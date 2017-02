2017-02-08 20:45

Bologna - Milan

0-1



Matchrapport Bologna-Milan 0-1: Skamlig insats gav tre poäng

Med tre raka förluster i ligaspelet åkte Milan till Bologna för att i hängmatchen undvika att för första gången på 31 år torska fyra raka matcher.





Det tog dock inte särskilt lång tid innan Bologna alltmer började äta sig in i matchen. Efter halvtimmen spelad kom Krafth loss på sin högerkant och slog ett inspel in mot mål som Gianluigi Donnarumma av någon anledning fick svårt att kontrollera. Bollen rann till slut ut precis utanför stolpen efter ”Gigios” fumlande. I samma sekvens drog Alessio



Samarbetet Zapata-Paletta skulle inte få mycket tid ihop, för redan efter 37 minuters spel fällde italo-argentinaren ut krokbenet för



Det blev inga fler målchanser för något av lagen i den första halvleken och starten av den andra var ganska avvaktande med ett Milan som mer eller mindre gick in för att säkra en poäng. Manuel Locatelli byttes ut i paus mot Gustavo Gomez.



Problemen slutade inte hopa sig bara för att lagen fick en halvtidsvila att pusta ut på. Milans slovakiske mittfältsterrier Juraj Kucka valde, i det prekära Milan-läge som rådde, att på dryga fem minuter dra på sig två gula kort. Det innebar att Milan i den 59:e minuten blev reducerade till nio man och matchen kändes ännu mer förlorad än tidigare.



Fem minuter efter den andra utvisningen fick Bologna sin bästa chans i matchen när tjecken



Därefter såg det inte ut att bli så många fler chanser för något av lagen. Trots två man mer på planen lyckades inte Bologna skapa de där farliga chanserna trots en del försök från Simone Verdi, Mattia Destro och Dzemaili. Milan såg ut att efter många om och men få med sig en poäng från universitetsstaden, men det fanns de som fortfarande ville mer.



I den 89:e minuten bröt sig Deulofeu återigen loss på sin högerkant och när han närmade sig kortsidan kunde han mellan benen på försvarsspelaren hitta in med en passning som totalt friställde Pasalic med bara metern fram till mållinjen. Det öppna målet gapade tomt och inte ens Pasalic kunde missa den chansen. Milan fick in ledningsmålet sent om sider, ett mål som också visade sig bli matchens enda.



De tre poängen är givetvis oerhört viktiga för Milan i tabellen efter tre raka nollor. Nu hänger man åtminstone på lagen där ovanför. Självförtroendet bör också ha fått sig en skjuts i rätt riktning, vilket kommer behövas i de två kommande matcherna mot





Positivt: Tre poäng.



Negativt: Milan drog på sig lagets sjunde och åttonde röda kort för säsongen, näst flest i hela ligan. Endast Bologna är värre med nio.





Fakta:



Bologna-Milan 0-1 (0-0)

Renato Dall’Ara: 19 000



Mål: Milan: Pasalic (89’)



Kort: Bologna: Mbaye (18’), Verdi (47’), Nagy (90'), Dzemaili (90') Milan: Paletta (18’, 38’), Abate (23’), Kucka (53’, 59’), Vangioni (71’)





Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello (Petkovic, 63’), Maietta, Mbaye (Torosidis, 77); Nagy, Pulgar (Viviani, 80’), Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli (Zapata, 30’), Vangioni; Kucka, Locatelli (Gomez, 46’), Pasalic; Suso, Bacca (Poli, 63’), Deulofeu





Domare: Daniele Doveri

Bollinnehav (%): 55-45

Avslut: 14-5

Avslut på mål: 5-4

Hörnor: 7-9





Betyg:



Donnarumma 6,5



Gör några riktigt svettiga räddningar som i slutändan betyder tre poäng istället för noll. Viktigt för hans självförtroende efter några mer tveksamma insatser.



Abate 5,5



Lagkaptenen kämpar och står i men har lika svårt som resten av laget. Självförtroendet har varit bättre.



Paletta 4



Drar på sig sitt andra gula kort i 38:e minuten, Palettas tredje utvisning för säsongen. Bedrövligt!



Romagnoli 5



Utgår skadad redan efter en halvtimme. Den tid han faktiskt spelade var en fortsättning av den skakiga och slarviga ynglingen som vi sett den senaste tiden.



