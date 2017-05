Frågan är; blir du kvar?

Matchrapport Cagliari-Milan 2-1: Första förlusten på 19 år

Milan åkte ner till Sardinien för att spela säsongens sista match. Matchen speglade i princip den här säsongen, sett till helheten. En match där det egentligen inte finns så mycket att rapportera, förutom att det äntligen är över. För ett tag.





Första halvlek

Första femton minuterna inleddes väldigt tråkigt. Långsamt, statiskt, faktum var att det mer eller mindre var ett sömnpiller. I den 3:e minuten fick Borriello ett läge att sätta bollen i nät, det hade inte varit så förvånande egentligen, han har ju tidigare spelat i Milan. Tre minuter senare fick Ionita en ypperlig chans att göra mål, men olyckligt nog för hans del stormade hans stenhårda skott, via ribban, ut. I minut nummer 17:e skedde en sådan där sak, som gav en sådan där känsla som upplevts flertalet gånger under denna säsong. Efter ett fint spel av Cagliari, och ett bedrövligt försvarspel ifrån Milans sida kunde Borriello frispela Joao Pedro, som satte den lågt i Donnarummas vänstra hörn. Ett ganska så tveksamt ingripande ifrån den unge målvakten, 1-0. Därefter fortsatte matchen vara långsam och tråkig. Bacca fick en chans i den 22:a minuten, men Crosta (Milano-sonen) räddade. I den 31:a byttes Suso ut efter en skada och in kom Lucas Ocampos. I resterande delen av halvleken kändes det nästan som om det var mer Cagliari än Milan. Inget anmärkningsvärt förutom de 5 minuter som lades till.



Andra halvlek

Milan kom in med en lite bättre attityd och ett lite bättre spel i den andra halvleken. Man försökte åtminstone skapa någonting. Montella visade också tydligt att man gick för vinst, genom att byta in Lapadula mot Vangioni, direkt vid start. Paletta föll och insåg ganska snabbt att han ordnat en straff till Milan, i den 62:a minuten. Bacca steppade upp för att ta den, och missade. En fin räddning av Crosta, målvakten som är ägd av Milan. Det dröjde inte länge till ännu en straff, mer precist 10 minuter, då Bacca fällts i straffområdet av den unge målvakten Crosta. Lapadula tar denna, och sätter den kyligt, 1-1. I den 75:e minuten skedde det. För femte gången denna säsong. Paletta, med sin vårdslösa spelstil, väljer att gå in hårt och får syna det röda kortet för femte(!) gången denna säsong. Matchen fortsätter. 79:e minuten och Han får ett läge för Cagliari, och han sätter den! Dock blir det borträknat p.g.a. offside. Tur det.





Positivt – Säsongen äntligen över, vi slipper lida för ett tag.

Negativt – Eller slipper vi? Lär bli en lång mercato….





CAGLIARI (4-2-3-1): Crosta; Padoin, Pisacane, Tachtsidis, Murru (34' Miangue); Deiola (80' Biancu), Faragò; Ionita, Joao Pedro, Farias; Borriello (70' Han). Subs: Rafael, Daga, Di Gennaro, Mastino. Coach: Rastelli.

AC MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gomez, Paletta, Vangioni (46' Lapadula); Kucka, Locatelli, Mati Fernandez; Suso (30' Ocampos), Bacca (77' Zapata), Honda. Subs: Storari, Zucchetti, Bertolacci, Bonaventura, Gabbia, Montolivo, Pasalic, Zanellato, Cutrone. Coach: Montella.



Domare: Rosario Abisso from

Mål: 17' Joao Pedro, 72'. Lapadula (str), 90'+3' Pisacane.

Bollinnehav: 35%-65%

Skott: 17-18

Varningar: 42' Joao Pedro (C), 61' Deiola (C), 65' Gomez (M), 68' Paletta (M), 78' Padoin (C).

Utvisning: 75' Paletta.

Publik: 12.225



Spelarbetyg



Donnarumma 5 – Underkänt i mitt tycke. Tveksamt ingripande vid första målet. Konstig retur vid andra. Helt okej i övrigt.

Calabria 5.5 – Gör bort sig helt vid 1-0 målet. Vågar annars ganska mycket. Något skott också.

Gustavo Gomez 5.5 – Kändes osäker bredvid Paletta. Men vem gör inte det?

Paletta 4 – Nej, nej och nej. Det håller inte. Dålig timing, vårdslös och allmänt kass. Samlar killen röda kort?

Vangioni 5 – Osynlig. Utbytt i halvtid.

Kucka 6 – Klumpig med boll, men den storväxte försöker åtminstone.

