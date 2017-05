Matchrapport Atalanta-Milan 1-1: Hemmalaget klart bäst i Bergamo

Milan åkte de få milen till Bergamo för att ta sista chansen att nå femteplatsen och en direktplats in i Europa League. Frågan är om det är något man verkligen vill?



Ett vårklätt Stadio Atleti Azzurri välkomnade grannarna från Milan o denna lördagskväll i slaget om femteplatsen i Serie A . Redan innan matchen stod det klart att Atalanta hade den tabellplaceringen som i en liten ask med tre omgångar kvar, men en Milan-seger skulle kunna ge den kampen lite liv.Hemmalaget tog genast tag i taktpinnen och lät knappt de rödsvarta gästerna låna bollen under de första tio minuterna. Tålmodigt rullade detta unga Gasperini-lag runt bollen och väntade på luckor i det Milan-försvar som under andra halvan av säsongen sjunkit betänkligt i kvalitet. Ju längre halvleken led desto mer flyttade delar av bollinnehavet över till Milan. Målchanserna lyste dock med sin frånvaro. Milan-produkten Bryan Cristante hade en nick som gick en bra bit över ribban. Den andre Milan-produkten Andrea Petagna avlossade stora kanonen, men den hittade inte ens i närheten av mål. Gerard Deulofeu utmanade sin vana trogen och sökte avslut, men aldrig bättre än att Atalanta-försvararna kunde täcka avsluten. Alejandro Gomez spelades oortodoxt nog fram av Juraj Kucka och lyckades fösa iväg ett tamt avslut mot Gianluigi Donnarumma.Det blev helt enkelt aldrig särskilt farligt för något av lagen och matchen verkade gå mot ett mållöst resultat i halvtid. Atalanta-spelarna tyckte annorlunda. I den 43:e minuten spelade Cristante fint fram en fri Gomez som bara hade kvar att överlista Donnarumma men den italienske landslagsmålvakten mirakelräddade i sista stund. Det tog dock inte många minuter innan hemmalaget kom i ytterligare ett anfall när Leonardo Spinazzola kom loss på vänsterkanten och kunde slå in en boll i straffområdet som räddades av Donnarumma. Räddningen blev tyvärr inte bättre än att den ramlade ut mitt emellan Cristian Zapata och Alessio Roma gnoli som passivt såg på när Andrea Conti kunde trycka in målvaktsreturen i mål. 1-0 till Atalanta och hemmapubliken firade ända in i pausvilan.Efter en kvarts vila kom Milan ut och lyckades direkt skapa sin bästa chans i matchen när Mario Pasalic nådde ett inlägg på bortre stolpen som bara var att raka in. Kroaten lyckades dock inte få bollen på mål. Därefter var det återigen hemmalaget som skapade flera bra chanser på rad när först Cristante fick fritt läge att skjuta rakt på Donnarumma. Minuter senare var det Franck Kessie, som ryktas till Milan, som kom till ett avslut som täcktes över av Milan-försvarare.Tio minuter in i den andra halvleken slog Suso en bra frispark som Pasalic nådde högst på. Nicken gick dock strax utanför Ertrit Berishas högra stolpe och Atalantas ledning bestod. Efter nicken fick Milan ett bra tag om spelet men lyckades inte riktigt komma till några heta chanser. Carlos Bacca byttes till slut in efter 58 minuters spel, vilket enligt mig var ungefär 58 minuter för sent. Att Milans bästa anfallare och målskytt inte får starta matcherna förbryllar mig något oerhört. Colombianen var direkt pigg och försökte flera gånger väggspela sig igenom det skickliga blåsvarta försvaret.Med cirka halvtimmen kvar av matchen var den ivorianske supertalangen Kessie återigen framme och oroade när han avlossade ett hårt pressat skott som Donnarumma fick sträcka ut rejält på för att förhindra från att hamna i nätmaskorna.Därefter dröjde det till de allra sista minuterna av matchen innan några farligheter skapades. Först var det Gianluca Lapadula som sköt ett hårt skott rakt i magen på Berisha. Trepoängaren för Atalanta kändes mer eller mindre klar, men vår