Vangioni 5



Argentinaren gör inte bort sig men tar heller inte chansen att utmana De Sciglio och Antonelli om vänsterbacksplatsen. Tur i oturen att han ändå blev kvar under vintermercaton.



Kucka 4



Milan har ett kryss på bortaplan och är redan en man mindre. Då väljer vår ettriga slovak att ta två gula kort inom loppet av dryga fem minuter. Game over!



Locatelli 5,5



Manuel, liksom så många andra, är inne i en riktig formsvacka som verkar svår att ta sig ur. Förtjänar inte en startplats, men konkurrensen är vad den är.



Pasalic 5



Matchens enda målskytt är mer eller mindre usel matchen igenom. Han slarvar med avslut, missar passningar och tappar sin gubbe titt som tätt.



Suso 5,5



Suso har tappat höstens form och har svårt att skapa och komma till chanser lika bra som tidigare.



Bacca 5



Colombianen får en ganska hopplös uppgift så som matchen utvecklar sig, men hur mycket man än gillar Bacca kan man inte påstå att det han presterar är godkänt.



Deulofeu 7



Spanjoren är överlägsen alla andra Milan-spelare den här kvällen. Han ligger bakom precis allt i anfallsväg och hade kunnat assistera till fler mål än matchens enda.





Avbytare:



Zapata 5,5



Den gode Cristian vet man aldrig var man har, och när han ersatte Romagnoli redan efter halvtimmen var det nog många rossoneri som skruvade obekvämt på sig. Gör ändå en helt okej insats.



Gomez 6



Paraguayanen fick hela andra halvlek på sig att visa att han åtminstone borde vara nummer tre i rangordningen av mittbackar. Står för en stabil insats.



Poli 6



Kommer in för att säkra poängen och åker i slutet av matchen på en smäll som normalt hade inneburit byte. Nu fanns inte den möjligheten och Poli fick halta runt på Dall’Ara och göra sitt bästa, som alltid.





Mister: Montella 5,5



Milan ska skämmas för onsdagens insats. Det är dock mer spelarnas fel än Montellas. Visst kan man ifrågasätta vissa spelarval och byten, men i det långa loppet hoppas jag verkligen att ledningen håller hårt i Vincenzo.