Locatelli 6 – Gör en helt okej match, varken mer eller mindre. Syns inte till väldigt mycket, innebär att han inte gjorde så stora misstag

Mati Fernandez 6.5 – Bäst i milan , enligt mig. Visar prov på fina fötter och är ytterligare en spelare som faktiskt försöker.

Suso – Spelar för lite.

Bacca 5 – Nej, colombianen lyckas inte med det han ska göra, sätta bollen i mål. Missar dessutom en straff. Underkänd.

Honda (K) 6 – Gör en helt okej insats i sin sista match. Spelar enkelt och gör det inte för svårt för sig. Grazie Keisuke! Lycka till i framtiden.



Inhoppare



Ocampos 6.5 – Gör en bra match faktiskt. Började dåligt, men spelar sedan upp sig. Fina aktioner och är en spelare som vill utmana.

Lapadula 6.5 – Springer, kämpar och sliter. Detta är en spelare som man gärna har i TRUPPEN, inte som startspelare. Kommer in med fin energi och gör mål.

Zapata – Spelar för lite. Milan avslutar säsongen med en förlust, efter 2-1 mot Cagliari på Sant’Elia. Hemmalaget visade prov på fart och flexibilitet, något som visade sig vara svårt att mäta sig upp till för Milans del. Suso avgick tidigt på grund av skada. En målvakt som höll tätt. Paletta fick rött. Mycket såg ut som det brukade, med andra ord.Första femton minuterna inleddes väldigt tråkigt. Långsamt, statiskt, faktum var att det mer eller mindre var ett sömnpiller. I den 3:e minuten fick Borriello ett läge att sätta bollen i nät, det hade inte varit så förvånande egentligen, han har ju tidigare spelat i Milan. Tre minuter senare fick Ionita en ypperlig chans att göra mål, men olyckligt nog för hans del stormade hans stenhårda skott, via ribban, ut. I minut nummer 17:e skedde en sådan där sak, som gav en sådan där känsla som upplevts flertalet gånger under denna säsong. Efter ett fint spel av Cagliari, och ett bedrövligt försvarspel ifrån Milans sida kunde Borriello frispela Joao Pedro, som satte den lågt i Donnarummas vänstra hörn. Ett ganska så tveksamt ingripande ifrån den unge målvakten, 1-0. Därefter fortsatte matchen vara långsam och tråkig. Bacca fick en chans i den 22:a minuten, men Crosta (Milano-sonen) räddade. I den 31:a byttes Suso ut efter en skada och in kom Lucas Ocampos. I resterande delen av halvleken kändes det nästan som om det var mer Cagliari än Milan. Inget anmärkningsvärt förutom de 5 minuter som lades till.Milan kom in med en lite bättre attityd och ett lite bättre spel i den andra halvleken. Man försökte åtminstone skapa någonting. Montella visade också tydligt att man gick för vinst, genom att byta in Lapadula mot Vangioni, direkt vid start. Paletta föll och insåg ganska snabbt att han ordnat en straff till Milan, i den 62:a minuten. Bacca steppade upp för att ta den, och missade. En fin räddning av Crosta, målvakten som är ägd av Milan. Det dröjde inte länge till ännu en straff, mer precist 10 minuter, då Bacca fällts i straffområdet av den unge målvakten Crosta. Lapadula tar denna, och sätter den kyligt, 1-1. I den 75:e minuten skedde det. För femte gången denna säsong. Paletta, med sin vårdslösa spelstil, väljer att gå in hårt och får syna det röda kortet för femte(!) gången denna säsong. Matchen fortsätter. 79:e minuten och Han får ett läge för Cagliari, och han sätter den! Dock blir det borträknat p.g.a. offside. Tur det. Diego Farias får ett fint läge i den 87:e minuten, men skjuter en bra bit över. I den 93:e minuten får Piscane ett läge, i en misstänkt offside-position och en tveksam retur av Donnarumma, 2-1 Cagliari. Slut.– Säsongen äntligen över, vi slipper lida för ett tag.– Eller slipper vi? Lär bli en lång mercato….Crosta; Padoin, Pisacane, Tachtsidis, Murru (34' Miangue); Deiola (80' Biancu), Faragò; Ionita, Joao Pedro, Farias; Borriello (70' Han). Subs: Rafael, Daga, Di Gennaro, Mastino. Coach: Rastelli.Donnarumma; Calabria, Gomez, Paletta, Vangioni (46' Lapadula); Kucka, Locatelli, Mati Fernandez; Suso (30' Ocampos), Bacca (77' Zapata), Honda. Subs: Storari, Zucchetti, Bertolacci, Bonaventura, Gabbia, Montolivo, Pasalic, Zanellato, Cutrone. Coach: Montella.Rosario Abisso from Palermo 17' Joao Pedro, 72'. Lapadula (str), 90'+3' Pisacane.35%-65%17-1842' Joao Pedro (C), 61' Deiola (C), 65' Gomez (M), 68' Paletta (M), 78' Padoin (C).75' Paletta.12.225– Underkänt i mitt tycke. Tveksamt ingripande vid första målet. Konstig retur vid andra. Helt okej i övrigt.– Gör bort sig helt vid 1-0 målet. Vågar annars ganska mycket. Något skott också.– Kändes osäker bredvid Paletta. Men vem gör inte det?– Nej, nej och nej. Det håller inte. Dålig timing, vårdslös och allmänt kass. Samlar killen röda kort?– Osynlig. Utbytt i halvtid.– Klumpig med boll, men den storväxte försöker åtminstone.– Gör en helt okej match, varken mer eller mindre. Syns inte till väldigt mycket, innebär att han inte gjorde så stora misstag, enligt mig. Visar prov på fina fötter och är ytterligare en spelare som faktiskt försöker.– Spelar för lite.– Nej, colombianen lyckas inte med det han ska göra, sätta bollen i mål. Missar dessutom en straff. Underkänd.– Gör en helt okej insats i sin sista match. Spelar enkelt och gör det inte för svårt för sig. Grazie Keisuke! Lycka till i framtiden.Inhoppare– Gör en bra match faktiskt. Började dåligt, men spelar sedan upp sig. Fina aktioner och är en spelare som vill utmana.– Springer, kämpar och sliter. Detta är en spelare som man gärna har i TRUPPEN, inte som startspelare. Kommer in med fin energi och gör mål.– Spelar för lite.