spanske vän Deulofeu ville ännu en gång något annat. Med bara tre minuter kvar av ordinarie tid lyckades den kvickfotade yttern rädda en poäng för Milan när han snyggt lurade bort Rafael Toloi och sedan avslutade via Andrea Masiello och in i mål.Mer än så blev det inte och Atalanta har nu i praktiken säkrat femteplatsen i Serie A, om än inte helt hundraprocentigt i teorin. Laget är sex poäng före Milan med två omgångar kvar och har Empoli och Chievo kvar att möta. Milan i sin tur har Bologna och Cagliari kvar samt nio måls sämre målskillnad än Atalanta. Fokus nu bör istället ligga på att säkra sjätteplatsen och därmed nå kval till Europa League . Just nu ligger man en poäng före Fiorentina och fyra före Inter som dock har en match mindre spelad.Frågan är om något av dessa lag verkligen vill nå Europa League?: Ännu en gång lyckas vi komma tillbaka in i matchen i slutskedet. Det är i alla fall någon slags styrka.: Provinsklubben Atalanta har ett på pappret minst lika bra, om inte bättre, lag än storklubben Milan. Det säger rätt mycket.: Atalanta: Conti (44’) Milan: Deulofeu (87’): Atalanta: Toloi (35’), Conti (45’) Milan: Suso (51’)Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Cristante (Hateboer, 83’), Freuler, Spinazzola; Kessie, Gomez (Paloschi, 89’); Petagna (Kurtic, 71’): Donnarumma; Gomez, Zapata, Romagnoli; Kucka (Bacca, 58’), Suso, Montolivo, Pasalic (Bertolacci, 78’), De Sciglio (Vangioni, 89’); Deulofeu, Lapadula: Gianluca Rocchi: 49-51: 11-7: 7-4: 10-5Gjorde en monsterräddning när Gomez kom fri och hade även flera andra avgörande räddningar. Borde kanske kunnat gjort det bättre på Atalantas mål, men ”Gigio” är den siste som ska beskyllas.Paraguayanen fick chansen från start för ovanlighetens skull. Hade bra koll på Gomez och avgår med godkänt betyg.Milans försvar är virrigt för tillfället och jag tycker det är svårt att förstå varför colombianen går före Paletta. Är alldeles för loj och släpper fram Conti vid Atalantas mål.Liksom Zapata för ofokuserad vid Contis mål men gör i övrigt en helt okej match i en plötsligt nykomponerad backlinje.Spelar i en ovan position som ytter på ett femmannamittfält. Agerar mer högerback än något annat. Hade väldigt svårt att komma till sin rätt.Spelar även han i en ovan position men lyckas ändå servera många fina bollar med sin vänsterfot. Är inte lika briljant som vanligt men klart godkänd.Gör comeback efter sju månaders frånvaro. Varför han överhuvudtaget får spela nu övergår mitt förstånd.Gör en knappt godkänd match från sin mittfältsposition. Har ett gyllene läge att kvittera direkt i inledningen av andra halvlek plus en farlig nick men lyckas inte. Fattas en hel del.Får jobba hårt mot Conti och är den part som går förlorande ur striden. Spelar nu sina två sista matcher i Milan-tröjan.Får koras till matchens lirare då det är han som på egen hand räddar en poäng åt Milan. Är aktiv matchen igenom med sina dribblingar och skottförsök.Som vanligt en spelare som kämpar och sliter, men det blir inte mycket mer än så. Det är rätt tydligt att ”Lapagol” inte riktigt håller på den här nivån.Återigen ett under att vår bästa anfallare och målskytt inte får starta matcherna. Blir betydligt rörligare och spetsigt så fort colombianen kommer in.Att börja trixa med formationer och laguppställningar i det här skedet av säsongen känns minst sagt underligt. När ställde Milan senast upp med en trebackslinje? Hur fungerade det med Kucka som ytter på ett femmannamittfält? Nej, Vincenzo, det här var inte bra. Man kan nästan tro att Milan inte vill ta så många fler poäng.24-åringen som förknippas med flertalet storklubbar hade en fin afton och var också den som stod för hemmalagets mål. Ställde till med mycket oreda på sin högerkant och fyllde hela tiden på inne i straffområdet. En blivande storspelare