Bäst i Bologna: Verdi 6,5



Milan-produkten var en frisk fläkt i Bolognas offensiv och hotade Donnarumma och försvaret flertalet gånger. Var tillsammans med Dzemaili farligast i hemmalaget. Milan inledde matchen relativt piggt, främst genom yttrarna Gerard Deulofeu och Suso. Inledningen gav hopp om en vändning av den negativa trend laget befann sig i efter tre raka förluster mot Napoli Udinese och Sampdoria . Efter fem minuter bjöds nyförvärvet Deulofeu på ett jätteläge när Bologna s svenske försvarsspelare Emil Krafth hemåtnickade bollen rakt på fötterna på spanjoren. Deulofeu lyckades dock inte överlista den brasilianske målvakten Angelo Da Costa vars retur istället hamnade mitt framför fötterna på Mario Pasalic som från bara ett par meters avstånd dundrade lädret högt över målburen.Det tog dock inte särskilt lång tid innan Bologna alltmer började äta sig in i matchen. Efter halvtimmen spelad kom Krafth loss på sin högerkant och slog ett inspel in mot mål som Gianluigi Donnarumma av någon anledning fick svårt att kontrollera. Bollen rann till slut ut precis utanför stolpen efter ”Gigios” fumlande. I samma sekvens drog Alessio Roma gnoli på sig något som vid en första anblick verkade vara en muskelskada, något som gjorde att Cristian Zapata byttes in som sällskap centralt åt Gabriel Paletta.Samarbetet Zapata-Paletta skulle inte få mycket tid ihop, för redan efter 37 minuters spel fällde italo-argentinaren ut krokbenet för Blerim Dzemaili när denne rusade fram mot ett friläge. Palettas andra gula kort för matchen var ett faktum, liksom hans tredje utvisning för säsongen. Med det är han värst i hela Serie A Det blev inga fler målchanser för något av lagen i den första halvleken och starten av den andra var ganska avvaktande med ett Milan som mer eller mindre gick in för att säkra en poäng. Manuel Locatelli byttes ut i paus mot Gustavo Gomez.Problemen slutade inte hopa sig bara för att lagen fick en halvtidsvila att pusta ut på. Milans slovakiske mittfältsterrier Juraj Kucka valde, i det prekära Milan-läge som rådde, att på dryga fem minuter dra på sig två gula kort. Det innebar att Milan i den 59:e minuten blev reducerade till nio man och matchen kändes ännu mer förlorad än tidigare.Fem minuter efter den andra utvisningen fick Bologna sin bästa chans i matchen när tjecken Ladislav Krejci från en meters avstånd fick chansen att försöka trycka in bollen i nät bakom Donnarumma. Milans 18-åring, med några tveksamma matcher i bagaget, bjöd på en reflexräddning på linjen av högsta märke och matchen stod sig fortsatt mållös. Strax därefter skulle Milan få en chans att mirakulöst ta ledningen när Deulofeu fint spelade fram till en fri Pasalic som med en godkänd mottagning och okej avslut lätt hade gett Milan matchens första mål. Den unge kroaten missade istället mottagningen och tappade vinkeln, samtidigt som det efterföljande avslutet lämnade en del övrigt att önska.Därefter såg det inte ut att bli så många fler chanser för något av lagen. Trots två man mer på planen lyckades inte Bologna skapa de där farliga chanserna trots en del försök från Simone Verdi, Mattia Destro och Dzemaili. Milan såg ut att efter många om och men få med sig en poäng från universitetsstaden, men det fanns de som fortfarande ville mer.I den 89:e minuten bröt sig Deulofeu återigen loss på sin högerkant och när han närmade sig kortsidan kunde han mellan benen på försvarsspelaren hitta in med en passning som totalt friställde Pasalic med bara metern fram till mållinjen. Det öppna målet gapade tomt och inte ens Pasalic kunde missa den chansen. Milan fick in ledningsmålet sent om sider, ett mål som också visade sig bli matchens enda.De tre poängen är givetvis oerhört viktiga för Milan i tabellen efter tre raka nollor. Nu hänger man åtminstone på lagen där ovanför. Självförtroendet bör också ha fått sig en skjuts i rätt riktning, vilket kommer behövas i de två kommande matcherna mot Lazio borta och Fiorentina hemma.: Tre poäng.: Milan drog på sig lagets sjunde och åttonde röda kort för säsongen, näst flest i hela ligan. Endast Bologna är värre med nio.: Milan: Pasalic (89’): Bologna: Mbaye (18’), Verdi (47’), Nagy (90'), Dzemaili (90') Milan: Paletta (18’, 38’), Abate (23’), Kucka (53’, 59’), Vangioni (71’)Da Costa; Krafth, Gastaldello (Petkovic, 63’), Maietta, Mbaye (Torosidis, 77); Nagy, Pulgar (Viviani, 80’), Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli (Zapata, 30’), Vangioni; Kucka, Locatelli (Gomez, 46’), Pasalic; Suso, Bacca (Poli, 63’), Deulofeu: Daniele Doveri: 55-45: 14-5: 5-4: 7-9Gör några riktigt svettiga räddningar som i slutändan betyder tre poäng istället för noll. Viktigt för hans självförtroende efter några mer tveksamma insatser.Lagkaptenen kämpar och står i men har lika svårt som resten av laget. Självförtroendet har varit bättre.Drar på sig sitt andra gula kort i 38:e minuten, Palettas tredje utvisning för säsongen. Bedrövligt!Utgår skadad redan efter en halvtimme. Den tid han faktiskt spelade var en fortsättning av den skakiga och slarviga ynglingen som vi sett den senaste tiden.Argentinaren gör inte bort sig men tar heller inte chansen att utmana De Sciglio och Antonelli om vänsterbacksplatsen. Tur i oturen att han ändå blev kvar under vintermercaton.Milan har ett kryss på bortaplan och är redan en man mindre. Då väljer vår ettriga slovak att ta två gula kort inom loppet av dryga fem minuter. Game over!Manuel, liksom så många andra, är inne i en riktig formsvacka som verkar svår att ta sig ur. Förtjänar inte en startplats, men konkurrensen är vad den är.Matchens enda målskytt är mer eller mindre usel matchen igenom. Han slarvar med avslut, missar passningar och tappar sin gubbe titt som tätt.Suso har tappat höstens form och har svårt att skapa och komma till chanser lika bra som tidigare.Colombianen får en ganska hopplös uppgift så som matchen utvecklar sig, men hur mycket man än gillar Bacca kan man inte påstå att det han presterar är godkänt.Spanjoren är överlägsen alla andra Milan-spelare den här kvällen. Han ligger bakom precis allt i anfallsväg och hade kunnat assistera till fler mål än matchens enda.Den gode Cristian vet man aldrig var man har, och när han ersatte Romagnoli redan efter halvtimmen var det nog många rossoneri som skruvade obekvämt på sig. Gör ändå en helt okej insats.Paraguayanen fick hela andra halvlek på sig att visa att han åtminstone borde vara nummer tre i rangordningen av mittbackar. Står för en stabil insats.Kommer in för att säkra poängen och åker i slutet av matchen på en smäll som normalt hade inneburit byte. Nu fanns inte den möjligheten och Poli fick halta runt på Dall’Ara och göra sitt bästa, som alltid.Milan ska skämmas för onsdagens insats. Det är dock mer spelarnas fel än Montellas. Visst kan man ifrågasätta vissa spelarval och byten, men i det långa loppet hoppas jag verkligen att ledningen håller hårt i Vincenzo.Milan-produkten var en frisk fläkt i Bolognas offensiv och hotade Donnarumma och försvaret flertalet gånger. Var tillsammans med Dzemaili farligast i hemmalaget.