0 KOMMENTARER 155 VISNINGAR 0 KOMMENTARER155 VISNINGAR GABRIEL MELKE

gabriel.melke@hotmail.se

På Twitter: CalcioGabbe

2017-05-29 11:49:00 gabriel.melke@hotmail.sePå Twitter: CalcioGabbe2017-05-29 11:49:00

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-05-29 11:49:00

Milan

2017-05-28 16:57:27

Milan

2017-05-23 22:22:00

Milan

2017-05-22 12:00:00

Milan

2017-05-20 16:40:00

Milan

2017-05-14 12:40:00

Milan

2017-05-13 22:38:47

Milan

2017-05-13 21:54:00

Milan

2017-05-12 19:02:27

Milan

2017-05-08 20:53:00

ANNONS:

Milan åkte ner till Sardinien för att spela säsongens sista match. Matchen speglade i princip den här säsongen, sett till helheten. En match där det egentligen inte finns så mycket att rapportera, förutom att det äntligen är över. För ett tag.Milan kryssade mot Cagliari i säsongens sista match. Bacca passade på att bränna ett par bra lägen, däribland en straff, i matchen som mycket väl kan vara hans sista i Milantröjan.Säsongens sistautser säsongens toppar och floppar, diskuterar Milans säsong i stort samt funderar över Juventus storhet.Vi Rossoneri får en kortare semester i år, vi blev till slut ”tvungna” att spela i Europaleague nästa säsong. Är det verkligen så tragiskt? Jag tycker inte alls att vi ska skämmas, låt oss istället njuta av all fotboll vi kommer att få se nästa år. Rent egoistiskt blir det egentligen en lyx att äntligen få se två, ibland tre, matcher i veckan istället för att jaga nya spännande tv-serier i vintermörkret.Under söndagen står Bologna för motståndet, en match där Milan bara måste gå som vinnare. Sett till Milans spel den senaste tiden kan detta faktiskt sluta precis hur som helst.Milan åkte de få milen till Bergamo för att ta sista chansen att nå femteplatsen och en direktplats in i Europa League. Frågan är om det är något man verkligen vill?Ett Milan med nytt spelsystem kvitterade sent i Bergamobörjar så smått att summera säsongen med betyg på lagdelarna och Montella. Säsongens nyförvärv utses och sist men inte minst hyllar panelen Totti, vars karriär med största sannolikhet är över.På pappret är lördagens match mellan Atalanta och Milan en viktig kamp om femteplatsen och därmed direktkvalificering till Europa Leagues gruppspel. Men med tanke på de rödsvartas insatser senaste tiden går det att fråga sig om Milan ens är intresserade av spel i Europa kommande säsong."Vi har inte sett någon i Donnarummas klass sedan Maldini kom fram. Milan måste göra allt för att få honom att stanna"