fritt fall och den fjärde förlusten i rad, cupen inräknad, kunde inte undvikas mot Sampdoria efter en mycket svag insats av Montellas mannar.Milan åkte på en riktig kalldusch mot Sampdoria som lyckades ta alla poäng efter en klantigt orsakad straff av Paletta.Milan och Sampdoria gör upp i den tidiga lunchmatchen på söndag. Det är två formsvaga lag som tillsammans endast spelat in tio poäng tillsammans under de senaste fem ligaomgångarna. Med rödsvarta ögon är det här en match vi bara måste vinna för att få ny energi till ett formsvagt och skadestukat lag.Den ödesdigra förlusten mot Udinese kan mycket väl gå till historien som den som ödelade Milans säsong 2016/2017. Om detta handlar kvällensEtt uteblivet rött kort avgjorde matchen på Stadio Friuli. Fortsatt fritt fall för Rossoneri efter andra raka förlusten i Serie A. 37 poäng, sjätte plats och nu kan vi verkligen säga Europa Bye Bye!