Bologna-Milan Angelo Da Costa

Emil Krafth

Daniele Gastaldello

Domenico Maietta

Ibrahima Mbaye

Adam Nagy

Erick Pulgar

Blerim Dzemaili

Simone Verdi

Mattia Destro

Ladislav Krejci



Avbytare

Federico Di Francesco

Godfred Donsah

Filip Helander

Marios Oikonomou

Bruno Petkovic

Federico Ravaglia

Luca Rizzo

Gianluigi Donnarumma

Ignazio Abate

Gabriel Paletta

Alessio Romagnoli

Leonel Vangioni

Juraj Kucka

Manuel Locatelli

Mario Pasalic

Suso

Carlos Bacca

Gerard Deulofeu



Avbytare

Andrea Bertolacci

Patrick Cutrone

Mati Fernandez

Gustavo Gomez

Keisuke Honda

Gianluca Lapadula

Lucas Ocampos



0 KOMMENTARER 211 VISNINGAR 0 KOMMENTARER211 VISNINGAR TOMMI UKSILA

På Twitter: @TUksila

2017-02-08 23:40:00

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-02-08 23:40:00

Milan

2017-02-08 22:45:30

Milan

2017-02-05 16:04:00

Milan

2017-02-05 14:29:57

Milan

2017-02-04 15:36:44

Milan

2017-02-03 22:07:00

Milan

2017-01-30 17:45:00

Milan

2017-01-28 12:05:00

Milan

2017-01-23 21:00:00

Milan

2017-01-22 23:04:54

ANNONS:

Med tre raka förluster i ligaspelet åkte Milan till Bologna för att i hängmatchen undvika att för första gången på 31 år torska fyra raka matcher.Milan lyckades med konststycket att få två man utvisade och sedan göra matchens enda mål i slutminuterna.Milan befinner sig i fritt fall och den fjärde förlusten i rad, cupen inräknad, kunde inte undvikas mot Sampdoria efter en mycket svag insats av Montellas mannar.Milan åkte på en riktig kalldusch mot Sampdoria som lyckades ta alla poäng efter en klantigt orsakad straff av Paletta.Milan och Sampdoria gör upp i den tidiga lunchmatchen på söndag. Det är två formsvaga lag som tillsammans endast spelat in tio poäng tillsammans under de senaste fem ligaomgångarna. Med rödsvarta ögon är det här en match vi bara måste vinna för att få ny energi till ett formsvagt och skadestukat lag.Den ödesdigra förlusten mot Udinese kan mycket väl gå till historien som den som ödelade Milans säsong 2016/2017. Om detta handlar kvällensEtt uteblivet rött kort avgjorde matchen på Stadio Friuli. Fortsatt fritt fall för Rossoneri efter andra raka förlusten i Serie A. 37 poäng, sjätte plats och nu kan vi verkligen säga Europa Bye Bye!Två lag i oviss form drabbar samman under söndagen. Milan åker till Dacia Arena (Friuli) för att försöka hänga på i en alltmer tät toppstrid.Förlusten i sexpoängsmatchen mot Napoli inleder frågeställningen i. Vidare diskuteras Milans fortsatta chanser till spel i CL, Deulofeu samt Donnarummas höga lönekrav.En usel start av Milan skapade en uppförsbacke som visade sig allt för tuff trots stundtals mycket bra spel från Milans sida.